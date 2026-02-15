ВСУ: за ночь Украину атаковали более 80 беспилотников

В ночь на 15 февраля российские войска выпустили по Украине 83 беспилотника, из них 55 были нейтрализованы, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксировано попадание 25 ударных беспилотников на 12 локациях, а также падение сбитых на трех локациях", – заявили украинские военные.

В Днепропетровской области под утро 15 февраля два района подверглись одновременно артобстрелу и ударам авиабомбами и дронами. Пострадали 13-летняя девочка и 40-летний мужчина, заявил глава областной администрации Александр Ганжа.

Ночью российская армия также атаковала с воздуха инфраструктуру Одессы. Как сообщил мэр города Сергей Лысак, в одном из районов взрывной волной были повреждены окна в жилых домах и учебных заведениях. Пострадавших нет.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о повреждении объекта железнодорожной инфраструктуры, при повторной атаке на который загорелась цистерна с топливом.

В Запорожской области в результате атаки российского дрона ранены три человека. Как сообщил глава областной администрации Иван Федоров, это 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет. В результате удара российского дрона также поврежден частный жилой дом, в котором возник пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил утром в воскресенье, что за прошедшую неделю российские войска выпустили по стране около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет.

"Как и раньше, главная цель этих ударов – энергетика. Россияне намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции, сеть. Много ударов было по жилой инфраструктуре", – написал он.