"Выбросы переживут нас". Что происходило с климатом в 2025 году

По прогнозам климатологов, 2025 год займет второе или третье место в списке самых жарких за всю историю научных наблюдений, которые ведутся с конца XIX века. Официальное заключение Всемирной метеорологической организации (ВМО) будет опубликовано в середине января. Пока что самым теплым, по данным ВМО, считается 2024 год. Последние три года, по оценкам Всемирной метеорологической организации, температура воздуха на планете постоянно повышалась, причем активнее, чем в предыдущие десятилетия. Глобальное потепление, по данным ученых из ВМО и других центров изучения климата, становится причиной усиления природных катаклизмов, отрицательно влияет на здоровье людей и дестабилизирует экономику. ООН и ВОЗ публикуют данные о том, что с 2000 по 2019 год ежегодно во всем мире "происходило около 489 тысяч связанных с жарой смертей". Из-за стихийных бедствий, которые спровоцировало глобальное изменение климата, мировая экономика теряет триллионы долларов. По прогнозам ВМО, если климат продолжит меняться так же быстро, последствия станут необратимыми. В 2024 году температура на планете выросла на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Цифра считается критической: по мнению специалистов, это как раз тот рубеж, после которого изменения климата станут необратимыми. Вот как доклад европейской службы по наблюдению за изменениями климата Copernicus прокомментировала Саманта Берджесс, стратегический руководитель по климату Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды: "Каждый год за последнее десятилетие входит в десятку самых теплых за всю историю наблюдений. Сейчас мы балансируем на грани превышения уровня в 1,5°C, определенного Парижским соглашением, и средний показатель за последние два года уже превышает этот уровень. Эти высокие глобальные температуры в сочетании с рекордными уровнями содержания водяного пара в атмосфере в 2024 году привели к беспрецедентной жаре и обильным осадкам, которые стали причиной страданий миллионов людей". Парижское соглашение по климату, которое подписали более 190 стран, было направлено "на существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для еще большего ограничения этого повышения до 1,5 градуса." Такие организации, как ВМО и ООН, утверждают, что ускорившееся в последние годы потепление связано с деятельностью человека. Проект Covering Climate Now (CCNOW), основанный журналистами изданий Columbia Journalism Review и The Nation, сотрудничает с климатологами и метеорологами из разных стран. По просьбе CCNOW специалисты в области изучения погоды и климата проводят семинары и мастер-классы для журналистских организаций, которые занимаются освещением проблемы глобального потепления. В этом материале мы приводим фрагменты выступлений двух экспертов на одном из мастер-классов проекта. "Второе одеяло, в котором планета не нуждается". Парниковый эффект Американский метеоролог Дэвид Диксон рассказывает, что основной механизм потепления на планете – это парниковый эффект. "Этот защитный пузырь, который окружает Землю, он на самом деле довольно тонкий по сравнению с реальным диаметром Земли. Он содержит весь воздух, которым мы дышим". Диксон объясняет, как именно нагревается планета: "Солнечная энергия проходит через нашу атмосферу и нагревает Землю. Часть этого тепла будет излучаться обратно вверх. Небольшое количество излучаемого тепла теряется в космосе, но подавляющее большинство, почти 90% этого тепла, поглощается парниковыми газами в нашей атмосфере, а затем это тепло перенаправляется обратно к поверхности, задерживая его и еще больше нагревая нашу планету."

Парниковые газы, продолжает метеоролог, занимают меньше 1% в составе воздуха: "Углекислый газ, метан, диоксид азота и некоторые другие. Именно об этих газах мы больше всего заботимся, когда говорим об изменении климата, но понимаем, что они занимают очень малую часть нашей атмосферы". Диксон объясняет, что парниковые газы, которые естественным образом существуют в атмосфере, крайне важны, поскольку сохраняют тепло, не позволяя планете остыть: "Земля была бы очень похожа на Марс – замерзшую, потенциально безжизненную планету со средней температурой минус 18 градусов по Цельсию." Но из-за деятельности человека количество парниковых газов становится избыточным, говорит метеоролог: "Некоторые из них, такие как углекислый газ, метан и закись азота, действительно присутствуют в природе в нашей атмосфере, но деятельность человека значительно увеличивает их концентрацию за счет сжигания ископаемых видов топлива". Самые распространенные из них – "уголь, нефть и природный газ, который в основном состоит из метана". "Это побочный продукт разложения растительного сырья и остатков древних морских организмов в мантии Земли на протяжении миллионов лет", – поясняет Диксон. Избыток газов и слишком большое количество тепла опасны для планеты: "Когда мы добываем и сжигаем ископаемые виды топлива, мы выбрасываем в нашу атмосферу огромное количество углекислого газа и других газов, удерживающих тепло, окутывая планету вторым "одеялом", в котором она на самом деле не нуждается. Второе покрытие задерживает слишком много тепла, которое в обычных условиях могло бы уходить в космос. По мере того, как мы выбрасываем в атмосферу все больше углекислого газа и других парниковых газов, второе покрытие становится все толще и толще".

Дэвид Диксон описывает механизм влияния роста температур на климат так: "Даже на собственном опыте мы понимаем, что каждый год жарче предыдущего, а нынешнее лето и нынешняя жизнь, в которой мы живем, отличаются от тех, в которых мы выросли. И мы видим, как это сказывается на наших сообществах по всему миру. Итак, эти 1,55 градуса по Цельсию или 1,3 градуса по Цельсию, если мы посмотрим на среднее повышение глобальных температур, могут показаться незначительным глобальным потеплением. Но мы знаем, что даже небольшие изменения средней глобальной температуры на Земле могут привести к серьезным изменениям для нас во всем мире. Представьте, что у вас небольшой жар. Повышение температуры всего на несколько градусов существенно влияет на ваше самочувствие. Я знаю, что если у меня температура, скажем, даже 100, 101 по Фаренгейту (37,7 – 38,3 по Цельсию), я чувствую себя ужасно. Сейчас мы наблюдаем, как это проявляется и в глобальном масштабе: повсеместное потепление на планете, чудовищные наводнения, безудержные лесные пожары, более продолжительные и смертоносные периоды сильной жары, которые, кстати, являются главной причиной погодных катаклизмов не только в США, но и во всем мире, и многое другое". "Переход от одной крайности к другой". Волны жары и пожары В 2025 году многие страны столкнулись с экстремальной жарой – и не только в летние месяцы. Январь 2025-го, по данным центра изучения погоды Copernicus, собранным со всего мира, стал самым жарким за всю историю наблюдений. В некоторых странах аномально теплой стала весна. В Северном полушарии температурные рекорды были побиты в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, нескольких районах Таджикистана и Кыргызстана. В нескольких точках региона температура превышала 30 градусов по Цельсию. "Для этих стран характерны сильные сезонные циклы, а лето, как правило, очень жаркое с мая по август. Однако в марте, как правило, намного прохладнее по сравнению с этим месяцем", – пишут в своем исследовании климатологи из объединения World Weather Attribution (WWA). В некоторых регионах России, по данным Гидрометцентра, весна также была аномально теплой. Для европейской территории страны этот период оказался третьим в числе самых жарких с конца позапрошлого века, из-за чего сезон пожаров в стране начался раньше обычного. По словам чиновников, "малоснежная зима и аномально теплая весна" спровоцировали пожары в центральной части страны, в южных и восточных регионах. Тушение усложнили "высокие температуры, отсутствие осадков, сильная ветровая нагрузка". Особенно сильно в 2025 году пострадали Бурятия и Забайкальский край, в котором весной температура воздуха превышала норму на 10-20 градусов. От лесных пожаров на территории России пострадали и другие части Евразии: дым из восточных регионов страны распространился на северный Китай и приблизился к Арктике. В США весь январь в окрестностях Лос-Анджелеса продолжались пожары, которые на данный момент считаются одними из самых разрушительных и смертоносных за всю историю наблюдений. Пожары "Итон" и "Палисейдс", по подтвержденным данным Департамента лесного хозяйства Калифорнии, послужили причиной смерти 28 человек и уничтожили больше 16 тысяч построек, а убытки от стихийного бедствия могут составить более $200 миллиардов. Более полугода спустя, в октябре, власти США арестовали 29-летнего жителя Флориды. По версии следствия, мужчина намеренно устроил поджог, который спровоцировал пожары в Лос-Анджелесе и окрестностях.

Старший научный сотрудник организации по изучению климата Climate Central Кейтлин Трюдо объясняет: основные причины пожаров – поджог, обрыв линий электропередач или удар молнии, но для того, чтобы определить, из-за чего именно началось возгорание в каждом конкретном случае, нужно время. "Чтобы определить причину того или иного события, необходимы три основных фактора. Необходимо глубокое понимание физики, физических процессов, которые вызывают [пожары], вам нужны долгосрочные, последовательные наблюдения, и вы должны быть в состоянии смоделировать эти события", – говорит Трюдо. Ученая отмечает, что одна из самых важных составляющих погодных явлений, которые связаны с пожарами, – высокая температура воздуха. Масштабы и интенсивность пожаров, вызванных деятельностью человека или природным событием, зависят от трех основных факторов, продолжает специалистка: "Погода, температура воздуха, влажность (или засуха) и скорость ветра. Есть много других факторов, на которые обращают внимание, но эти – три основных". В соседней с США Канаде в 2025-м пожары были крайне масштабными, дым от них пересек Атлантику и достиг средиземноморского региона. По официальным данным, опубликованным в ноябре, площадь сгоревшего леса в Канаде в 2025 году стала одной из самых больших за всю историю наблюдений – около 90 тысяч квадратных километров. Сотрудники государственной лесной службы Канады заявляли, что, несмотря на то, что большую часть пожаров спровоцировала деятельность человека, на их силу во многом повлияла аномально жаркая погода весной и в начале лета. По Европе несколько раз за год "прокатывались" волны жары, спровоцированные ими весенние и летние пожары стали самыми масштабными, начиная с 2006 года. Одной из самых тяжелых ситуация была в Испании и Португалии – согласно данным, которые проанализировали специалисты из объединения ученых World Weather Attribution, за лето сгорело около 1% Пиренейского полуострова.

От аномально высоких температур пострадала и Азия: весенние пожары в Южной Корее стали самыми обширными и разрушительными за всю историю наблюдений в стране. Результаты исследования аналитиков WWA показывают, что пожарам предшествовали нехарактерное для этого времени года отсутствие осадков и рекордно высокая температура воздуха.

Кейтлин Трюдо уточняет, что возникновение пожароопасной погоды связано не только с жарой и засухой, но и с периодами сильных дождей: "Мы имеем в виду, по сути, просто переход от одной крайности к другой. В качестве примера можно привести 2024 год в Лос-Анджелесе: примерно в это время была крайне дождливая погода, выпало много осадков". Несмотря на то, что осадки помогают справиться с засухой, в перспективе они несут и вред: "Проблема в том, что дожди способствуют расширению растительного покрова. А затем наступает полная противоположность – засуха. Новая растительность высыхает. И это просто может поджечь весь ландшафт." Штормы и наводнения: как на них влияют ветры и таяние ледников Многие из тех регионов, в которых в 2025-м бушевали пожары, пострадали и от аномальных осадков. В России обильные ливни спровоцировали наводнения. Летом в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке из-за сильных осадков власти вводили режим ЧС, в Москве в июле прошел, по заявлениям чиновников, сильнейший с конца XIX века ливень. Осенью в Европу со стороны Атлантического океана пришел шторм "Клаудия". От ветра, ливней и наводнений пострадали Испания, Португалия, Великобритания и Ирландия, несколько человек погибли. Климатологи из ирландской национальной метеослужбы отмечают, что с годами штормы, скорее всего, будут усиливаться из-за глобального потепления.

Кейтлин Трюдо из Climate Central рассказывает, что, по предположениям ученых, ветер, который также влияет на экстремальные погодные явления, может меняться вместе с потеплением климата. Трюдо объясняет, как ветры приобретают свою разрушительную силу, на примере Северной Америки: "Ветер в атмосфере меняется в зависимости от разницы давлений. Над Большим Бассейном (пустынное нагорье на территории штатов Калифорния, Невада, Юта, Айдахо и Орегон – НВ) создается высокое давление, а у побережья Лос-Анджелеса – область низкого давления. Таким образом, чем больше разница в давлении, тем быстрее будет дуть ветер". Кейтлин Трюдо говорит, что динамика изменений в "поведении" ветра – один из самых сложных для изучения факторов: "При пожароопасной погоде легко говорить о температуре и влажности. Трудно говорить о ветре. Он очень локализован". Проверить теории о том, как изменятся ветры в связи с изменением климата, пока невозможно, добавляет Трюдо: "Необходимо провести гораздо больше исследований, потому что некоторые люди думают, что из-за потепления разница в давлении будет меньше, что теоретически может замедлить ветры". С тем, что изменения поведения ветров связаны с глобальным потеплением, соглашаются специалисты из университета Чикаго и Национального центра атмосферных исследований США. Ветры (или так называемые струйные течения) в верхних слоях атмосферы, которые управляют движением теплого и холодного воздуха и влияют на экстремальные погодные явления, будут усиливаться вместе с повышением температуры на планете, считают ученые. Как образуются струйные течения, описывает национальная метеорологическая служба Великобритании: "Земля разделена на два полушария, и воздух постоянно движется, распространяя тепло и энергию от экватора к полюсам. Три большие группы, или ячейки, в каждом полушарии помогают циркулировать этому воздуху в самой нижней части атмосферы – тропосфере. Таким образом, струйное течение существует в основном из-за разницы в температуре, которая в Северном полушарии означает холодный воздух на северной стороне струйного течения и теплый воздух на юге". По мнению авторов исследования Чикагского университета и Национального центра атмосферных исследований США, более теплый воздух с большим содержанием влаги будет еще сильнее контрастировать с холодным: "Чем выше контраст, с которого вы начинаете, тем больше увеличивается скорость ветра, что приводит к усилению ветра". В свою очередь, более мощный ветер будет усиливать ураганы, штормы, торнадо и другие погодные явления. Метеоролог Дэвид Диксон объясняет, как повышение температуры на планете связано с усилением природных катаклизмов: "Наша атмосфера похожа на губку. Научные исследования показывают, что в более теплой атмосфере содержится больше влаги, и, следовательно, это приводит к более обильным ливням. По мере того, как наша планета нагревается, губка становится все больше и больше, удерживая больше влаги, и наполняется водой, которая может вызвать более разрушительные ливни и наводнения". От стихийных бедствий в 2025 году пострадало и Южное полушарие. В мае на востоке Австралии интенсивные ливни вызвали наводнения, в результате которых были обесточены и затоплены города, несколько десятков тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. По данным государственного бюро метеорологии, в некоторых районах за три дня количество осадков превысило полугодовую норму. Специалисты бюро отмечают, что вода в океане у побережья Австралии была "аномально теплой" в последние месяцы. Дэвид Диксон подчеркивает, что на такие катаклизмы как штормы и наводнения влияет не только количество влаги в атмосфере: "Наши океаны поглощают почти 90% избыточного тепла Земли. Таким образом, когда штормы формируются и проходят над этой более теплой водой, они поглощают больше тепла и водяных паров, перегружаясь и увеличивая ущерб, который они наносят при выходе на сушу". Еще один фактор, который провоцирует более частые и обильные наводнения, – постепенное исчезновение ледников. При постоянно растущей температуре воздуха лед тает, из-за чего уровень воды в Мировом океане повышается. По данным американского космического агентства NASA, скорость подъема воды за последние 30 лет выросла в два раза. Для многих стран, которые расположены на побережьях, такой рост может стать крайне опасным. По прогнозам специалистов из Межправительственной группы по изменению климата (МГЭИК), которую учредили ООН и ВМО, к 2050 году затопления прибрежных районов будут происходить в несколько раз чаще, чем сейчас.

По словам Дэвида Диксона, уменьшение площади ледников провоцирует ускоренный рост температур на планете: "Дело не только в количестве воды, поступающей в наши океанские бассейны и способствующей дальнейшему повышению уровня моря, но и в том, что Северный и Южный полюса планеты нагреваются быстрее, чем любая другая область на Земле". Повышение температур и таяние ледяных шапок – зависящие друг от друга процессы, продолжает ученый: "Существенное повышение температуры означает уменьшение ледяного покрова. Уменьшение ледяного покрова означает, что больше тепла поглощается более темными поверхностями, не только почвой, но и океаном. Это увеличение поглощения тепла приводит к повышению температуры, что возвращает нас к началу. Вы видите, как эта петля как бы усиливает эти воздействия? Это обоснование эффекта полярного усиления, которое в точности объясняет, почему полярные регионы нагреваются по меньшей мере в два раза сильнее, чем остальная часть планеты". Таким же "закольцованным" процессом является таяние вечной мерзлоты: "Вечная мерзлота – это тип почвы, типичный для арктической тундры, которая остается замерзшей в течение всего года. В нем содержится много задержанных выбросов парниковых газов, главным образом в виде метана, образующегося при разложении растительного сырья. Здесь мы можем наблюдать тот же цикл. Повышение температуры приводит к таянию вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты приводит к выделению большего количества метана, что увеличивает его концентрацию. Помните, что это мощный парниковый газ, который, следовательно, приводит к усилению потепления", – рассказывает Диксон. "Смягчение последствий и адаптация". Можно ли остановить глобальное изменение климата? По мнению представителей Всемирной метеорологической организации, в ближайшие годы ситуация будет ухудшаться: "Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, согласно докладу ВМО, в ближайшие годы не предвидится никакой передышки, и это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, нашу повседневную жизнь, наши экосистемы и нашу планету будет нарастать", – заявляла заместитель Генерального секретаря ВМО Ко Барретт весной 2025 года. Метеоролог Дэвид Диксон объясняет: "Все без исключения выбросы, которые мы производим, с раннего возраста и до нашей кончины, – это выбросы, которые переживут нас и будут оставаться в нашей атмосфере, влияя на наш климат на протяжении поколений. Фактически, примерно половина CO2, выброшенного с 1850 года, все еще остается в нашей атмосфере и по сей день, и мы продолжаем вносить свой вклад в дальнейшее потепление нашей планеты". Остановить глобальное потепление полностью на данный момент почти невозможно, но замедлить его – в силах человека, считает Диксон: "Чем скорее мы заменим традиционное или грязное ископаемое топливо на более чистые и возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, тем меньше будет повышение температуры и меньше стихийных бедствий, которые мы увидим с течением времен". Метеоролог продолжает: "Есть два разных типа климатических решений, как крупных, так и мелких, которые можно разделить на две основные категории. Это смягчение последствий и адаптация. Усилия по смягчению последствий непосредственно направлены на устранение основных причин изменения климата, а именно выбросов ископаемого топлива, которые увеличивают выбросы парниковых газов в атмосферу. К ним, [к таким усилиям], относятся солнечные батареи, энергия ветра и общее сокращение выбросов, задерживающих тепло, в производстве, сельском хозяйстве, транспорте и других секторах". Метеоролог перечисляет и некоторые способы адаптации: "Более прочные здания и другая инфраструктура для защиты от штормов и жары, а также устойчивое сельское хозяйство, способное справляться с усиливающимися засухами и наводнениями". Некоторые страны уже предлагают практические решения, которые могут помочь человечеству выжить в новом климате. Так, ученые из Великобритании провели исследование, согласно которому вред от жары может снизить светлый цвет крыш в городах и установка солнечных панелей. Подобную практику тестируют в Индии – в качестве эксперимента в некоторых городах крыши домов окрашивают светоотражающей краской. В Европе архитекторы из разных стран предлагают перестраивать части городов, чтобы помочь им не перегреваться из-за бетона, асфальта и отсутствия зелени. В Омане, где температура достигает 50 градусов по Цельсию, правительство вводит перерыв посреди рабочего дня, чтобы люди, которые работают на улице, могли переждать самые жаркие часы. В других странах, например, в Бразилии из-за рекордной жары школы приостанавливают занятия, но вынужденно. Причина – учебные помещения не оборудованы кондиционерами, и находиться в них долго дети не могут.