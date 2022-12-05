"Вёрстка": среди кадыровцев, воюющих в Украине - участник теракта в Будёновске

Издание "Вёрстка", исследовав список чеченских добровольцев, участвующих в так называемой "специальной военной операции" в Украине на стороне российской армии, установило, что среди них - четверо человек, находящихся в перечне террористов Росфинмониторинга. Ещё десять человек до недавнего времени находились в нём, но были из перечня исключены.
В частности, как утверждается в материале "Вёрстки", среди добровольцев есть боевик из окружения чеченского полевого командира Шамиля Басаева Иса Дукаев, участвовавший вместе с ним в нападении на больницу в городе Будёновск летом 1995 года, а позже приговорённый за участие в этом теракте к 12 годам лишения свободы.
Также Дукаев, которому сейчас 54 года, в 90-х занимался похищением людей, находясь в должности начальника департамента министерства шариатской безопасности Ичкерии по Гудермесскому и Ножай-Юртовскому районам. Федеральные СМИ называли его тогда "одним из ближайших соратников" и "личным палачом" Басаева.
Отмечается, что в перечне террористов Росфинмониторинга Дукаев находится под номером 4256.
Также, по данным "Вёрстки", в Украине на стороне российских сил воюет, либо какое-то время воевал, боевик из отряда чеченского полевого командира Руслана Гелаева Ахмед Дулаев. В перечне террористов Росфинмониторинга он значится под номером 4258. Известно, что Верховный суд Северной Осетии в 2003 году приговорил Дулаева к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в бандитизме и незаконном хранении оружия. Годом ранее Дулаев вместе с другими боевиками захватил в заложники несколько мирных жителей осетинского селения Тарское. Также он участвовал в нападении на ингушское село Галашки, в результате чего были убиты 16 военнослужащих российской армии.
В сентябре издание Кавказ.Реалии со ссылкой на свои источники сообщило, что Ахмед Дулаев погиб в Украине во время боевых действий, а на войну он отправился из-за угрозы нового уголовного дела. Официального подтверждения этой информации нет .
- С началом полномасштабного вооружённого вторжения на территорию Украины глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что направит на помощь кадровым российским войскам несколько тысяч добровольцев из Чечни. На данный момент, по оценкам различных источников, на территории Украины могут находиться до двадцати тысяч кадыровцев.
- Теракт в Будёновске, в результате которого, по официальным данным, погибли 129 человек и ещё 415 были ранены, произошёл в июне 1995 года. Тогда группа чеченских боевиков численностью около 200 человек заехала с территории Дагестана в город Будёновск Ставропольского края и захватила местную районную больницу №2. В заложниках оказались пациенты и персонал госпиталя, а также местные жители, которых боевики захватывали по дороге - всего более 1 200 человек. Боевики удерживали их в течение недели, требуя от российских властей вывести свои войска из Чечни и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. Российский спецназ попытался освободить заложников, начав штурм больницы, однако он провалился. После этого тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин вступил с боевиками в переговоры, в результате которых большая часть заложников была освобождена мирным путём, а захватившие больницу вернулись в Чечню.
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