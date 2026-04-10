ВЦИОМ: рейтинг одобрения Путина - самый низкий с февраля 2022

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в последнем опросе, данные которого опубликованы 10 апреля, сообщил о новом падении рейтинга одобрения деятельности президента России Владимира Путина. Как утверждается на сайте ВЦИОМ, в период с 30 марта по 5 апреля рейтинг одобрения Путина составил 67,8%, что ниже на 2,3 процентного пункта, чем в предыдущем опросе, проведённом 19-22 марта.

Таким образом, рейтинг Путина, по данным ВЦИОМ, самый низкий с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Ниже он был по итогам последнего перед войной опроса (64,3%), а после 24 февраля вплоть до сегодняшнего дня не опускался ниже 70%.

На другой вопрос, сформулированный "доверяете ли вы Путину", положительно ответили 73,8% респондентов, что тоже ниже, чем неделей ранее.

В другом опубликованном сегодня опросе - фонда "Общественное мнение" - зафиксирован рост рейтинга Путина на 1 пункт, с 74 до 75%. Это тоже ниже средних за последние годы значений. Рейтинг "Единой России" при этом за неделю упал.

Социологические службы не сообщают, с чем конкретно может быть связано падение рейтингов Путина. В последние недели недовольство, в том числе и в провоенных кругах, вызывают блокировки в интернете. Не названный по имени близкий к Кремлю политтехнолог, которого цитирует "Медуза", утверждает, что есть и другие причины. "Слишком много всего [негативного] происходит — от постоянного роста цен до нарастания усталости от войны. Какой вклад вносят именно блокировки — оценить сложно", - сказал он.