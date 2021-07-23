Высланный из России в Беларусь спортсмен заявил о поддержке властей

Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин, которого Россия выдала Беларуси, заявил, что поддерживает белорусские власти, планирует попросить о помиловании Александра Лукашенко и извинился перед милицией. Видеозапись с обращением спортсмена опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

По словам Кудина, он находится в минском СИЗО №1 и с ним всё в порядке. Он заявил, что понесёт наказание за свои действия во время протестов в Беларуси летом 2020 года и искупит свою вину. На видеозаписи Кудин также говорит, что не поддерживает оппозиционные силы, "которые пытаются разрушить страну и хотят навести некую смуту".

Россия выдала спортсмена Беларуси несмотря на то что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток.

Многократного чемпиона мира по тайскому боксу среди любителей и чемпиона мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов Алексея Кудина задержали в Москве 21 января. В Беларуси на него заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции на акции протеста 12 августа 2020 года в Молодечно. Ему грозит до пяти лет колонии. Во время протестов в августе прошлого года Кудин отправил в нокаут несколько задерживавших его силовиков. Кудин не явился на суд и был объявлен в розыск.