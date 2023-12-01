ВСУ заявили, что сбили 18 из 25 ударных дронов и одну ракету

В ночь на первое декабря российские войска атаковали Украину 25 ударными беспилотниками и двумя управляемыми ракетами X-59. Об этом сообщает в утренней сводке командование Воздушных сил ВСУ.

Противовоздушная оборона работала в Киеве, а также в Киевской Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

18 дронов и одна ракета были сбиты, утверждается в сообщении. Одну ракету сбить не удалось. Куда она упала, в отчёте не указано.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о ракетном обстреле Кривого Рога, нанесенному в ночь на пятницу. По предварительным данным, жертв нет.

В Николаевской области ПВО сбила восемь беспилотников, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Российские войска за сутки выпустили 528 снарядов по Херсонской области, погибли трое, 8 человек ранены, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятия в Херсоне, дом культуры в Херсонском районе.

В Харьковской области при обстреле российскими военными Ковшаровки Купянского района утром 1 декабря повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет, написал глава ОВА Олег Синегубов.

По данным МВД Украины, за 11 месяцев 2023 года российские войска 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты Украины, в результате погибли 2 тысячи мирных жителей, 11 тысяч пострадали.

Как заявил глава украинского МВД Игорь Клименко, задокументированы свыше ста тысячи военных преступлений со стороны российских военнослужащих, включая обстрелы, насилие над мирным населением, депортация и незаконное лишение свободы.

Министерство обороны России утверждает, что в пятницу утром в западной части акватории Черного моря был уничтожен "следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины".

Аннексированный Россией Крым регулярно подвергается атакам морских дронов. Украинские власти не комментировали заявление Минобороны России, но ранее в Киеве заявляют, что считают легитимными целями военные объекты на аннексированном полуострове.