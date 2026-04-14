Вынесен приговор Михаилу Пичугину, дрейфовавшему 2 месяца в море

Суд в Улан-Удэ приговорил жителя Бурятии Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа на лодке в Охотском море, к трём годам принудительных работ, сообщает Сибирь.Реалии. С его зарплаты 10% будет удерживаться в доход государства. Его признали виновным по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщили РБК и "Интерфакс" со ссылкой на суд.

Пичугина спасли в октябре 2024 года после того, как он провел 67 дней в резиновой лодке в Охотском море почти без воды и пищи. В лодке также находились тела его 49-летнего брата и 16-летнего племянника, которые погибли во время плавания. Лодку обнаружили рыбаки, заметив спасательные жилеты, обвешанные вокруг судна для отражения огней.

Лодка потеряла управление после того, как у неё отказал мотор в Татарском проливе и дрейфовала более двух месяцев. Житель Бурятии выжил благодаря сбору дождевой воды и питанию крупой, сублимированной лапшой и горохом, которые размачивал в воде. История вызвала большой резонанс.

В отношении Пичугина возбудили уголовное дело, обвинив его в том, что он знал о неисправности двигателя, но всё равно вышел в открытое море на надувном катамаране. Кроме того, его обвинили в использовании подложного документа для регистрации лодки. Прокуратура запросила для Пичугина 3 года колонии-поселения. Сам он признал вину частично, согласившись, что вышел дальше разрешённого расстояния от берега и внёс ложные данные в документ. Он, однако, отрицает, что знал о неисправности мотора, и подчёркивает, что путешествие тщательно готовилось, а произошедшее было трагической случайностью.

