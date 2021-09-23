"Выборы прошли, можно заняться вирусом". Рунет о "четвёртой волне"

В России готовятся к приходу "четвёртой волны" эпидемии.

На словах, конечно, пандемия побеждена.

Но факты куда печальнее: в 36 регионах страны сразу после выборов выросла заболеваемость, в Москве за последнюю неделю заболеваемость выросла на четверть, а госпитализация на 15%. Суточная смертность по стране впервые за месяц превысила 800 человек.

Тем временем, в московской мэрии прошло совещание о возможных ограничительных мерах: переводе части компаний на удаленную работу, QR-кодах для кафе и кинотеатров, обязательной самоизоляции для пенсионеров.

Михаил Зеленский:

Добро пожаловать обратно в реальный мир. Из электронного

Александр Плющев:

Выборы прошли, можно заняться и коронавирусом, да. Ждите обязательную вакцинацию, в том числе среди детей.

Методичка:

Закончились выборы – началась четвëртая волна. Коронавирус в России, как известно, особенного типа, в ряде случаев болезнь может не выходить за пределы сектора стадиона, парадов зараза попросту боится, но сразу после важных событий встаëт в полную мощь, ширь и глубь.

Екатерина Шергова:

То есть опять у нас главный источник вируса - рестораны, но точно не общественный транспорт.

Ну-ну

Ольга Никитова:

Выборы закончились, здраствуй, концлагерь?

Председательница Совета Федерации Валентина Матвенко, правда, пока заверяет, что нового локдауна не будет.

Василий Аленин:

Не исключено, что повторится прошлогодний сценарий, когда столичные власти весь сентябрь отрицали ужесточение антиковидных мер, а в начале октября ввели удаленку в вузах и на предприятиях.

Ужас ситуации в том, что, несмотря на почти 40 млн полностью привитых россиян и еще почти 7,5 млн переболевших, как остановить вирус , не знает никто. Ясно, что вакцинация мало помогает. Можно, конечно, говорить, что в РФ привита или переболела в общей сложности всего треть населения. Но и в США, где привито более половины, новый всплеск. И заверения, что больше болеют «слабопривитые» штаты (то же говорит и Попова о регионах РФ) не убеждают.

Ведь продолжает болеть суперпривитый Израиль. А самый показательный пример – Монголия, где вирус начал бушевать ровно тогда, когда население начали прививать. И хотя там привито уже почти 100% взрослого населения, вирус не утихает.

Россияне в силу прививок, судя по резкому спаду числа вакцинаций, не верят. Самое частое объяснение – заставили на работе и привился. И пример президентского окружения, где, по словам самого Путина, десятки заболели ковидом – лучшая антиреклама «Спутнику» и отечественным вакцинам. То, что ни одну из них до сих пор не признал даже ВОЗ, добавляет скепсиса.

И «розочка на торте» - российские туроператоры организуют вакцинные туры. Но не иностранцев в РФ, как обещала глава Ростуризма Догузова, а россиян в Европу. Может, их вакцины и не лучше российских, но их хотя бы в других странах признают.

К слову, самоизоляция Путина пока не окончена, а Дмитрий Песков сказал, что и не знает, когда она кончится.

Карина Орлова:

После продолжительной изоляции Владимир Путин из нее не вышел…