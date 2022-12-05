"Вёрстка": среди кадыровцев, воюющих в Украине - участник теракта в Будёновске

Издание "Вёрстка", исследовав список чеченских добровольцев, участвующих в так называемой "специальной военной операции" в Украине на стороне российской армии, установило, что среди них - четверо человек, находящихся в перечне террористов Росфинмониторинга. Ещё десять человек до недавнего времени находились в нём, но были из перечня исключены.

В частности, как утверждается в материале "Вёрстки", среди добровольцев есть боевик из окружения чеченского полевого командира Шамиля Басаева Иса Дукаев, участвовавший вместе с ним в нападении на больницу в городе Будёновск летом 1995 года, а позже приговорённый за участие в этом теракте к 12 годам лишения свободы.

Также Дукаев, которому сейчас 54 года, в 90-х занимался похищением людей, находясь в должности начальника департамента министерства шариатской безопасности Ичкерии по Гудермесскому и Ножай-Юртовскому районам. Федеральные СМИ называли его тогда "одним из ближайших соратников" и "личным палачом" Басаева.

Отмечается, что в перечне террористов Росфинмониторинга Дукаев находится под номером 4256.

Также, по данным "Вёрстки", в Украине на стороне российских сил воюет, либо какое-то время воевал, боевик из отряда чеченского полевого командира Руслана Гелаева Ахмед Дулаев. В перечне террористов Росфинмониторинга он значится под номером 4258. Известно, что Верховный суд Северной Осетии в 2003 году приговорил Дулаева к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в бандитизме и незаконном хранении оружия. Годом ранее Дулаев вместе с другими боевиками захватил в заложники несколько мирных жителей осетинского селения Тарское. Также он участвовал в нападении на ингушское село Галашки, в результате чего были убиты 16 военнослужащих российской армии.

В сентябре издание Кавказ.Реалии со ссылкой на свои источники сообщило, что Ахмед Дулаев погиб в Украине во время боевых действий, а на войну он отправился из-за угрозы нового уголовного дела. Официального подтверждения этой информации нет .