Выборы и конспирология. Владимир Абаринов - о фантастических сценариях

Победу Трампа в Айове он и его сторонники назвали "сокрушительной", но это гипербола. За него проголосовал 51 процент участвовавших в кокусах избирателей-республиканцев. Участвовало в них всего 15,34 процента зарегистрированных избирателей этой партии. Иными словами, на кокусы явились лишь самые стойкие активисты. Остальные просто не пришли. Это самая низкая явка за последнее десятилетие. Доля проголосовавших за Трампа от общего числа избирателей составила 7,83 процента.



В Нью-Гэмпшире все было иначе. Никки Хейли крепко рассчитывала на этот штат. В нем высокий процент избирателей с высшим образованием. А электорат Трампа – это в основном рабочие и фермеры со средним. В Нью-Гэмпшире независимых избирателей больше, чем демократов или республиканцев (39,9 процента), и им позволено участвовать в партийных праймериз. В нем мало твердокаменных трампистов (в Айове их половина из тех, что называют себя консерваторами). За Хейли агитировал популярный губернатор Крис Сунуну. За нее проголосовало

шестеро из 10 независимых избирателей и 56 процентов избирателей с высшим образованием. Она выиграла голоса тех, кто поддерживает активную внешнюю политику и свободу абортов. Помогло ей и то, что 47 процентов нью-гэмпширцев не одобряет позицию Байдена в конфликте Израиля и ХАМАС. Явка была рекордной. Но голосов ей все-таки не хватило. Больше такого стечения обстоятельств у Хейли не будет.



Опросы говорят, что в поединке с Байденом Никки Хейли могла бы победить президента, хотя и с меньшим отрывом, чем Трамп. Но, видно, не судьба на этот раз. Инвектива "она посылает наши деньги на защиту границ Украины вместо того, чтобы защищать нашу собственную границу" сработала. Положение на границе с Мексикой, проблема нелегальной иммиграции волнует рядового избирателя гораздо больше, чем Украина, которой он, разумеется, сочувствует, но в умеренных масштабах. В своей последней перед голосованием речи Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну, которая обязательно начнется, если его не выберут, и сослался на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, мол, считает, что лучшее, что можно сделать в интересах мира на Земле – это избрать Трампа президентом.

Сидел бы в подвале в спортивных штанах и через микрофон давал указания подставному лицу

Вряд ли можно всерьез сомневаться в том, что Дональд Трамп и Джо Байден выйдут в финал гонки. Матч-реванш двух старцев не особенно увлекает американских избирателей. Дабы оживить интригу, публике подбрасывают теории заговора. Одна из них всплыла прошлой осенью. Ее первоисточник – слова Барака Обамы, сказанные им в ноябре 2020 года в шоу Стивена Кольбера. Кольбер тогда спросил бывшего президента: "Мы скучали по вам последние четыре года. А вы по себе не скучали? Не было такого, чтобы вы, глядя на то, что творится в мире, говорили: «Знаете, что нужно этой ситуации? Немного Барака Обамы»". Обама рассмеялся и ответил: "Если бы я мог сделать так, чтобы я сидел в подвале в спортивных штанах и через микрофон давал указания подставному лицу с наушником в ухе, а оно бы вместо меня вело переговоры и участвовало в церемониях, меня бы это устроило. По чему я точно не скучаю – это по необходимости носить галстук каждый день".



Ролик с этим отрывком получил вирусное распространение в соцсетях. Размещавшие его пользователи, разумеется, умалчивали, что это юмористическая передача. И вот уже Дональд Трамп называет Обаму "боссом Байдена". Дальше – больше. Поскольку Бараку Обаме нельзя избираться на третий срок, его третьим сроком якобы станет Мишель Обама, которую назначат кандидатом на съезде Демократической партии, а Байден уйдет на покой. Другой кандидат на замену – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюзом. Онлайн-букмейкеры даже принимают ставки на обоих. Еще один запасной игрок – суперпопулярная телеведущая Опра Уинфри.



Избиратели-демократы тоже, в свою очередь, верят, что Трамп так или иначе будет вынужден сойти с дистанции – либо вследствие одного из возбужденных против него уголовных дел (они не запрещают ему избираться, но сложно представить себе президента, осужденного к лишению свободы), либо с помощью 14-й поправки, возбраняющей допуск к выборам лица, участвовавшего в антиправительственном мятеже. И то и другое – попытка выдать желаемое за действительное. Поединок Байдена и Трампа практически неизбежен. И ставки в этом поединке исключительно высоки.