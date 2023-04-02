"Вы либо умрете, либо нет". Жители Авдеевки – о жизни под обстрелами

Для многих жителей Донбасса вторжение России в 2022 году стало лишь эскалацией войны, которая впервые перевернула их жизни в 2014 году. Неделю назад мэр города Авдеевка в Донецкой области Украины Виталий Барабаш решил эвакуировать коммунальные службы: "потому что российские ракеты и снаряды не щадят никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались". До начала российского вторжения в Украину население Авдеевки составляло 31 тысячу человек.

В Авдеевке, несмотря на тяжелые бои и призывы местных властей уехать, все еще остаются местные жители. Они рассказывают о том, как живут под постоянными обстрелами.

Ирина Ирина живет рядом с вокзалом в Авдеевке, куда уже давно не приезжают поезда. Несколько деревьев вокруг ее дома были уничтожены артиллерийскими снарядами, и теперь соседи выбегают на улицу, чтобы собрать ветки, которыми они топят печки. Ирина готовит еду в прихожей, которую легче проветривать. Стены ее дома пробиты осколками от снарядов. Это, в том числе, следы обстрела, целью которого был и ее задний двор. Ирине тогда оторвало правую ногу, несколько месяцев назад. "Когда мне сказали, что отрежут часть ноги, я не расстроилась. Я только спросила своего сына (он на фотографии стоит на заднем плане), будет ли он заботиться обо мне, – вспоминает Ирина. – Когда он сказал "да", я поняла, что все будет хорошо". "Я скучаю по работе и прогулкам, в остальном все нормально. Я потеряла ногу, но здесь такое бывает. Это не повод перестать жить", – улыбается Ирина. Ее веру разделяют и многие другие жители Авдеевки, не уехавшие из города. Они считают, что уровень опасности в их городе не намного выше, чем на других территориях Украины. "Нет смысла думать об обстреле. Он либо придется по вам и вы умрете, либо нет. Это все равно что беспокоиться о сердечном приступе, – говорит Ирина. – Грустно, что Украина сейчас является таким опасным местом для жизни, но мы мало что можем с этим поделать". Из-за ограниченного доступа к интернету некоторые жители Авдеевки не могут получить доступ к новостным сводкам. Некоторые местные жители предпочитают и вовсе не читать новостей. "Я не хочу слышать о том, насколько плоха ситуация в Авдеевке. Я хочу остаться здесь, чтобы вести обычную жизнь", – говорит Ирина.

Дима Неподалеку живет 12-летний Дима. Он и его сестра Вика – двое из 43 детей, оставшихся в Авдеевке, по данным на начало марта. Как и Ирина, семья Димы старается сохранять веру в то, что все будет хорошо. Дневные часы члены этой семьи проводят в своем доме, а в подвал спускаются только ночью, когда обстрелы становятся более интенсивными. Их дом пока не сильно пострадал от обстрелов. "Когда шрапнель или ударная волна наносят какой-то ущерб, мы просто ремонтируем его. Это бесконечная работа, но нам нравится, когда наш дом выглядит хорошо", – объясняет отец Димы Сергей. Оставаться в доме, не прячась от обстрелов, – значительный риск, но, как говорит мать Димы, "это же дети, они должны расти в доме, а не в подвале". Супруги опасаются, что власти насильно эвакуируют их детей. "Полиция пыталась убедить нас, что дети не могут здесь жить, но они ошибались", – считает она. Когда у Димы спросили, не боится ли он, он посмотрел на мать. "Если мои родители не боятся, я тоже не буду бояться", – говорит он. Друзья Димы с родителями давно уехали из города. Он хотел бы иметь возможность играть с ними на улице и снова ходить в школу, но, в конце концов, это не его выбор. Решение за его родителями.

Светлана Весь прошлый год Светлана жила в подвале под разрушенным зданием, которое когда-то было ее домом. Уроженка Авдеевки сейчас дрожит от холода в прокуренном подвале. "Трудно поверить, что ситуация может ухудшиться", – делится она. Пока она говорит, рядом взрывается артиллерийский снаряд. Стены трясутся, а с низкого потолка падают мелкие куски бетона. Светлана начинает плакать. "Меня даже не волнует обстрел, – рассказывает она. – Мне просто нужно где-то взять дрова. Иногда мне кажется, что, если бы меня убила бомба, это было бы лучше, чем медленно умирать здесь от холода". Несмотря на то что взрывы эхом разносятся по улицам, она хватает свое пальто и уходит, чтобы спросить у живущей в другом районе подруги, есть ли у нее лишние дрова. По всей Авдеевке люди сталкиваются с одинаковыми проблемами: где взять продукты и дрова для печи, как проветрить задымленные подвалы, когда безопасно выходить на улицу для того, чтобы зарядить телефон, фонарик и аккумуляторы. Волонтеры и украинские власти несколько раз пытались эвакуировать Светлану. "Я пережила девять лет войны. Зачем мне сейчас уезжать? – говорит она. – Я родилась в Авдеевке и другого места, кроме этого, не знаю".