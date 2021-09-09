ВЦИОМ: более половины россиян придут на выборы в Госдуму

Более половины опрошенных ВЦИОМ россиян (52 процента) примут участие в предстоящих выборах в Госдуму. Результаты опроса опубликовал в фейсбуке глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров

Не будут участвовать в выборах 12 процентов респондентов. Не определились с решением 13 процентов опрошенных.

По прогнозам социологов, большинство голосов – 42 процента – получит партия "Единая Россия". На втором месте КПРФ с 19 процентами голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 11 процентов.

Оппозиционная партия "Яблоко", по данным ВЦИОМ, может выйти на седьмое место, набрав три процента голосов и уступив партиям "Справедливая Россия" (восемь процентов), "Новые люди" (пять процентов) и "Российской партии пенсионеров" (четыре процента).

Прогнозируемая явка избирателей на предстоящих выборах – от 48 до 51 процента.

Выборы в Госдуму России, а также выборы в региональные и муниципальные органы власти, должны пройти с 17 по 19 сентября. На них впервые разрешена процедура электронного голосования, к которому, по решению ЦИК, допущены жители Москвы, Мурманской, Нижегородской, Ярославский, Курской и Ростовской областей, а также жители аннексированного Севастополя.