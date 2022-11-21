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Высокопоставленным депутатам Госдумы увеличат зарплату

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (Архивное фото)

Руководство Государственной думы России собирается увеличить зарплату депутатам, которые занимают должности вице-спикеров и председателей комитетов. Деньги на это собираются взять из "сэкономленных средств", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме.

По данным издания, вопрос увеличения зарплат обсуждался на Совете Госдумы 14 ноября. С данной инициативой выступил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Он якобы заявил, что несправедливо, что ему платят больше, чем остальным. "Ведомости" уточняют, что сейчас, согласно закону, зарплата Володина равна зарплате премьер-министра, а она на 40% больше средней министерской зарплаты. Доход депутатов от работы приравнен же к доходу министров.

Источник "Ведомостей" утверждает, что Володин хочет "стимулировать работу" и повышать зарплату в зависимости от должности и нагрузки депутата. Деньги на это пойдут из сэкономленных Госдумой средств в размере 600 миллионов рублей. Издание обратилось в Госдуму за комментарием по данной теме. Об ответе пока не сообщалось.

"Ведомости" уточняют, что в 2018 году зарплата депутата составляла 399 300 рублей до вычета подоходного налога. С учётом больничных и отпусков доход депутатов от работы мог приблизительно равняться 388 000 рублей.

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