Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Вёрстка": вернувшиеся с войны убили или покалечили тысячу человек

В девяти из 10 случаев служба смягчает приговор

Участники войны убили или покалечили более тысячи человек после возвращения с фронта. В девяти из 10 случаях участие в войне смягчает вину в суде. Об этом говорится в совместном расследовании издания "Вёрстка" и Die Welt.

Речь идёт о российских военнослужащих, которые возвращались к гражданской жизни в ходе отпуска, после ранения, окончания контракта или увольнения со службы.

От действий военнослужащих, вернувшихся с фронта, с начала войны погиб 551 человек – 274 были убиты, 163 умерли в результате травм, полученных в ходе избиения или в результате ДТП. 142 человека, которые совершили подобные преступления, ушли на войну из колоний и имеют судимости по аналогичным статьям.

Из 700 постановлений суда, которые проанализировали расследователи, в 90% случаев участие в боевых действиях являлось смягчающим обстоятельством. Как правило, убийства и смертельные избиения происходят в результате бытовых конфликтов на фоне алкогольного опьянения. Чаще всего от рук военных страдают их родственники и близкие.

  • В 2022 году основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вербовать на войну против Украины заключённых из российских колоний. У них была возможность получить помилование через полгода пребывания на фронте.
  • В 2023 году вербовкой заключенных стало заниматься Минобороны, но на других условиях: после подписания контракта вернуться с фронта можно лишь с тяжёлым ранением. На таких же условиях служат мобилизованные и большая часть контрактников.
  • В некоторых российских подразделениях действуют "краткосрочные" контракты, когда военнослужащий имеет право уволиться через полгода службы. Как правило, в таких подразделениях служат чиновники и депутаты.
Положение в Покровске
Embed
Положение в Покровске

No media source currently available

0:00 0:19:42 0:00

Положение в Покровске

Мирноград под угозой окружения

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG