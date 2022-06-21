Второй за неделю штурмовик Су-25 разбился на территории России 

В Ростовской области во вторник разбился российский военный самолёт Су-25. Пилот погиб.

Первоначально сообщалось, что штурмовик потерпел крушение, задев опору линии электропередачи. Позже в пресс-службе Южного военного округа в качестве причины катастрофы назвали "техническую неисправность". РИА "Новости" уточняют, что крушение самолёта произошло "в ходе планового учебно-тренировочного полёта".

Ранее, 17 июня, другой самолёт Су-25 воздушно-космических сил Российской Федерации потерпел крушение в Белгородской области. Пилот успел катапультироваться. В пресс-службе Западного военного округа также заявили, что вероятной причиной падения штурмовика стала техническая неисправность.

Су-25 - советский дозвуковой военный самолёт, появившийся на вооружении армии в 80-х годах прошлого века. Он предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами.

Штурмовик до сих пор стоит на вооружении российской армии и активно используется в боевых действиях в Украине. По данным проекта Aviation Safety Network, отслеживающего авиационные происшествия, со дня вторжения армии РФ на украинскую территорию она потеряла одиннадцать подобных самолётов. Официального подтверждения этой информации нет.