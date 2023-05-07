"Выгоды для России очевидны". Покушение на генерального прокурора Болгарии

В праздничный день 1 мая по пути следования автомобиля генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева в дачной местности Ярема близ Софии сработало спрятанное у дорожного полотна взрывное устройство. Высота огненного столба, поднявшегося в воздух, составляла около пяти метров, сказал тогда журналистам руководитель национального следственной службы и заместитель Гешева Борислав Сарафов. По его словам, целью тех, кто сделал это, было не напугать, а убить. Считается, что покушение не удалось только потому, что автомобиль был бронирован.

За несколько дней до этого, 28 апреля, находясь в Киеве, Иван Гешев сделал необычное для него резкое заявление. В эксклюзивном интервью порталу factor.bg он, в частности, сказал: "Болгария обязана задержать Путина, если он окажется на ее территории, и передать его в Международный уголовный суд. Сегодня я был в Буче и Бородянке – нужно увидеть разрушенные жилые дома и следы убийств мирных жителей, чтобы понять, что мы не можем допустить возвращения к самым мрачным временам истории человечества". К сожалению, сказал далее Гешев, мы отстаем от наших европейских партнеров и почти ничего не сделали для выявления и конфискации имущества и капитала российских олигархов и политиков, связанных с кремлевским режимом. Отвечая на вопрос, не беспокоит ли его то обстоятельство, что действия болгарской прокуратуры против российского шпионажа и гибридных операций "не остаются незамеченными в Москве", Гешев признал: "Круги, являющиеся проводниками злонамеренного российского влияния в нашей стране, ежедневно атакуют государственную прокуратуру и меня в частности по причинам, никак не относящимся к исполнению закона".

Гешев высказался за деятельное участие Болгарии в расследовании преступлений, связанных с российской агрессией в Украине. Отдельно следует отметить, сказал он, что "болгарская прокуратура на протяжении многих лет предпринимает активные шаги по противодействию российским разведывательным службам в стране. Об этом свидетельствуют проведенные расследования и последовавшая за ними дипломатическая реакция. И здесь мы снова можем быть полезны нашим коллегам из Украины".

В том же интервью генеральный прокурор Болгарии дал понять, что Высшая административная прокуратура страны инициировала проверку конкретных мер, предпринятых компетентными учреждениями относительно европейских санкций, введенных после начала войны России в Украине. Эти мероприятия включают в себя проверку применения санкций в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в соответствующих постановлениях Евросоюза. Как отмечает портал Euractiv.com, в Болгарии за введение санкционных мер отвечает Национальное агентство по доходам, которое за последние восемь лет не издало ни одного акта, связанного с применением санкций. "Болгарские власти не осмеливаются, не хотят, не имеют возможности и не разработали процедуры для применения санкций", – прокомментировал это обстоятельство Руслан Стефанов из болгарского аналитического "Центра изучения демократии", в то время как расследовательский сайт bird.bg еще в апреле прошлого года раскрыл имена некоторых россиян, владеющих недвижимостью в Болгарии, в частности, на Черном море, через своих родственников, а также тех, чьи имена включены в санкционные списки. Среди них Сергей Чемезов, генеральный директор "Ростеха" и член совета партии "Единая Россия"; Максим Топилин, депутат Госдумы, ранее занимавший различные должности в правительстве; Владимир Плигин, депутата Госдумы от "Единой России"; депутат Госдумы от "Справедливой России" Алексей Чепа.

Сводя воедино все эти факты, один из наиболее авторитетных аналитиков портала factor.bg Димитар Попов пишет: "Согласно моей версии, теракт (против Гешева) был организован двумя центрами – болгарскими олигархическими кругами с филиалами в Белграде и Дубае (имеются в виду соответственно банкир Цветан Василев и олигарх Васил Божков, укрывающиеся за рубежом от болгарского правосудия. – Прим.РС), с одной стороны, и Кремлем – с другой. В чем выгода от покушения для обиженных олигархов? Конечно же это месть и предупреждение другим судьям, чтобы они были осторожны с теми, кого судят. У олигархов есть деньги, чтобы оплатить дорогое и рискованное убийство, наглость, чтобы сделать это, и уверенность в том, что они останутся безнаказанными. Но почему я думаю, что в этом нападении есть российский след? Потому, что выгоды для России настолько очевидны, что их не может игнорировать даже следователь-русофил".

Усилиями президента Радева впустили русского медведя в наш загон

В целом, продолжает автор, "Кремль следует своему плану по выводу Болгарии из НАТО и ЕС. Его первая фаза была успешно завершена благодаря двухлетним усилиям президента Радева, его российских советников и полезных идиотов, которые демонтировали болгарское государство и в последовавшем хаосе впустили русского медведя в наш загон, чтобы он свободно выбирал овец к своему столу. После выборов 2 апреля началась вторая фаза плана. Первое мероприятие называлось "Марш за мир". В нем тысячи русофилов, размахивая российскими флагами и плакатами в поддержку агрессии России, пытались спровоцировать столкновения. Нападение на генерального прокурора выглядит как событие второй фазы российского плана, и на этот раз его цель достигнута: противники и сторонники Гешева хватают друг друга за шиворот, переговоры о создании правительства зашли в тупик".

Неудавшееся покушение на Ивана Гешева (излишне говорить, что, как почти всегда происходит в подобных случаях, нашлись политики и журналисты, которые объявили его инсценировкой) с новой силой напомнило о том, что политическая фигура самого генерального прокурора вызывает у части болгарского общества неприятие. Добившись того, чтобы Высший судебный совет назначил его в 2019 году генеральным прокурором на безальтернативной основе (в свое время это вызвало бурные протесты в стране), Гешев, как считают демократические круги, подорвал независимость судебной системы, а теперь всячески препятствует ее реформированию.

Многие западные аналитики сходятся во мнении о том, что в целом "Болгария переживает экзистенциальный кризис", как это сформулировал британский еженедельник The Spectator. Подобно путинской России, говорится в статье, Болгария превратилась в мафиозное государство. "Она скатилась к автократии, управляемой политической элитой, которая обошла независимую судебную систему и укоренила культуру безнаказанности. Болгария управляется автократической клептократией и олигархами, которые прошли путь от аналога КГБ – Агентства национальной безопасности – до приватизации прибыльных государственных активов. Это государство удивительно напоминает Россию в первые годы правления Путина, когда верховенство закона использовалось для преследования бизнесменов, выступавших против его политической программы. Учитывая исторические связи с Россией, неудивительно, что Болгария неоднозначно и неохотно поддерживает Украину".

Как пишут в апрельском докладе "Состояние обороны и вооруженных сил Болгарии в 2022 году", который был утвержден и обнародован Советом министров Болгарии, российская армия совершает систематические военные преступления в Украине, а российская военная агрессия названа непосредственной угрозой глобальному миру. При этом надо помнить, что все члены действующего переходного правительства, утвердившего доклад, назначались известным свой прокремлевской позицией президентом Руменом Радевым. Согласно документу, война привела к расширению российских гибридных диверсий против стран НАТО и ЕС. "Цель этих действий направлена прежде всего на создание внутриполитической дестабилизации и общественной оппозиции; препятствование принятию решений по укреплению потенциала сдерживания и обороны Союза; снижение солидарности и поддержки Украины и оказание своевременной и эффективной военной помощи; продолжение зависимости от поставок российских энергоносителей, – говорится в докладе. – Болгария подвергалась также системному российскому гибридному воздействию, в том числе путем одностороннего прекращения поставок газа, с целью повлиять на принятие суверенных национальных стратегических решений". Деструктивную роль сыграли косвенные попытки России создать еще одну зону нестабильности, воспользовавшись существующими проблемами и противоречиями на Балканах, пишут авторы документа. В частности, "потенциал дестабилизации Боснии и Герцеговины сохраняется в результате сепаратистских инициатив лидеров боснийских сербов, поддерживаемых Кремлем. Сильное российское влияние также сохраняется в Сербии". Военных поддержал министр иностранных дел Болгарии Николай Милков. Параллельно с агрессивными военными действиями России, сказал он, мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом различных гибридных атак, направленных на подрыв устойчивости Болгарии и, таким образом, наших демократических ценностей и процессов.

Выступая на конференции "Противодействие российской гибридной деятельности", организованной в рамках Софийского форума безопасности, министр заявил: "Российская агрессия, которая происходит в непосредственной близости от границ Болгарии, представляет собой грубое нарушение международного правового порядка. Россия использует полный арсенал гибридных технологий, инструментализацию поставок энергоносителей и основных продуктов питания, кибернетическую деятельность для контроля над чувствительными технологиями, беспрецедентное усиление пропаганды, направленной на внутриполитическую дестабилизацию наших обществ – провоцирование недовольства и снижение солидарности с Украиной". По его словам, все это привело к тому, что принципиально изменилось положение с безопасностью.

Впрочем, серьезные заявления государственных институтов и членов кабинета ничуть не мешают Кремлю продолжать дразнить болгарский истеблишмент. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова совершила нечто не представимое в современной дипломатической практике. В беседе с популярным интервьюером она с показным простодушием сообщила, за какую партию голосовала бы на состоявшихся 2 апреля парламентских выборах, если бы имела такую возможность. Разумеется, ею оказалась ультранационалистическая открыто прокремлевская партия "Возрождение", громкой инициативой которой является принятие в Болгарии закона об "иноагентах". Основной причиной симпатий к лидеру партии Костадину Костадинову, рьяно выступающему с антиевропейских позиций, посол назвала его "сбалансированный подход во внешней политике". Попутно она отрицала появившиеся прошлым летом сообщения о том, что российское государство ежемесячно платит по 4 тысяч левов (приблизительно 2 тысячи евро) некоторым болгарским политикам, журналистам, аналитикам, политологам, чтобы поощрить их выступления с пророссийским контентом в национальных СМИ.

Слова посла прокомментировали в болгарском МИД. Глава ведомства Николай Милков охарактеризовал сказанное Митрофановой как попытку вмешательства во внутренние дела страны и нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Однако риторический вопрос уже цитировавшегося выше публициста Димитара Попова "оставим ли мы для россиян и их пятой колонны возможность безнаказанно творить в нашей стране что угодно, или наконец закроем эту дверь?" остается без ответа.