"Вёрстка": губернатор Приморья после начала войны купил яхту

В пользовании губернатора Приморского края Олега Кожемяко с весны 2022 года находится яхта "Вайт Пёрл" с позывным ZGOV8 стоимостью почти 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила "Верстка" со ссылкой на полученные закрытые данные российской таможни.

Как утверждают журналисты, впервые судно ввезли в Россию в апреле 2022 года из Южной Кореи. Владелец яхты оказался скрыт за офшором с Британских Виргинских островов, он же выступал отправителем судна.

На Владивостокском таможенном посту лодку оформили на бывшего капитана черноморского флота Шакира Джафарова. Согласно информации из утечек российской налоговой службы, как минимум в 2020 году Джафаров получал зарплату на Озерновском рыбоконсервном заводе № 55, совладельцем которого является сын главы Приморья Никита Кожемяко.



В октябре 2023 года судно на несколько дней покинуло российские воды, а по возвращении на этот раз его оформили на Игоря Тивякова, который согласно слитым данным ФНС, в 2020 и 2021 году работал в хозяйственом управлении правительства Приморского края. В телефонных книгах других пользователей номер Тивякова записан как "Игорь капитан яхты губера" и "Игорь катер губернатора".



По информации "Верстки", "Вайт Пёрл" на время зимовки стоит на территории судостроительного комплекса "Звезда", который специализируется на строительстве и ремонте крупнотоннажных судов, в частности танкеров для "Роснефти".