"Вёрстка" установила личность участника пыток заключённого

Издание "Вёрстка" утверждает, что установило личность одного из сотрудников исправительной колонии №5 в Мордовии, которых правозащитники подозревают в пытках осуждённого по обвинению в госизмене бывшего полицейского Евгения Чистова.

По данным СМИ, речь идёт о 31-летнем сотруднике ФСИН Иване Манушкине. Судя по информации в его соцсетях, он является уроженцем посёлка Леплей, в котором и находится ИК №5. Позже он окончил рязанскую академию права и управления ФСИН.

"Вёрстка" отмечает, что в апреле 2020 года Манушкин сам был обвиняемым по уголовному делу о краже с причинением значительного ущерба. По материалам следствия, он похитил 100 тысяч рублей из купюроприёмника банкомата, спрятал их "в карман своей форменной одежды", а затем распорядился ими "по своему усмотрению". Согласно постановлению суда, Манушкин полностью признал вину и раскаялся, в связи с чем судья назначил ему штраф в 20 тысяч рублей и прекратил дело.