ВСУ: за ночь Украину атаковали 220 беспилотников и ракет

В ночь на 22 июля российские войска выпустили по Украине 216 беспилотников и четыре ракеты, сообщают Воздушные силы ВСУ. По предварительным данным, сбить удалось 204 дрона и три ракеты.

В Херсоне в результате атаки погибла женщина. Как сообщил сообщил глава городской администрации Ярослав Шанько, в городе начались перебои с электроснабжением.

В Одесской области в одном из населенных пунктов дрон попал в двухэтажный жилой дом – погибла женщина, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Также было повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод.

Ночью атаке также подверглась Киевская область – в селе Чайки пострадали пять человек, в том числе трое детей.