Вся Россия - Махачкала? Рунет о штурме аэропорта

Событие, невероятно всколыхнувшее Рунет - штурм толпой аэропорта Махачкалы в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива.

Николай Эппле:

Махачкала, Нальчик, вчера и прямо сейчас - честно, не думал, что доживу до наблюдения еврейских погромов в прямом эфире. Пока жертв нет, но такими темпами это, боюсь, вопрос времени. Вот и failed state в классическом виде, государство бездействует: понятное дело, оно слишком занято денацификацией, не до того ему. Какой же позор.

Олег Шеин:

Историческая реконструкция с погружением России в средневековье в разгаре.

Всего то 23 года «наведения порядка» и 32 года свержения «бездуховной власти». Любуемся на порядок и духовность.

Руслан Караев:

После вчерашних событий в Махачкале и Хасавюрте, можно, наверно, говорить о том, что Дагестан перестал быть одной из самых толерантных территорий на просторах России, чем он много лет отличался от большинства регионов страны.

Сменились поколения, и наследники тех, кто прославил эту республику, сделал ее одной из самых привлекательных и высококультурных, изменили заветам отцов.

О роли властей во всей случившейся вакханалии ничего пока неизвестно.

Мне лично всё это тягостно осознавать...

Екатерина Кадиева:

Ельцин и его приёмник Путин за тридцать лет сломали то, что сохранялось и создавалось веками.

Все эти годы мне было невыносимо больно смотреть на происходящее.

Но большинству было привычно наплевать.

Действительно, какая разница, что там у этих диких на Кавказе происходит?

Но вчера все наконец заметили, что кажется в Дагестане происходит что-то не то.

Причём тоже - не потому что кому-то вдруг стало интересно про Дагестан.

А потому что дешевый и удобный рейс из Израиля в Москву вдруг внезапно оказался не таким дешевым и удобным.

Кто бы мог подумать!

Что чувствую на эту тему я, Кадиева Екатерина Халди-Муратовна, Пра внучка верховного Кадия и внучка секретаря ЦК?

Огромную печаль.

Можно ли починить Дагестан? Нет, не думаю.

Можно ли починить Израиль?

Можно ли сделать так, чтобы Россия перестала сжирать ломать и портить все, до чего может дотянуться?

У меня нет ответа на эти вопросы.

Но мне безумно жаль того тёплого нищего уютного Дагестана, которого больше нет. Мне жаль еврейского Дербента моего детства. Жаль мирного Израиля конца 90-х.

Наталья Громова:

Поиск евреев в аэропорту Махачкалы не может не поражать воображение. И то как Росгвардия стоит и не вмешивается в беспредел, который творится у них на глазах. Толпа ищет евреев, отнимает паспорта у людей похожей, как им кажется, внешности. Это новый-старый поворот в истории России. Дверь туда, где были сто с лишним лет назад, открывается мгновенно.

Я живу в небольшом израильском городке, который был построен русскими, украинскими и польскими евреями, бежавшими от погромов в конце 19 века.. Ровно от того, что сейчас происходит в дагестанском аэропорту.

Александр Прокопович:

В Махачкале это же тоже прекрасный народ. Который ни в чем не виноват. Его тоже евреи держали в гетто 70 лет? Не? Разве может такое количество людей быть плохими? Что вы! Это их какой-то бес попутал. Наверное. Забавно, что мусульмане не выступают против Китая. Который буквально держит в гетто 15 млн. уйгуров.

Александр Литвинов:

Теперь интересно будет посмотреть на степень одобрения, даже пассивного, этих деяний в дагестанском обществе.

И наконец, события октября это не какие-то фрагменты долгого палестино-израильского конфликта. Это война цивилизаций и волей неволей происходит самоопределение и размежевание людей. Нейтралитет соблюсти не выйдет.

Катя Марголис:

Антисемитизм никуда не девается. Он никуда не исчезает и всегда тлеет , как торф.

Евреи были и останутся традиционным козлом отпущения.

Думаю, Пу и Ко прекрасно осознают этот ресурс и держали этот козырь в рукаве до последнего. Когда и если нужно будет спасать свою шкуру от народного гнева. Кинь спичку. Тогда можно будет и дружков сдать.

«Мойша Израилиевич» был, собственно, так сказать, пробным шаром, первой ласточкой.

Дагестанские же власти теперь выпустили красного петуха. И я уверена, не без благословения Москвы. Мол, вот, что бывает и то ли ещё будет. Послание urbi et orbi.

Михаил Ходорковский:

Антисемитский погром в аэропорту Махачкалы – прямое следствие политики Путина на разобщение народов России, его ставки на дикость и варварство.

Два года войны с ближайшим и территориально и культурно соседом, целенаправленное уничтожение русскоязычных городов Украины, беспредельное поведение Кадырова и вручение республиканских наград ТРЕХ республик его сыну за очевидное преступление – публичное избиение задержанного, сокращение ареала русской культуры ВДВОЕ за время правления..

На фоне этого смешно слушать про «есть Путин – есть Россия» и вспоминать про «защиту Русского мира»..

Антироссийский режим Путина уничтожает Россию.

Дмитрий Колезев:

События в Махачкале вызывают шок — натуральный еврейский погром в 2023 году, местные жители штурмом берут аэропорт, чтобы поймать евреев, прилетевших рейсом из Тель-Авива. Росгвардия, как водится, сделать ничего не может (тут набившая оскомину шутка про пластиковые стаканчики). Удивлен ли я? Признаться, да. Хотя вроде бы логично, что если постоянно накачивать граждан ненавистью, то она будет прорываться в самых неожиданных местах — а не только там, где бы хотелось организаторам этой ненависти.

Путина рано или поздно не станет, но вот какое наследие он оставляет.

Кирилл Рогов:

Происходящее в Дагестане является позором для Дагестана вовсе не потому, что там кто-то протестует против евреев. У меня нет ни малейших сомнений, что эти протесты поддержаны и организованы либо Москвой, либо какими-то местными группами влияния. Тут не надо к гадалке ходить и быть аналитическим гением. Есть другая причина, почему эти протесты выглядят для Дагестана позором.

Чуть больше года назад в Дагестане тоже были протесты. Тогда это были протесты против того, что дагестанских мужчин начали массово забирать на войну в рамках объявленной Путиным мобилизации, а к этом у времени довольно много дагестанских мужчин, служивших контрактниками, уже погибли на этой бессмысленной и совершенно непонятной Дагестану (и никому вообще в России) войне.

Протестующие в селе Эндирей собрались на митинг. Силовики стреляли в воздух, чтобы остановить его. Когда митинг собрался в Махачкале, то было задержано примерно 120 человек из пары тысяч собравшихся. Силовики использовали газ, электрошокеры, шла настоящая бойня. Часть участников митинга получила большие тюремные сроки и сидит в тюрьме. За них никто не борется в Дагестане, хотя они реально вышли защищать дагестанских мужчин от отправки на убой.

И вот сегодня я читаю про то, что некие группы людей в Дагестане так переполнены эмоциями по поводу страданий мирных жителей Газы, что они захватили аэропорт (захватили, аэропорт, Карл, в сегодняшней России!), и меня разбирает смех и сокрушающая грусть. Господи, спаси Дагестан от путинского зла и путинских разводок, дай им и всем остальным силы защитить своих людей, а не одобрять убийство близких своих.

Алексей Лушников:

Для элит России, по силе своего разрушительного воздействия, это сравнимо лишь с мятежом Пригожина.

Леонид Волков:

Шел 24-й год путинской стабильности, заканчивался второй год «специальной военной операции по денацификации».

Не знаю, осознает ли кто-то в полной мере, с какими проблемами Путин оставит Россию, когда, наконец, сдохнет; как трудно будет чистить эти авгиевы конюшни. Кажется, никто не понимает.

Тем временем, российская пропаганда очень быстро определилась: во всём виноват Запад. Путин напрямую обвинил в подстрекательстве американские и украинские спецслужбы, а RT на русском выпустили расследование о том, что ответственность несут Илья Пономарёв и контролируемый им телеграм-канал "Утро Дагестан".

Мария Бутина:

Украина проигрывает и лишается поддержки Запада. Раз поставлять оружие для кинетической войны Америка не может, то, очевидно, они усилят информационную войну.

И вот - Махачкала - наглядное подтверждение.

Будут это делать руками русскоговорящих украинцев и прибалтов.

Сейчас святая обязанность каждого из нас - не дать раскачать ситуацию внутри страны. Это, прежде всего, касается лидеров общественного мнения.

Слово - меч, об этом надо помнить. Не время для хайпа и ярких хлестких заявлений. Новости должны быть сухими.

Наш лучший щит - единые для всех правила и справедливость закона.

Анастасия Кашеварова:

Наши враги знают, что Дагестан вспыхивает как спичка по любому кипишу, уж очень много национальностей там проживает. И сейчас они успешно опробовали разжигание межнациональной розни.

Сначала паблики экс-депутата Пономарева и Ходорковского, работающих на Запад, запустили слух в соцсетях про пребывающих евреев бортом в Махачкалу, подогрели ненависть - да как же так, они убивают палестинцев и мусульман. А потом наши же стали обзывать и выгонять из России уже дагестанцев. Что ж враг сработал на отлично, зная, что снаружи Россию не победить, только через разжигание межнациональной розни.

Андрей Медведев:

Ситуацию в республике раскачивали несколько дней. ТГ каналы, которые контролирует ИПСО. И последствия были вполне предсказуемы. Но никто ничего не делал. Почему так? Точнее, я спрошу иначе: для чего так, для чего никто не реагировал? Всем же было понятно, что само не закончится.

Самое важное, что невозможно раскачать ситуацию, если нет достаточного количества людей, которые живут в определённой системе координат. Примитивном восприятии религии, системе "свой-чужой", имеющих весьма скромные знания об устройстве мира и при этом, завышенное самомнение.

И у этого есть социальная основа. Это и безработица, и слабая активность власти в сфере культуры и образования, в сфере просвещения, в том числе и религиозного.

Внешние силы конечно да, участвовали. Но, повторю, действовали враги на подготовленной площадке.

Дмитрий Михайлин:

И, кстати, чему нас еще учит бардак в Дагестане. Это милое увлечение власти и широкой общественности так называемыми новыми медиа - оно увлечение еще и опасное. "Да нафига нам СМИ - люди их не смотрят/не читают, все, что надо, мы транслируем через Телеграм" - довольно типичный в последнее время текст типичного прогрессивного регионального чиновника. А то, что помимо твоих каналов люди читают и вражеские - которые часто оказываются гораздо занимательнее - "ну, с этим как-нибудь разберемся".

Разобрались с "Утром Дагестана", главной площадкой организации погромов?

Я не о том, чтобы все запретить - это глупо и невозможно. Я о том, чтобы государственная информполитика строилась с учетом вот этого маленького нюанса: есть среда качественной информации, которую производят профессиональные и ответственные люди, и есть среда некачественной информации, которую может производить вообще любой и любой же может влиять на аудиторию в любых целях.

Если все эти мессенджеры и каналы существуют, то государство обязано их регулировать, устанавливать правила и пытаться влиять в этой среде - просто в целях общественной безопасности.

Сергей Удальцов:

Жаль впустую потраченную энергию горячих дагестанских мужчин. Уж лучше бы выходили протестовать за повышение зарплат и пенсий, за социальные гарантии, против коррупции чиновников. Но таков сегодня уровень образования и понимания общественных процессов, что силы потрачены на поиск мифических евреев. И теперь у многих, скорее всего, будут уголовные дела и серьезные сроки. А манипуляторы положат в карман приличное бабло. Печальная картина...

Аббас Галлямов:

Российские силовики любят мечтать о «37 годе». Представляете, что в 37 году было бы с секретарем Дагестанского обкома, допустившим, что в тылу у него орудуют вражеские агенты, организующие массовые беспорядки и захваты стратегических объектов?

Леонид Гозман:

Хватит, наконец, клеветать о нацизме в России! Глава Дагестана все обьяснил: беспорядки были организованы Украиной. Но это еще не вся правда - за украинцами стояли израильские евреи. Те же, которые сознательно спровоцировали Холокост

Александр Залесский:

Может, дело не в Пономарёве и во «врагах России»? Может, дело в антисемитизме, который с 2014 года стал активно внедряться в патриотическую повестку? Может, дело в антиизраильской пропаганде, которую с 7 октября распространяет наше ТВ и особенно Z-каналы в тг, и в том, что в Москве на международном уровне принимают делегацию Хамас?

Василий Аленин:

Беспорядками в аэропорту Махачкалы руководили из-за рубежа. Эту версию продвигают все - от главы Дагестан Меликова, который конкретно говорит, что толпами дагестанской молодежи «оперировали» из Украины, до раввинов и Собчак. Последняя уверяет, что всем дирижировал живущий в Киеве экс-депутат Госдумы Пономарев через принадлежащий ему тг-канал «Утро Дагестана» .

Но заграничная версия удобна лишь на первый взгляд. Куда смотрели хваленые спецслужбы, где силовики, вертикаль власти, если по приказу извне 1,5-2 тыс. молодчиков легко захватывают режимный объект, а местные начальники несколько часов ничего не могут с этим сделать?

Илья Будрайтскис:

В дикой ситуации в Дагестане видно, что главным фундаментом антисемитской конспирологии являются бедность, бесправие и глубокое ощущение того, что мусульмане/кавказцы в России - люди второго сорта. С конца 19 века погромы для власти казались верным средством управления гневом, когда поддерживать господствующий порядок обычными методами было уже невозможно. Сейчас, когда на фоне толп в махачкалинском аэропорту, звучат слова патриарха о мигрантах как "угрозе нашей культуре", а z-каналы открыто разжигают ненависть к "обезьянам", есть опасение, что время погрома - как единственной формы выплеска наружу скопившихся в России тонн агрессии, боли и страха, ещё впереди.

Фёдор Крашенинников:

Дал несколько интервью и вот что повторяю постоянно: сам по себе религиозный антисемитизм - это самая архаичная форма антисемитизма, возможная только в обществах с высоким уровнем религиозности и низким уровнем образования. Как только уровень религиозности падает, а образованности растет, никого уже не заинтересовать историями про «евреи распяли нашего Господа» и «они в своих синагогах проклинают христиан». Потому что если вы не практикующий христианин, вам вообще нет никакого дела до всего этого. Поэтому в Европе в 19 веке антисемитизм перешел на псевдонаучную расистскую основу - ибо только так можно было его продать городской публике. Погромы на территории Российской Империи (при чем на тех территориях, которые в своем большинстве сейчас Россией не являются) проходили под религиозными лозунгами именно потому, что даже в конце 19 века культурный уровень там был низким, а религиозность - высокой.

Так вот, выходит что в Дагестане 21 века, где евреев из Израиля (горские евреи живут в других регионах и не очень понятно, угрожали ли им) скорее всего никто никогда и не видел, общество находится на таком уровне, что архаичный религиозный антисемитизм заходит на ура. Это какое-то одичание, которое произошло в последние годы, под разглагольствования о религиозном возрождении.

Антон Орехъ:

Помимо прочего, ситуация с погромами еще и абсурдна. Ну, вот какие беженцы могут быть из Израиля в Хасавюрте в гостинице «Фламинго»? Зачем? Откуда? Какой «самолет с евреями» прилетит в Махачкалу?

Но вспомним, как в том же Дагестане ломали «вышки 5G». И не только в Дагестане. В деревнях, где вообще никакой связи толком нет, срубали столбы с проводами, потому что это Пять Джи.

Тысячи людей не хотели делать прививки не по каким-то медицинским соображениям, а потому что были уверены, что с вакциной наступит чипирование.

Тут даже Трёх Китов не нужно - двух достаточно. Бедность и невежество.

Валерий Дымшиц:

Что подогревает современный кавказский антисемитизм?

Антисемитизм (как и прочие подобные фобии) – не идеология, а дремлющий элемент сознания. Вроде нормальной микрофлоры, которая становится патогенной, стоит организму-хозяину ослабеть. Никто никого не любит (и не обязан), все про всех знают массу гадостей и гадких мифов, но живут мирно и дружно, ходят друг к другу в гости и на свадьбы и т. д. Вам рассказать, сколько десятков раз я записывал в Украине сюжеты о добавлении крови в мацу? Вот и я подумал, что сейчас будет некстати. И что из этого следует? – Ничего. Но вот наступает кризис – социальный, экономический, религиозный, политический, а лучше все сразу. И понеслось.

Самое страшное, если такое обострение случается в обществе с незавершенной модернизацией (это как раз Северный Кавказ), когда масса сельского населения продолжает переселяться в города. Переселенцы сохраняют традиционные предубеждения, но утратили традиционные сдержки и противовесы, они дезориентированы, они требуют часть городского пирога, но не очень знают как эту часть откусить, они попросту бедны, часто без работы, окормляемы всякими сомнительными проповедниками, молоды, легко мобилизуемы и т. д. Дагестан это, или Египет, или какая-нибудь Бразилия – значимые, но частности. Для старожильческого городского населения сосед-иноверец – конкурент, но и ресурс, и в конце концов у всех есть общая полисная идентичность и полисный патриотизм. Для «понаехавших» же горожанин – мишень, горожанин-иноверец – мишень вдвойне.

Болезнь недомодернизированных обществ – это быстрый рост столичных городов (Каир, Мехико, Рио, Москва, далее везде), так сказать, демографическое ожирение, потому что только в таких городах можно получить некоторый дополнительный ресурс, который до периферии не доходит. Махачкала как раз из таких городов. За последние десять лет численность населения увеличилась в полтора раза – до 600 тыс. На самом деле с ближними пригородами – миллион. Треть населения республики. Это плохая ситуация. Нездоровая. Большинство приезжие, недавние приезжие. Понятно, что в таком постколониальном городе найти две тысячи гопников легче, чем где-либо.

У всех (у меня тоже) есть неконтролируемая эмоция, основанная на идентичности. Я переживаю происходящее в Израиле очень тяжело, просто потому что я еврей. (Я не нарочно, так вышло.) У меня там друзья и родственники. Понятно, что мусульмане то, что происходит с населением Газы, переживают острей, чем я, который ему, этому населению, тоже сочувствует, но несколько отвлеченно. Сочувствие единоверцам – понятная эмоция, заслуживающая уважения, но к погромам отношения не имеет. Между прочим, аэропорт Махачкалы был разграблен дотла. Этот грабеж не особенно помог страдающим мусульманам Палестины.

Никита Могутин:

Дагестан – безумно суматошная, запутанная, переплетённая страна, в которой национальный вопрос – решающий. Вчера все писали, что «дагестанцы» напали на аэропорт. Но что это за «дагестанцы», если в маленькой стране – 32 титульные нации: аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы. И вот этот национальный вопрос – самый непростой. Приходит к власти аварец – двигает своих, аварцев. Приходят даргинцы – продвигают даргинцев. Игры престолов, кланов, семей и наций – это не сериал, а будни Дагестана. Главные коррупционные и бардачные проблемы региона растут именно оттуда.

И скрепить это всё решили, по всей видимости, религией. Той самой «национальной объединяющей идеей» вдруг стал именно ислам. Низкие зарплаты, безработица, плохое образование и коррупция, та самая клановость должны были пасть ниц, а люди – наконец-то устремиться в прекрасное будущее под руку с верой. Только сама по себе религия работает не совсем так.

Последний раз я был в Дагестане в 2021 году. В регион влили деньги – множество миллионов денег, которые превратились в дороги, в гостиницы, в зип-лайны и смотровые площадки. Регион чуть облагородили внешне и превратили в аттракцион для туристов. А то, что там, внутри, во внутренностях страны – ну там религия должна была всё наладить. И она наладила. Как может что-то наладить религия в таком регионе. Глубоко верующий человек перестаёт задавать важные для светского мира вопросы, учится смирению – вот бы всех ему научить? Но главное, пожалуйста, шорты и юбки не носите.

Вчера «дагестанцы» бились в аэропорту за свою свободу, за свою страну, за свои земли. Евреи, как стало известно им всем, решили переселиться из Израиля на Северный Кавказ и основать там Израиль 2.0. Почитайте комментарии и посты в соцсетях: «Львы, тигры, гордимся, не отдадим Дагестан!» Я не шучу и не придумываю – именно легенда о массовом переселении израильтян в Дагестан вывела людей на улицы.

Что можно сказать о людях, которые поверили в эту историю?

Несчастные. Малообразованные. Запутавшиеся. Искренние. Такой рецепт есть для каждого российского региона – и у каждого он свой.

Анатолий Несмиян:

Я вообще не понимаю претензий к антисемитской истории в Махачкале со стороны власти. Когда высший руководитель публично со свойственным ему подзаборным юмором презрительно называет Чубайса Мойше Израилевичем, подразумевая этим, что он его тонко таким образом оскорбляет, то бытовой антисемитизм на таком фоне - сущий пустяк.

Хуже власти у страны врага нет, кивать на каких-то неведомых русофобов - это чистой воды перевод темы.

Павел Пряников:

Как отреагировало начальство на попытку еврейского погрома в аэропорту Махачкалы?

Оно снова продемонстрировало, что власть в России строится на патриархальной, патерналистской основе.

Патернализм происходит от слова «патер», отец. В его основе убеждение, что подданные – это дети, и они должны находиться под властью отца. Для детей отвергается субъектность и собственная воля.

Дагестанским погромщикам тоже вменяется отсутствие собственной воли. Их действия, объясняют отцы-начальники, были инспирированы конкурентом, претендующим на статус отца – злым отчимом. Отчим в этом случае – украинские и западные спецслужбы.

Ребёнком можно вертеть и так, и сяк. Главное – кто вертит.

Поэтому какое наказание может быть детям, попавшим под влияние другого злого взрослого? Нормы уголовного кодекса на детей до 14 лет не распространяются. Потому начальство и хочет задействовать наказание вне УК. В патриархальной семье это ремень, стояние в углу, ещё какие-то лишения. У отца по имени Россия – отправка самых активных нарушителей на СВО.