Вторжение России в Украину. Что известно о боевых действиях

Продолжается широкомасштабное российское вооружённое вторжение на территорию Украины, начавшееся ранним утром 24 февраля. Продолжаются как удары с воздуха по военным объектам практически по всей территории Украины, так и наступательная наземная операция.

Минобороны России сообщает об ударам по более чем 70 наземным объектам, в том числе аэродромам и объектам ПВО. О передвижении российских войск и занятых населённых пунктах не говорится, сказано лишь, что наступление ведут отряды так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе. Российский Минобороны признал потерю штурмовика Су-25, лётчик жив.

Согласно сообщениям Минобороны Украины, российские войска пересекли границу сразу на нескольких направлениях - в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, с территории Беларуси на севере, а также из аннексированного Крыма - в Херсонской области.

Согласно видеосвидетельствам, опубликованным в соцсетях, российские войска взяли под контроль города Геническ и Новая Каховка под Херсоном, а также ряд населённых пунктов в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Сообщалось о боях под Харьковом - опубликованы фото и видео сгоревшей российской военной техники на объездной дороге этого города, а также о движении российской бронетехники в сторону Киева.

Российские вертолёты атаковали аэродром Гостомель под Киевом. Согласно видеосвидетельствам, не менее двух вертолётов были сбиты. Зафиксированы пролёты российской авиации над окрестностями Киева.

Официальных сообщений о том, где сейчас идут бои, и точных цифр потерь нет. По данным украинской стороны, есть жертвы среди мирных жителей в результате ракетных обстрелов.