"Вёрстка" рассказала о внесудебных расправах в российской армии

Издание "Вёрстка" опубликовало расследование о насилии и внесудебных наказаниях в российской армии. Как утверждают военные, с которыми поговорили журналисты, к третьему году войны против Украины в российской армии усилилась проблема внесудебных наказаний, травли и "нештатных отношений". Чем ближе к линии фронта, тем эта проблема острее, а особенно склонны к насилию бывшие заключённые. Жертвами же чаще других становятся мобилизованные.

Как утверждает "Вёрстка", одна из главных проблем, из-за которых военные "совсем обозлились", – это почти полное отсутствие отпусков и ротации на передовой. В особенности это касается наиболее сложных направлений, таких как херсонское, где уже четыре месяца идут жестокие бои в районе украинского плацдарма в Крынках. В статье также утверждается, что российские военные в этих боях несут большие потери.

В расследовании со ссылкой на военных, а также на присланное журналистам видео рассказывается в частности о том, что "провинившихся" военнослужащих сажают голыми в яму на морозе. По ряду утверждений, их также заставляют совокупляться друг с другом. Один из источников "Вёрстки" – бывший заключённый Михаил Мальцев – записал видео, в котором призвал других заключённых не вербоваться в армию. Сообщается, что он погиб при штурме Крынок.

"Вёрстка" рассказывает ещё об одном видео расправы военных над сослуживцами, в ходе которой, по-видимому, несколько человек были убиты. В материале рассказано ещё о нескольких таких случаях. Также говорится об издевательствах над солдатами, которые отказываются воевать или идти на штурм, – их, в частности, пристёгивают наручниками к деревьям и оставляют на морозе без еды и питья, пока они не согласятся отправиться на передовую. "Я не представлял, что в 21-м веке можно так к людям относиться. Не представлял, на что люди способны. В аду реально лучше, чем на нашей войне", – говорит один из собеседников издания.

Комментариев Минобороны или каких-либо официальных лиц в материале нет. О случаях насилия и внесудебных расправ над российскими военнослужащими в Украине со стороны их сослуживцев или начальников ранее сообщалось неоднократно. Официальные лица эти сообщения или не комментируют, или отрицают. О привлечении виновных к ответственности по закону и каких-либо уголовных делах против них неизвестно.