Выборы в США: демократы могут удержать контроль над Сенатом

В Соединённых Штатах по итогам промежуточных выборов демократы могут удержать контроль над верхней палатой Конгресса - Сенатом. У них сохраняются шансы на контроль и над Палатой представителей, хотя, скорее всего, он всё же перейдёт к республиканцам.

На выборах 8 ноября избиратели голосовали за новый состав Палаты представителей и трети Сената.

К утру 9 ноября по времени Соединённых Штатов не ясны результаты выборов в Сенат в пяти штатах. С учётом уже определившихся победителей, у демократов сейчас 48 мест, у республиканцев 47. По ходу подсчёта голосов демократы лидируют в Аризоне и Джорджии - победы в этих двух штатах им будет достаточно для получения 50 мест в Сенате нового созыва, с учётом голоса вице-президента Камалы Харрис это даёт им большинство. Есть шансы у кандидата от демократов и на победу в Неваде.

Наблюдатели отмечают, что в таких штатах, как Пенсильвания и Нью-Гэмпшир кандидаты от демократов выступили лучше, чем предрекало большинство опросов, и одержали уверенную победу.

На выборах в Палату представителей, по данным RealclearPolitics, республиканцы обеспечили себе победу в 199 округах, демократы в 174, ещё в 62 округах результаты пока не определены, отрывы между кандидатами очень небольшие. По прогнозам, республиканцы могут претендовать примерно на 220 мест, что даст им большинство всего в 5 голосов. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов. Перед выборами большинство опросов предсказывало более уверенную победу республиканцев.

В 36 штатах выбирают также губернаторов. И здесь демократы выступили лучше, чем ожидалось. В 16 штатах победили республиканцы, в 15 – демократы, в том числе – в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных пяти штатах пока неизвестны.

В одной ключевой губернаторской гонке, во Флориде, Рон Десантис с легкостью добился переизбрания.

Некоторые республиканцы подталкивают Десантиса к тому, чтобы бросить вызов Трампу в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, и он не исключает выдвижения своей кандидатуры. Комментаторы отмечают, что ряд поддержанных Трампом кандидатов в Конгресс потерпел поражение.

Во многих штатах наряду с выборами проводятся референдумы по самым разным вопросам, в том числе связанным с абортами, спортивными ставками и марихуаной.

В Мэриленде избиратели решили легализовать каннабис, но в некоторых других штатах подобные инициативы, похоже, потерпят поражение. В Кентукки избиратели отказались законодательно запрещать аборты.

Мэриленд избрал своего первого чернокожего губернатора, которым стал демократ Уэс Мур. В Массачусетсе приступит к работе первая женщина-губернатор демократ Мора Хили, которая также станет первой открытой лесбиянкой в стране на посту руководителя исполнительной власти штата.

Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им возможность блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву, в то время как другие выступают за её продолжение, но при более жёстком контроле со стороын Конгресса. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется "незыблемой и непоколебимой" и после промежуточных выборов.