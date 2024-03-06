"Вся глубина безумия". Соцсети о Медведеве на фестивале молодежи

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи. Пропагандистские блоги и каналы заполнились фото и видео с мероприятия, которое, как они утверждают, доказывает, что Россия вовсе не находится в международной изоляции.

Олег Царев

Листаю ленту. Много репортажей из Сочи, со Всемирного фестиваля молодежи. Очень много иностранцев, улыбаются, снимают репортажи. Куча мероприятий – от гастрономического фестиваля с русской кухней, обсуждения волонтерства и мировой роли БРИКС до лекции главы Росатома.

Смотрю на это и думаю о том, что не смогли западные политики изолировать Россию. Выходит, что не убедили они всех своих граждан, что Россия – зло, не погасили огонь любопытства, по крайней мере, в молодежи. А наше русское гостеприимство, уверен, оставит только приятные воспоминания. Вон, сочинскую олимпиаду и чемпионат мира по футболу до сих пор с теплотой вспоминают. Это и есть та самая мягкая сила. И мы только научаемся ею пользоваться.

ІмперіалістЪ

Замечаю, что некоторые каналы повелись на манипуляции украинских ЦИПСО и начали разгонять тезис о том, что не к месту проводим Всемирный фестиваль молодёжи.

Нет, товарищи недруги, это не так, всё в самый раз. ВФМ, на который съехались участники из почти 200 стран, дал очередную пощёчину всему "цивилизованному миру", который "изолировал Россию" и уничтожил нашу экономику "в клочья". А перед этим ещё одной пощёчиной было проведения "Игр будущего" в Казани, куда приехали представители более 100 стран.

Такие события отлично демонстрируют реальный имидж России на мировой арене. А если уж послушать ещё и участников ВФМ, которые и СВО поддерживают, и Путина одобряют, то в очередной раз убеждаешься, что мы двигаемся в нужном направлении.

У участников фестиваля пользовалась большим спросом кукла "Путяш".

Проходящий сейчас фестиваль вовсе не является наследником проводившегося в советское время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – тот проводят международные организации, и в этом году он состоится в Мексике. Фестиваль в Сочи организует Россия, и он носит название "Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года".

Федор Крашенинников

Реально Путину строят какие-то потемкинские деревни – международные форумы, международные фестивали и кучу всего другого международного, чего никто кроме путинской же пропаганды не замечает. А туалетный дед читает папочки и сам собой восхищается: вона я как всех обыграл, все флаги в гости к нам.

Мало того, что сам по себе "Всемирный фестиваль молодежи и студентов" после крушения мировой системы социализма стал довольно малозаметным маргинальным мероприятием внутри левой тусовки, так даже и эта левая тусовка отмежевалась от Путина и его фестиваля и готовит свой в этом же году. А то, что там открыл Путин – очередная локальная тусовка ради тусовки, без традиций и продолжений.

Оппозиционные журналисты обратили внимание, что в заметках провластных СМИ о фестивале подозрительно часто используется слово "очередь" – возможно, для того, чтобы при поиске в сети на первый план вышли эти заметки, а не упоминания об очереди к могиле Алексея Навального, чьи похороны прошли в день открытия фестиваля.

Пока наибольшим "хитом" фестиваля по количеству упоминаний в соцсетях стало выступление Дмитрия Медведева. Заместитель председателя Совета безопасности продемонстрировал залу шаржи на западных политиков.

Максим Мирович

Дмитрий Медведев на своём запойном стэндапе показал разрисованные фото президентов Франции, США и Украины, после гыгыкнул и заявил: надеюсь, вы видели всё это у меня в телеграм-канале!

Напомню, что этот человек четыре года был президентом России, отвечал за внешнюю политику, образование, медицину и ядерное оружие.

Медведев заявил, что "Украина – это, безусловно, Россия", и показал карту, на которой в состав России включена большая часть Украины.

Многие патриоты горячо одобряют такой подход.

Захар Прилепин

Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые", заявил о том, что территория по обоим берегам Днепра – это неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ.

Золотые слова.

Надо зафиксировать этот момент.

И концепцию, что кто-то там "засунул исторические русские земли в Украину" забыть, как вредную. Потому что нельзя засунуть земли России в земли России.

Украина – целиком – Россия. В 1991 году было совершено преступление. Однажды оно будет исправлено. Варианты и границы исправления можно обсуждать. Но сам факт преступления должен быть официально признан внутри России.

Бесконечно рассказывать про то, какой Украина якобы была в 1654 году, про Хрущева, про Сталина и про всё остальное – значит, уводить разговор в сторону.

А в сторону его уводить не надо. 1991 год должен быть осужден – официально и всенародно. И это однажды случится.

Кому-то, впрочем, и этого мало.

Сергей Марков

Дмитрий Медведев прямо заявил, что Украина это Россия. И представил карту. Только почему древнюю русскую столицу Киев оставили не в России?

Выступление Медведева еще раз подчеркивает истинные цели России в войне, развязанной против Украины, пишут в блогах.

Алексей Лушников

Конечно, к Медведеву серьезно относиться нельзя. Но есть нюанс. Он не в психушке, а при кремлевской должности – второй после Путина в совете безопасности РФ.

Впервые в его лице Россия официально честно озвучила свои задачи в войне с Украиной.

Медведев назвал всю (!) Украину территорией России и пообещал войну вплоть до капитуляции Украины.

Украина является частью России, несмотря на заявления украинских политиков, поэтому Москва собирается установить контроль над всей ее территорией, заявил зампред Совбеза РФ.

Для нас – ничего нового. Полуофициально и намеками это давно звучит из кремлевских утюгов. Но для ряда политиков – друзей Путина по интересам – наступают не легкие времена. Столь высокое официальное признание дезавуирует многое сказанное ранее.

Оказалось, что причина войны – банальный захват территорий соседнего государства. В нарушение признанных всем миром государственных границ. В том числе, официально признанных и самим агрессором.

Оказалось, что все призывы к миру с путинской Россией и переговоров – это просто оформление капитуляции. Украина должна капитулировать и подставить приграничные страны НАТО для последующей путинской агрессии.

Такова логика ряда западных политиков "а ля" путинферштейнов из блока Виктор Орбан – Роберт Фицо and etc.

Денис Казанский

Просто напоминание, что дело не в какой-то "денацификации" или защите Донбасса. Россия ведет захватническую войну в стиле немецких нацистов, а весь остальной бред про фашистов и биолаборатирии – просто вранье для оправдания агрессии, этнических чисток и массовых убийств.

Аббас Галлямов

Он, конечно, сейчас всех путинферштееров на Западе поставил в очень неудобное положение. И как им теперь говорить, что Украине надо соглашаться на переговоры?

Синий френч Медведева навевает блогерам ассоциации то ли со Сталиным, то ли с Мао, то ли с Доктором Зло из фильмов об Остине Пауэрсе.

Возможно, "злой" Медведев нужен Кремлю для того, чтобы на его фоне мог казаться добрым даже Путин.

Не отставать от Дмитрия Медведева решил и выступавший на том же мероприятии патриарх Кирилл, отмечает журналист Андрей Лошак:

Если думаете, что Гундяев говорил о Боге, то ошибаетесь. Он втирал ровно тоже самое что и Медведев, – за геополитику, попутно шантажируя ядеркой. Темник-то у них один. "Либо мир будет многополярным, либо он не будет существовать" – это говорит не Медевдев с похмелья, а патриарх РПЦ. Чтобы понимать всю глубину их безумия. Сразу после Гундяева перед несчастной молодежью от общества "Знание" выступил с лекцией Артем Жога. Какие времена – такие знания.

То, что Украине не выделяется уже год оружие в нужном объеме, – преступление, за которое после украинцев придется расплачиваться изнеженным жителям Запада. Россию захватили вооруженные до зубов отморозки, потерявшие любые моральные ограничители. В этом смысле у России действительно нет границ. Но самой большой в мире страны им мало. Вся западная цивилизация сейчас по сути в заложниках у ****того на все голову террориста с поясом шахида, в котором вместо тротила, – ядерные боеголовки. И этот террорист-параноик, которому всюду мерещатся заговоры и угрозы, действует по принципу: "Если нападают – бей первым"