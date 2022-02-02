Вупи Голдберг отстранили от эфира на ABC за высказывание о Холокосте

Американскую актрису и телеведущую Вупи Голдберг на две недели отстранили от эфира на телеканале ABC за высказывание о Холокосте.

31 января в эфире ток-шоу Голдберг сказала, что "Холокост – это не про расу и не про расизм". В ответ на возражения, телеведущая отметила, что геноцид евреев связан с бесчеловечным отношением одной группы людей по отношению к другой, но обе эти группы были белыми.

После резкой критики Голдберг извинилась за свои высказывания и напомнила, что всегда поддерживала евреев и никогда не изменит своего отношения к ним.

После этого руководство ABC заявило, что высказывания актрисы не соответствуют ценностям телеканала и объявило о временном отстранении актрисы от эфиров. Голдберг стоит задуматься о воздействии её собственных слов, поскольку "слова имеют значение", говорится в сообщении ABC.