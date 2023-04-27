"Вёрстка" рассказала о не попавших под санкции лошадях российской элиты

Принадлежащие семьям российской элиты спортивные лошади не арестовываются властями Евросоюза, даже если семьи их владельцев попали под санкции. Животные стоят сотни тысяч евро, но власти не хотят связываться со сложным активом, — следует из расследования издания "Вёрстка".

Издание вместе с телеграм-каналом "Можем объяснить" собрало информацию о десятках лошадей ценой от 80 тысяч евро до полутора миллионов евро, принадлежащих семьям российских бизнесменов, парламентариев, бывших чиновников и руководителей госкомпаний.

Среди владельцев журналисты обнаружили членов семьи попавшего под санкции в Великобритании и ЕС Романа Абрамовича, друга Путина Бориса Ротенберга, миллиардера Владимира Евтушенкова. Среди россиян, вывезших животных из Европы, издание отмечает главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чьи лошади раньше содержались в Испании.