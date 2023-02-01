"Вёрстка": "ЧВК Вагнера" столкнулась с проблемой вывоза тел с фронта

"ЧВК Вагнера" столкнулась с проблемой вывоза тел с фронта. Минобороны России отказывается помогать в транспортировке. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на участников рынка ритуальных услуг.

Один из собеседников издания рассказал, что из-за конфликта основателя ЧВК Евгения Пригожина с российским оборонным ведомством его компании приходится вывозить тела погибших с подконтрольных России территорий и приграничных с Украиной регионов на машинах дальнобойщиков и на технике, оснащённой холодильниками.

Организовать такие перевозки сложно, так как в России нет специальных логистических компаний для таких целей. Из-за этого тела наёмников "ЧВК Вагнера" зачастую так и не выдают родственникам, и тем приходится хоронить пустые гробы, утверждают источники издания.

"Вёрстка" также обращает внимание, что на фоне войны с Украиной в России начали строить больше кладбищ. Количество тендеров на эти цели за год выросло в полтора раза.

С начала марта 2022 года российские власти разместили 39 тендеров на строительство новых и расширение уже существующих кладбищ, подсчитала "Вёрстка" на основании данных госзакупок. Самый крупный тендер – на 378 миллионов рублей – в мае прошлого года объявила администрация Хабаровского края. Речь идёт об объекте площадью пять гектаров. Новые кладбища также строятся в Череповце, Улан-Удэ, в Мурманской и Архангельской областях.

По утверждению Пригожина, наёмников "ЧВК Вагнера" по их завещанию хоронят на специальном кладбище в Краснодарском крае. Издание The New York Times в конце января сообщало на основании анализа спутниковых снимков, что количество могил на кладбище для ЧВК за последние два месяца выросло в семь раз – до 170 захоронений. По снимкам захоронений, которые опубликовали в соцсетях местные активисты, можно предположить, что многие погибли в боях в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области.

"ЧВК Вагнера" – неофициальное вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам.

Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена.

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