"Вёрстка": суды начали учитывать VPN как отягчающее обстоятельство

Российские суды начали применять поправки 2025 года, позволяющие считать использование VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Об этом сообщает издание "Вёрстка", обнаружившее первые два таких дела.

Первое дело рассмотрел Новомосковский районный суд Тульской области в декабре 2025 года. Местного жителя приговорили к году и восьми месяцам колонии общего режима по делу о покупке наркотиков. Суд указал, что обвиняемый использовал "программно-аппаратное средство доступа к ресурсам с ограниченным доступом" и признал это отягчающим обстоятельством.

Второе аналогичное дело в феврале 2026 года рассмотрел Ухтинский городской суд Республики Коми. Подсудимый получил три года условно — также по делу о наркотиках, где суд учёл использование сервиса обхода блокировок.

Из формулировок приговоров неясно, идёт ли речь именно о VPN или о других инструментах, например браузере Tor. Но российские власти относят VPN к таким средствам, отмечает "Вёрстка".

В правозащитном проекте ОВД-Инфо в свою очередь сообщили, что им не известно о применении этой нормы в политически мотивированных делах.

Поправки, включившие использование VPN в перечень отягчающих обстоятельств, вступили в силу 1 сентября. При этом само использование VPN в России по-прежнему не считается уголовным правонарушением.