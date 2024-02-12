Выручка от российского экспорта упала за год почти на треть

В 2023 году поступления в российский бюджет от экспорта товаров сократились на 28% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчёте Федеральной таможенной службы.

Если в 2022 году объём экспортной выручки составил 592,5 миллиарда долларов, то в 2023 - 425,1 миллиарда.

Отмечается, что падение доходов коснулось почти всех статей российского экспорта, включая главную - продажу за рубеж минерального сырья. Доходы от неё сократились на 34%, составив $260,1 млрд.

Единственная статья экспорта, показавшая рост доходов, согласно отчёту ФТС - продовольствие и сельскохозяйственное сырьё. Соответствующие товары принесли в 2023 году $43,1 млрд выручки, что на 4,3% больше, чем годом ранее.