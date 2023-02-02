Правда ли, что ВСУ готовы уйти из Бахмута? Накануне этого не исключил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинское командование обсуждает вопрос возможного вывода войск из Бахмута – для сохранения жизней украинских военных.

Как утверждают назначенные Россией оккупационные власти Донецка, армии РФ удалось взять город в оперативное окружение, однако подтверждения этой информации от российского министерства обороны не было. В утренней сводке украинского Генштаба сообщается, что российские военные нанесли по Бахмуту танковые и артиллерийские удары.

Газета The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщает, что основная асфальтированная дорога с северо-запада, со стороны Славянска, по которой поставлялись припасы в Бахмут, оказалась в зоне поражения российских танков и артиллерии. Трасса остается под контролем украинских войск, однако для снабжения ВСУ теперь должны использовать другой путь – со стороны города Часов Яр к западу от Бахмута.

О ситуации в городе в эфире Настоящего Времени рассказал Максим Жорин, военный из 3-й штурмовой бригады украинской армии, которая обороняет Бахмут:

– Если вокруг города продолжаются интенсивные попытки штурмов, попытки продвинуться вперед со стороны противника, то в самом городе у них практически ничего не получается.

Но тем не менее нужно понимать, что такие сценарии, как оставить временно какую-то территорию, всегда должны рассматриваться. В этом заключается хитрость войны, когда ты действуешь исходя из своих сил и средств. Когда ты не глупо разбиваешься о противника, не просто кладешь в поле весь свой личный состав, а когда можешь создавать для врага неудобные тактические условия.

Что касается нас, военных, которые находятся здесь, то мы выполним тот приказ, который будет. На сегодняшний день это приказ – держать позиции. И мы их удерживаем. Если вдруг будет принято решение, что нужно будет поменять тактическое расположение или какую-то часть территории оставить, то мы будем выполнять тот приказ, который у нас будет.

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Если такие решения принимать, то тогда, когда это можно сделать, заблаговременно спланировав, действительно сберечь жизни личного состава, а не когда уже будет хаос и паника в рядах собственной армии.

Бои на окраинах города были уже давно, наше подразделение участвовало в этих боях. Но враг не может там развить успех, он остановился, уперся в украинские позиции, уперся в речку, которую не может перейти. И любое наступление в этом направлении на данный момент у врага крайне осложнено. До центра города объективно им крайне далеко, и об этом никакой речи сейчас не идет. Но тем не менее армия готовится ко всем сценариям, которые могут здесь быть.

Погода влияет, но она влияет одинаково на нас и на противника. Она работает неизбирательно. Когда, например, земля замерзает, либо, наоборот, отмерзает и вокруг грязь, по которой невозможно проехать, то это абсолютно одинаково является препятствием как для нас, так и для противника. Из-за погоды иногда замедляется все, но не скажу, что сейчас это будет играть существенную роль. Очень сильный мороз приносит коррективы, у нас были даже случаи обморожения на позициях.

Сейчас есть путь сообщения с городом, по которому возможно обеспечивать войска и население. Возможна эвакуация, подвоз, вывоз. Вся логистика осуществляется ежедневно, непрерывно, и противник повлиять на это не может. Он может осуществлять огневые налеты, тревожащие удары по дороге, которая, например, ведет на Константиновку. Но эта дорога не является единственной, она не является критически важной. Хотя и ею по-прежнему, несмотря на это, все равно можно пользоваться, просто с определенным риском. Но в случае с гражданскими или волонтерами пользоваться ею не стоит.