Вся Куба осталась без электричества на фоне энергетического кризиса

На Кубе в понедельник произошёл масштабный блэкаут. Практически все жители острова - около 10 миллионов человек - остались без электричества после сбоя в работе национальной энергосистемы. Он произошёл на фоне энергетической блокады, введённой Соединёнными Штатами.

Оператор энергосистемы сообщил, что причины отключения электричества пока не известны. В последние дни, однако, на Кубе уже отмечались подобные инциденты, хотя и меньшего масштаба. Несколькими днями ранее отключение электричества даже стало причиной акции протеста, участники которой разгромили здание местного комитета правящей Коммунистической партии в городе Морон.

США ужесточили блокаду Кубы после операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро в начале января. Режим Мадуро снабжал Кубу нефтью. После его отстранения от власти Куба лишилась поставок нефти из Венесуэлы, администрация Дональда Трампа кроме того пригрозила введением пошлин против любой страны, которая будет поставлять нефть на Кубу.

В последние дни поступают сообщения о контактах властей Кубы с представителями США. В воскресенье президент Трамп заявил, что власти Кубы хотят "заключить сделку" с Вашингтоном, не уточнив, какой именно могла бы быть возможная договорённость. Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что коммунистический режим на Кубе, держащийся более шести десятилетий, может пасть.



