"Вёрстка" установила личность участника пыток заключённого

Издание "Вёрстка" утверждает, что установило личность одного из сотрудников исправительной колонии №5 в Мордовии, которых правозащитники подозревают в пытках осуждённого по обвинению в госизмене бывшего полицейского Евгения Чистова.
По данным СМИ, речь идёт о 31-летнем сотруднике ФСИН Иване Манушкине. Судя по информации в его соцсетях, он является уроженцем посёлка Леплей, в котором и находится ИК №5. Позже он окончил рязанскую академию права и управления ФСИН.
"Вёрстка" отмечает, что в апреле 2020 года Манушкин сам был обвиняемым по уголовному делу о краже с причинением значительного ущерба. По материалам следствия, он похитил 100 тысяч рублей из купюроприёмника банкомата, спрятал их "в карман своей форменной одежды", а затем распорядился ими "по своему усмотрению". Согласно постановлению суда, Манушкин полностью признал вину и раскаялся, в связи с чем судья назначил ему штраф в 20 тысяч рублей и прекратил дело.
- Накануне правозащитный проект "Первый отдел" опубликовал видео с пытками в ИК №5 заключённого Евгения Чистова. По словам самого Чистова, в мая 2021 года сотрудники мордовской колонии потребовали от него перейти в другую камеру, в которой сидел психически неуравновешенный человек, с которым у Чистова был конфликт. Осуждённый отказался это делать, после чего его начали избивать. Бывший полицейский также назвал фамилии сотрудников ФСИН, которые участвовали в пытках: Виляйкин, Манушкин, Горланов и Саликов.
- В ноябре 2015 года Московский областной суд приговорил сотрудника МВД России Евгения Чистова к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. По материалам дела, полицейский передавал ЦРУ США информацию о работе ведомства, в котором служил. Как писало издание "Медуза", сам Чистов не скрывал, что сотрудничал с ЦРУ, но говорил, что выступал не против России, а против российской власти - и ради этого был готов сотрудничать "хоть с самим сатаной".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.