ВСУ заявили о поражении 20 судов, включая 17 танкеров, в Черном море

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил о поражении 20 судов в Черном море в ночь на 15 июля.

"116 судов теневого флота в Азовском море – первый раунд морского боя завершен. Теперь море Черное. Подбито 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза, один буксир", – написал он.

Независимо подтвердить эту информацию невозможно. Российская сторона пока не комментировала заявление Бровди.

Из-за украинских атак Россия приостановила перевозки через Азово-Донской морской канал, а власти Ростовской области начали искать альтернативные пути для реализации зерна нового урожая.

Бровди заявил, что уничтожение небольших и средних плоскодонных наливных судов как части российского "теневого флота" фактически делает невозможным экспорт нефти из портов через Волго-Донской канал и Азовское море. Эти небольшие суда, по его словам, в Черном море перегружают нефть на крупные танкеры, которые из-за большой осадки не могут зайти в нефтяные терминалы или порты в Азовском море.