Второй раз за неделю дрон пытался атаковать Коломну

В Коломне второй раз за неделю произошла попытка атаки беспилотника на "Конструкторское бюро машиностроения", разработчика ракет "Искандер". Как сообщают российские телеграм-каналы, местные жители слышали над городом взрывы.

По информации телеграм-канала Baza, беспилотник упал рядом со зданием конструкторского бюро в 7:30 утра. Пострадавших в результате инцидента нет. Сообщается о незначительных повреждениях обшивки и стёкол в одном из зданий. По данным телеграм-канала ASTRA, в сторону предприятия направились автомобили МЧС и скорых.

Ранее 14 ноября Министерство обороны России заявило о перехвате четырех дронов над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

"Конструкторское бюро машиностроения" производит баллистические ракеты. 11 ноября жители Коломны также сообщали о взрывах в районе предприятия. Утверждается, что тогда ПВО сбило беспилотник, обломки нанесли зданиям незначительные повреждения.