"Выборы прошли, можно заняться вирусом". Рунет о "четвёртой волне"

В России готовятся к приходу "четвёртой волны" эпидемии.
На словах, конечно, пандемия побеждена.
Но факты куда печальнее: в 36 регионах страны сразу после выборов выросла заболеваемость, в Москве за последнюю неделю заболеваемость выросла на четверть, а госпитализация на 15%. Суточная смертность по стране впервые за месяц превысила 800 человек.
Тем временем, в московской мэрии прошло совещание о возможных ограничительных мерах: переводе части компаний на удаленную работу, QR-кодах для кафе и кинотеатров, обязательной самоизоляции для пенсионеров.
Добро пожаловать обратно в реальный мир. Из электронного
Выборы прошли, можно заняться и коронавирусом, да. Ждите обязательную вакцинацию, в том числе среди детей.
Закончились выборы – началась четвëртая волна. Коронавирус в России, как известно, особенного типа, в ряде случаев болезнь может не выходить за пределы сектора стадиона, парадов зараза попросту боится, но сразу после важных событий встаëт в полную мощь, ширь и глубь.
То есть опять у нас главный источник вируса - рестораны, но точно не общественный транспорт.
Ну-ну
Выборы закончились, здраствуй, концлагерь?
Председательница Совета Федерации Валентина Матвенко, правда, пока заверяет, что нового локдауна не будет.
Не исключено, что повторится прошлогодний сценарий, когда столичные власти весь сентябрь отрицали ужесточение антиковидных мер, а в начале октября ввели удаленку в вузах и на предприятиях.
Ужас ситуации в том, что, несмотря на почти 40 млн полностью привитых россиян и еще почти 7,5 млн переболевших, как остановить вирус , не знает никто. Ясно, что вакцинация мало помогает. Можно, конечно, говорить, что в РФ привита или переболела в общей сложности всего треть населения. Но и в США, где привито более половины, новый всплеск. И заверения, что больше болеют «слабопривитые» штаты (то же говорит и Попова о регионах РФ) не убеждают.
Ведь продолжает болеть суперпривитый Израиль. А самый показательный пример – Монголия, где вирус начал бушевать ровно тогда, когда население начали прививать. И хотя там привито уже почти 100% взрослого населения, вирус не утихает.
Россияне в силу прививок, судя по резкому спаду числа вакцинаций, не верят. Самое частое объяснение – заставили на работе и привился. И пример президентского окружения, где, по словам самого Путина, десятки заболели ковидом – лучшая антиреклама «Спутнику» и отечественным вакцинам. То, что ни одну из них до сих пор не признал даже ВОЗ, добавляет скепсиса.
И «розочка на торте» - российские туроператоры организуют вакцинные туры. Но не иностранцев в РФ, как обещала глава Ростуризма Догузова, а россиян в Европу. Может, их вакцины и не лучше российских, но их хотя бы в других странах признают.
К слову, самоизоляция Путина пока не окончена, а Дмитрий Песков сказал, что и не знает, когда она кончится.
После продолжительной изоляции Владимир Путин из нее не вышел…
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