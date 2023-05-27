Вышел школьный учебник истории с главой о войне в Украине

Издание "Сота" опубликовало фотографии главы нового учебника по истории России для 10-11 классов, посвящённой российскому вторжению в Украину и предшествовавшим событиям. Как пишет "Сота", фото прислал учитель из Архангельска Михаил Копица.

Учебник повторяет многие утверждения российской официальной пропаганды, связанные с войной в Украине. Резкой критике подвергаются, в частности, США и другие страны НАТО, которые якобы использовали Украину в качестве "ударного кулака", "нацеленного против России".

В январе 2022 года, как утверждается в учебнике, в Москве якобы стало известно о подготовке Украиной при поддержке Запада к "полномасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма" в марте. Каких-либо доказательств этих утверждений не приводится (их не приводили и российские власти). Так называемая специальная военная операция, то есть начавшееся 24 февраля российское вторжение, названо "превентивной мерой". В начале операции, как сказано, "стало сказываться подавляющее превосходство наших вооружённых сил в воздухе и на море", а соотношение сил на поле боя "неумолимо смещалось в пользу наших Вооружённых сил". При этом о конкретных операциях, в том числе об оставлении российскими войсками Изюма и Херсона, учебник умалчивает. Зато более страницы посвящено западным санкциям, которые, однако, как утверждается, только укрепили Россию, народ которой "сплотился в поддержку своих вооруженных сил" и Владимира Путина.

Завершается глава лозунгами из выступления Вячеслава Молотова в день нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года: "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!"

Авторы учебника - депутат Госдумы Вячеслав Никонов (внук вышеупомянутого Молотова) и советник директора ФСО Сергей Девятов.

Ранее был представлен ещё один учебник с главой о "специальной военной операции", выдержанной примерно в том же духе. Его авторами стали бывший министр культуры (и глава российской делегации на завершившихся неудачей переговорах с Украиной) Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Еще в апреле 2022 года министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что учебники истории дополнят "в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией". В августе чекретарь генсовета "Единой России" и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что в России выпустят "правильный учебник истории", в котором будут главы о войне в Украине.