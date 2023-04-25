"Всё рушится". Запись разговора, приписываемого миллиардеру Троценко

"Система" (расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода) получила по почте ссылку на выложенную в открытый доступ аудиозапись разговора, предположительно, миллиардера Романа Троценко. Его собеседник в письме указан не был, но, судя по разговору, им может быть бизнесмен Николай Матушевский.

Троценко – бывший президент "Объединенной судостроительной корпорации" и экс-советник президента "Роснефти" Игоря Сечина, один из относительно близких к Владимиру Путину бизнесменов. Матушевский – давний приятель Троценко и создатель московского дизайн-завода "Флакон" – публично сочувствует оппозиции, например, он публиковал в инстаграме видео с протестов в Москве в 2021 году.

Письмо "Системе" было отправлено с имейл-адреса, содержащего в названии имя Oleg, но не привязанного ни к каким соцсетям. Автор письма предоставил в качестве косвенного доказательства подлинности записи настоящий телефонный номер Троценко. На вопросы редакции он не ответил.

Троценко подтвердил, что знает Матушевского, но не общался с ним "года полтора, наверное". Голос Романа с аудиозаписи не похож на голос Троценко, считает его знакомый и предполагает, что запись могли сфабриковать конкуренты: "Он крупный бизнесмен, где-то кому-то мешает".

После того как журналист "Системы" связался с Матушевским, тот сообщил, что не знает, о чем речь, и попросил ссылку на запись. Через примерно 40 минут (столько же длится сама запись) Матушевский сказал, что "этого разговора не было". Он добавил, что в последний раз общался с Троценко в 2022 году и уж точно никогда не обсуждал политику. "Я думаю, это фейк или чья-то дурацкая шутка с применением ИИ [искусственного интеллекта]", – добавил Матушевский.

Можно ли утверждать, что разговор подлинный

В пользу того, что запись может быть подлинной, говорят сразу несколько фактов. Во-первых, во время разговора Матушевский утверждает, что находится на Бали, что подтверждают фотографии из его инстаграма. Во-вторых, номер телефона, с которого, предположительно, звонил Роман (его "Системе" предоставил источник), соответствует имеющемуся в распоряжении редакции номеру Троценко. В-третьих, детали в разговоре сходятся с информацией о бизнесменах. Так, Роман называется себя "Романом Викторовичем" и говорит о том, что ему через десять лет будет 62 года. Помимо этого Николай неоднократно говорит о проектах "Флакона", которым владел до 2021 года.

Впрочем, официально подлинность этой аудиозаписи никем не подтверждена и говорить о том, что голоса мужчин принадлежат именно Троценко и Матушевскому, с относительной уверенностью можно было бы только в результате профессиональной аудиоэкспертизы.

40-минутный телефонный разговор появился на YouTube 17 апреля. На момент публикации он набрал чуть больше 100 просмотров.

"Зарабатывание бабок и удержание власти"

Диалог между, предположительно, Троценко и Матушевским произошел в начале января 2023 года. В первой части беседы двое мужчин – они называют друг друга Коля и Рома – обсуждают отдых на Бали. Коля рассказывает Роме, что на острове много инвесторов и возможностей. "Мне в последнее время прям тяжело было в России, я понимал, что что-то не то, нефиг там делать", – жалуется Коля, а человек, голос которого авторы утечки приписывают Троценко, соглашается. После Коля подробно рассказывает о своем новом проекте – "Airbnb для бизнеса". "Это правильно, не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет", – одобряет идею Рома и замечает, что в Индонезии "за десять лет все вырастет в десять раз, а в России – упадет в два раза".

Затем приятели долго обсуждают переезд и детей, инфраструктуру на Бали и личные дела, но в конце концов разговор переходит к обсуждению войны и ситуации в России.

"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, [блин]. Которые исповедуют, [блин], какие-то странные композиции, [блин], XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, [блин]. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы", – устало говорит Рома, пока Коля с ним соглашается и пытается перевести беседу на здоровое питание и вегетарианство. Но разговор быстро возвращается к политике. Коля рассказывает, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, "начиная с Ельцина [...] по последний, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных".

Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?

"Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?" – спрашивает собеседника Роман. "Никакой же концепции "дальше" нет. Они помрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", – продолжает мужчина с голосом, который приписывается Троценко. Николай только вздыхает, а Рома и дальше сетует: не до всех россиян дошло, что происходит. "Потом эта простая [фигня] дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут выехать, их дети призваны на войну… [Ужас], короче", – заканчивает он мысль.

Потом связь ненадолго пропадает, а приятели начинают обсуждать выборы президента, грядущие в 2024 году. "2023 год – последний год. Кто собрался, деньги перевел, что-то организовал… Судьба, она в 2022 году все развернула и показала, как может быть, но она дала 2023 год, [блин], чтобы со всем разобраться", – предупреждает Роман Колю и советует сделать сразу гражданство. "Это будет твоя лучшая инвестиция. Прям сейчас ищи юристов", – настаивает Рома. "В России все рушится, [блин]. Тебе дан судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай", – продолжает он наседать на Николая и рассказывает, что ему предлагали сделать гражданство Кипра, а он отказался, и сейчас это уже ни за какие деньги не сделать.

"Кто вы такие, сказал я им, я российский патриот, я родину люблю", – пересказывает свою реакцию на предложение кипрских властей Рома. "Родину-то мы любим, просто есть люди, которые ее не любят, а мы ничего с ними делать не можем", – опять вздыхает Коля. Приятель пытается его успокоить тем, что через 10–15 лет они оба родине будут нужны. Но пока двое мужчин соглашаются, что Николаю нужно сделать новое гражданство, вывести деньги и родственников из страны.

Награда от Путина и работа на Сечина. Кто такой Роман Троценко

Роман Троценко входит в число богатейших российских бизнесменов. В 2023 году Forbes оценил его состояние в $3,8 млрд. Николай Матушевский известен как создатель ряда творческих пространств, в том числе московского дизайн-завода "Флакон". Идею этого проекта Матушевскому предложил Троценко, которого тот называл "школьным товарищем". У Троценко тоже есть культурный проект – вместе с супругой Софьей он развивает московский арт-кластер "Винзавод". Но главный фокус Троценко все же бизнес.

Бизнес-карьеру Троценко можно считать типичной для современной России, писала газета "Ведомости": начал с торговли компьютерами в 1990-е, недолго побыл банкиром, а затем занялся скупкой московской недвижимости, речных портов и региональных аэропортов. Этот бизнес принес Троценко состояние и свел его с ближним кругом Владимира Путина – его помощником Игорем Левитиным и могущественным главой "Роснефти" Игорем Сечиным, бессменно работающим с Путиным с 1991 года. С 2012 по 2015 год Троценко возглавлял швейцарскую "дочку" "Роснефти" Rosneft Overseas, а также работал советником Сечина и называл себя его учеником.

Троценко строит глубоководный порт в рамках курируемого лично Путиным мегапроекта по развитию Северного морского пути. В феврале 2023-го, через месяц после предполагаемого разговора Троценко и Матушевского, Путин участвовал в открытии терминала в новосибирском Толмачеве, который принадлежит Троценко, а спустя два дня наградил бизнесмена орденом Дружбы за "трудовые успехи".

До начала полномасштабной войны с Украиной Троценко регулярно участвовал во встречах Путина с крупным бизнесом. Но 24 февраля 2022 года, когда через несколько часов после нападения на Украину Путин собрал бизнесменов в Кремле, Троценко среди них не оказалось. Впоследствии многие участники той встречи попали под западные санкции. Миллиардер также не был замечен на последнем ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте 2023 года, где выступал Путин. Перед этим бюро правления РСПП, который прозвали "профсоюзом олигархов", покинул целый ряд крупных бизнесменов. Троценко тоже входил в бюро правления РСПП и возглавлял его комитет по развитию конкуренции. Сейчас председателем комитета, согласно сайту РСПП, значится основатель металлургической группы Evraz Александр Абрамов, попавший в 2022 году под санкции Великобритании и Новой Зеландии. Троценко сообщил, что, как и прежде, входит в состав бюро правления РСПП, но теперь возглавляет Координационный совет РСПП по развитию Арктики и северных территорий.

Что общего у этого разговора с записью Пригожина и Ахметова

Этот разговор – не первая слитая в интернет аудиозапись беседы представителей российской бизнес-элиты. У него много общего с опубликованной в марте 2023 года записью разговора, предположительно, музыкального продюсера Иосифа Пригожина и экс-сенатора Фархада Ахмедова.

В обеих записях собеседники критикуют действующую власть и войну в Украине. В обоих случаях голоса собеседников разведены по разным каналам: голос, приписываемый Троценко, звучит в левом аудиоканале, предположительно Матушевского – в правом. Оба разговора выложены на YouTube с нового аккаунта, в каждом из которых фигурирует имя Олег (oleksander oleq – в случае "Пригожина и Ахмедова", и Oleg Obv 23 – в случае "Троценко с Матушевским"). В обоих роликах, предположительно, записан разговор бизнесменов, входящих в топ-100 российских миллиардеров списка Forbes (Троценко – 38-е место, Ахмедов – 99-е). При этом, судя по всему, возможный собеседник Троценко Матушевский не был опознан авторами ролика и назван просто "Колей". Это может значить, что прослушивали и записывали именно разговор Троценко.

Также стоит обратить внимание на описание ролика с разговором Пригожина и Ахмедова. Заголовок и описание – на украинском языке, но и там и там допущено большое количество ошибок и, судя по всему, переведено при помощи Google Translate или похожей программы. В случае с предположительной записью Троценко заголовок на русском языке, а описание отсутствует.

Если в случае с разговором Иосифа Пригожина видео распространялось при помощи социальных сетей, то в этот раз ссылку на YouTube прислали "Системе" по почте.

Иосиф Пригожин сначала записал видео, где назвал запись фальшивой, затем в интервью "Фонтанке" сказал, что не помнит такого разговора, а "нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса". Также он заявил, что "эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились". Фархад Ахмедов запись никак не прокомментировал.