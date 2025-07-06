ВСУ: за ночь Украину атаковали более 150 беспилотников. Есть пострадавшие

В ночь на 6 июля Украину атаковали 157 российских беспилотников, из них 117 были обезврежены, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых – на 2 локациях", – говорится в публикации.

В Харькове в результате атаки пострадали два человека: 46-летняя женщина и младенец. "Девочка в возрасте 2,8 месяцев получила острую реакцию на стресс. Ей также оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

В Киевской области пострадали три человека. "Мужчина 35 лет получил осколочные раны спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс", – написал глава областной администрации Николай Калашник.

По его данным, повреждены два многоэтажных дома, сгорели четыре гаража и автомобиль, еще три автомобиля получили повреждения.

Ночью дроны также атаковали Запорожье и Запорожский район. По данным главы областной администрации Ивана Федорова, в результате удара частично разрушено здание частного предприятия, повреждены cклады и сельхозтехника. В селе Юрковка получила ранения 89-летняя женщина, также поврежден дом.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что российские войска атаковали спасателей в Харькове и Херсоне во время ликвидации последствий предыдущего удара. Повреждения получили пожарные цистерны, спасатели не пострадали.