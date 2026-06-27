ВСУ: за ночь Украину атаковали почти 130 беспилоников

В ночь на 27 июня российские войска нанесли удары по нескольким областям Украины.

Массированной атаке беспилотников подвергся Ахтырский район Сумской области. "В городе и общинах рядом есть попадание в частные дома, а также на территории автозаправочных станций", – сообщает глава областной администрации Олег Григоров.

В результате атаки тяжелые ранения получила 53-летняя женщина – она госпитализирована. За медицинской помощью обратились еще девять человек.

В Запорожье в результате ночной атаки пострадали девять человек, в том числе двое детей. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), масштабные повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности, частично разрушен многоэтажный дом. Под удар также попала территория учебного заведения – повреждены соседние дома и автомобили.

В Харьковской области дроны атаковали две автозаправочные станции. По данным ГСЧС, пострадавших нет.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 129 российских беспилотников, из них 113 были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание 13 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение сбитых на 3 локациях", – говорится в сообщении.