"Не маньяк, а герой СВО". Выпущенные на войну убийцы сбегают с фронта и находят новых жертв

Подписав контракт с Минобороны, серийные убийцы, насильники и другие опасные преступники выходят из российских колоний на свободу. Власти утверждают, что их путь лежит исключительно на фронт. Но на практике многие исчезают еще до передовой: бегут из частей и учебных центров, скрываются по дороге в зону боевых действий. И нередко совершают новые преступления.

"С фронта он бежал дважды!"

В конце мая в Екатеринбурге огласили приговор 38-летнему Денису Гоппарову, который из колонии отправился на войну, а затем сбежал оттуда. После побега он убил 45-летнюю Оксану Мухитову из поселка Уфимский Свердловской области, вдову другого участника войны против Украины. Кроме того, суд признал Гоппарова виновным в разбое, грабеже и дезертирстве. Он получил 24 года колонии особого режима.

– На суде мы и узнали, что он уже был судим и его завербовали из колонии. Он сидел тоже за убийство, – говорит Людмила (мы меняем имена наших собеседников по соображениям их безопасности), подруга убитой Оксаны. – С фронта, кстати, он бежал дважды! Оксана об этом, конечно, не знала. Мы даже не знали его настоящую фамилию! Потому что на самом деле его фамилия Половников, а после первого побега он поменял ее на Гоппарова. Поэтому его и найти долго не могли.

После вербовки из колонии Гоппаров, тогда еще носивший фамилию Половников, служил стрелком-сапером в чеченском городе Шали. Затем его перевели в зону боевых действий, где он пробыл до ранения в феврале 2024 года. Лечиться его отправили в военный госпиталь в Благовещенске. После выписки обратно в часть Гоппаров не вернулся, уехал домой в поселок Арти, сменил фамилию и устроился на работу.

6 августа 2024 года Гоппарова-Половникова задержала военная полиция и отправила в "сборный пункт военнослужащих, самовольно оставивших часть". 1 сентября 2024 года из сборного пункта Гоппарова на самолете должны были отправить из Екатеринбурга в Ростов, а после – в зону боевых действий. Тогда он снова сбежал.

– С Оксаной он познакомился почти через год – в марте 2025 года, тогда ей как раз 44 года исполнилось. Муж Юра у нее погиб на "СВО" к тому моменту. С Юрой она познакомилась, когда тот отбывал срок в колонии по статье об убийстве – отсидев 7 лет из назначенных 13, он также освободился, подписав контракт с Минобороны, а потом погиб. Так что она была женщина свободная, – говорит Людмила. – Но уж больно доверчивая. Она и не знала, что Денис женат. На суде стало ясно, что у них с женой и ребенок есть, всего годик. Оксана ему [Денису] так доверяла, что он даже знал пароль от ее телефона и от приложения Сбербанка. О том, что она получила как вдова погибшего военного 12 миллионов, тоже знал. Говорят, что он служил с Юрой вместе, но, может, и про это наврал. Денис этот попросил у Оксаны миллион "обновить машину". Как я поняла, не в долг, а просто так. Оксана отказала.

Согласно материалам дела, убийство Гоппаров тщательно спланировал: выкопал яму, спрятал в багажник машины молоток. 8 мая 2025 года он забрал Оксану из дома в Уфимском и остановился в поле, недалеко от трассы. Когда они вышли из машины, он еще раз спросил ее, не даст ли она миллион рублей. В ответ на отказ Гоппаров ударил Оксану кулаком по лицу и начал душить шнуром. Когда она перестала сопротивляться, он забрал ее телефон и достал из багажника молоток. Затем ударил несколько раз молотком по голове, оттащил тело в заранее вырытую яму, где и закопал.

После убийства Гоппаров вернулся домой и в тот же день перевел со счета своей жертвы 550 тысяч рублей на свой счет в "Озон-банке" и 450 тысяч – своей жене.

С телефона Оксаны он несколько дней писал родственникам убитой от ее имени. Поскольку Оксана так и не появилась дома, родные обратились в полицию. Вскоре Гоппарова задержали.

Первые 7 лет из назначенных судом 25 он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии особого режима. Однако под новостями об убийстве и суде на одном из популярных сайтов Свердловской области E! многие комментаторы пишут, что убийца наверняка опять выйдет на свободу, через "СВО".

"Так он сейчас сам пойдёт на СВО. Выживет - вернётся героем и детей еще будет патриотизму учить"

"Потому что, не маньяк, а герой СВО"

"Опять оправдают, он же тоже служил на спецоперации"

"Он в СИЗО и заявил о сво и в июне этого года будет там"

"Кстати, я и раньше думал об этом: все ли ЗК-конрактники захотят оказаться на передовой? И как осуществлятся контроль за ними после освобождения?"

"Сосновский маньяк"

В конце мая в ленинградском поселке Ропша, в 50 км от Питера, появились ориентировки с фотографией маньяка-душителя Андрея Кийко, осужденного еще в 2008 году за три убийства, девять ограблений и 12 изнасилований. В 2024 году "сосновский маньяк", как называли его в СМИ, заключил контракт с Минобороны РФ и из колонии отправился на войну. Но в мае кто-то сообщил силовикам, что видел в Ропше человека, похожего на Кийко. После чего , как пишет издание "Фонтанка", Кийко объявили в федеральный розыск по статье о самовольном оставлении части.

– Известно достоверно минимум о 15 его нападениях на женщин в Сосновском парке Санкт-Петербурга, – рассказывает бывший сотрудник милиции, знакомый с делом Кийко Игорь Семенов. – В августе 2004 года, когда ему было 20 лет, он совершил первое убийство.

Тогда Кийко позвал на прогулку свою знакомую, которая, как и он, работала флористом в киоске цветов, ограбил и задушил ее. Следующее доказанное убийство и изнасилование произошло в марте 2005 года.

– Перерыв был, поскольку его в армию забрали. Год он не отслужил, списали по здоровью. В детстве у него была травма головы, после которой, по его словам, начались галлюцинации – якобы его преследовал образ женщины с фонариком. После того, как его в 2007 году смогли задержать, первая психэкспертиза в местной психбольнице №6 подтвердила его невменяемость, но судья запросила повторную в московском центре Сербского – диагностировали неустановленные проблемы со здоровьем и признали вменяемым. Но судья не дала ему пожизненное, как требовала прокурор, – напоминает Семенов. – Хотя уже были доказаны убийство и изнасилование одноклассницы в августе 2005 года (Кийко утопил ее), попытка насилия в марте 2005 года (жертва вырвалась), ограбление и удушение до потери сознания девушки в декабре 2005 года. В 2006 году 7 эпизодов доказанных – ограбление и избиение в июне (из-за отчаянных криков пострадавшей насиловать он ее не стал и сбежал с места нападения), в сентябре – ограбил и изнасиловал и в тот же день ограбил вторую. В декабре ограбил и изнасиловал двоих за двое суток – одна из девушек была беременна! В январе 2007 года ограбил и изнасиловал двоих, одну из них – 17-летнюю школьницу – дважды! Если свою первую жертву он не насиловал, то на четвертый год все нападения стали очевидно жестче: он стал нападать чаще, а вырваться девушкам удавалось все реже. Третья жертва очень сопротивлялась и он ее задушил.

Кийко признали вменяемым и приговорили к 22 годам колонии строгого режима, наказание он отбывал в Ленинградской области. Однако в 2022 году он внезапно признался в еще одном убийстве, совершенном в 2005-м.

– Почему вдруг решил признаться спустя 15 лет? Он сидел в колонии строгого режима, а при возобновлении следствия его бы перевели в изолятор на время следственных действий. Там отбывать легче. Так и получилось. Но он, вероятно, рассчитывал, что приговор пересматривать не будут за давностью срока. Но его пересмотрели, – говорит Семенов.

В июне 2023 года Выборгский районный суд Петербурга назначил Кийко с учетом предыдущего приговора 25 лет колонии строгого режима. 15 из них он к тому моменту отбыл и должен был оставаться за решеткой следующие 10 лет. В апелляции год спустя приговор устоял. Петербургский городской суд не нашел подтверждений утверждениям Кийко о том, что на него оказывалось давление со стороны полиции, ФСИН и следователей.

В 2024 году Кийко предпринял куда более успешную попытку освободиться из колонии строгого режима. Он подписал контракт с Минобороны РФ. Это стало возможным после того, как в марте 2024 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях спешно одобрила пакет изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и ряд федеральных законов. Ранее заключение контрактов на службу в зоне СВО с осужденными и подследственными по статьям об изнасилованиях полностью исключалось. В итоговой версии документов возможность вербовать таких заключенных военным предоставили.

В июне 2024 года Кийко подписал контракт и отправился на войну против Украины, в январе 2025 года его госпитализировали с ранением.

"Он лежал в госпитале Ростова. Потом была реабилитация в Кронштадте. Там я его последний раз видела в октябре 2025 года. На выписке из госпиталя 23 октября 2025 года его увезли военные из части", – сообщила "Фонтанке" мать Кийко Светлана.

А потом, по ее словам, Кийко погиб на войне, а не сбежал из части. Издание "Ротонда" нашло сослуживца Кийко, который подтверждает, что из госпиталя тот никуда не сбегал, а после выписки вернулся на фронт. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждает, что Кийко погиб в так называемой "ДНР" 25 декабря 2025 года и его тело не смогли эвакуировать. Но на чем именно основаны эти утверждения, телеграм-канал не поясняет.

– В случаях, когда тело не найдено, и нет вызывающих полное доверие очевидцев гибели установить, что именно произошло, невозможно, – говорит юрист Вениамин, который специализируется на делах дезертиров. – Нельзя исключить, что в декабре 2025 года Кийко мог воспользоваться атакой дронов в Харьковской области и сбежать с фронта. Во всяком случае пока тело его не найдено. Но матери не выгодна любая другая версия, кроме гибели. Спустя полгода даже без трупа родные могут через суд признать пропавшего на войне погибшим и получить "гробовые" пять миллионов рублей. Так что к ее предположениям я бы отнесся скептически.

Редакция Север.Реалии отправила Светлане Кийко вопросы о том, собирается ли она добиваться признания сына погибшим через суд и претендовать на "гробовые". Вопросы были прочитаны, но оставлены без ответа.

"Он хвастал, что "под шумок" сбежал"

39-летний Сергей Анагуричи из ямальского города Надым был судим не раз. В 2014 году по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, его приговорили к 12,5 годам строгого режима. Анагуричи избил до смерти двух собутыльников, потому что они отказались давать ему денег на водку. В июне 2023 года в колонии Салехарда он подписал контракт и отправился на войну. Через три месяца, 23 сентября 2023 года, когда ВСУ обстреляли из артиллерии часть под деревней Новопокровка, Анагуричи самовольно покинул часть и вернулся в родной Надым.

– Там было много погибших и он хвастал, что "под шумок" сбежал. Приехал к себе домой и даже девушку завел, – говорит знакомый семьи Анагуричи из Нового Уренгоя Виктор. – Его же признали "пропавшим без вести". Была бы родня, они б еще и выплаты по смерти за него получили.

В октябре 2023 года "доброволец" избил двух собутыльников.

– Он сначала сильно побил Вовку Неркаги. Тоже запойный. А потом через два месяца чуть не убил Илью Парангуя. Его пришлось в больницу везти. Это только серьезные побои. А кого он пометелил и разошлись – их было очень много, – говорит Виктор.

Дело о побоях против Анагуричи дважды закрывали, потому что не могли его найти.

– В части отвечали полицейским на запросы: "Анагуричи на СВО". И те закрывали дела. Выяснилось, что там был другой Анагуричи, тоже с Ямала, тоже бывший зек, который завербовался на войну, – говорит Виктор.

Задержали Анагуричи только после того, как он убил следующего собутыльника – Руслана Гайсина. Это произошло весной 2024 года. Когда разговор зашел о войне, Анагуричи стал хвастаться тем, что служил. В ответ Гайсин сказал, что "зэк не может защищать родину". Тогда тот начал избивать собутыльника сковородкой, стулом и табуреткой.

– Бил, пока они не развалились на части. И орал, чтобы тот извинился. Гайсин уже в отключке лежал, а тот бил его, и бил, и бил. И орал. С ними еще один пил. Как я понял, он и вызвал полицию. В общем, от тела Гайсина его оттащить смогли только менты, – говорит Виктор.

Пострадавший Гайсин умер в больнице. Лишь спустя полгода после этого полиция разобралась в путанице с двумя однофамильцами. Сергея Анагуричи задержали и осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к двадцати годам колонии особого режима. После приговора, как написала 21 мая "Медиазона", Анагуричи сразу же изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на войну.