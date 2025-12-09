"Вёрстка": вернувшиеся с войны убили или покалечили тысячу человек

Участники войны убили или покалечили более тысячи человек после возвращения с фронта. В девяти из 10 случаях участие в войне смягчает вину в суде. Об этом говорится в совместном расследовании издания "Вёрстка" и Die Welt.

Речь идёт о российских военнослужащих, которые возвращались к гражданской жизни в ходе отпуска, после ранения, окончания контракта или увольнения со службы.

От действий военнослужащих, вернувшихся с фронта, с начала войны погиб 551 человек – 274 были убиты, 163 умерли в результате травм, полученных в ходе избиения или в результате ДТП. 142 человека, которые совершили подобные преступления, ушли на войну из колоний и имеют судимости по аналогичным статьям.

Из 700 постановлений суда, которые проанализировали расследователи, в 90% случаев участие в боевых действиях являлось смягчающим обстоятельством. Как правило, убийства и смертельные избиения происходят в результате бытовых конфликтов на фоне алкогольного опьянения. Чаще всего от рук военных страдают их родственники и близкие.