"Высшая степень цинизма". Соцсети об иске России против Украины в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Денис Малюська написал по этому поводу, что Россия спутала ЕСПЧ с шоу на федеральном канале, выложив в жалобе "все мифы российской пропаганды".

Некоторые из нарушений, перечисленных в жалобе, называет в своем посте председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Константин Косачёв:

Сегодня российская генпрокуратура подала в ЕСПЧ жалобу по поводу ответственности властей Украины за целый ряд преступлений, совершенных в последние годы. Перечень обвинений весьма обширный и, вне всякого сомнения, профессиональный с юридической точки зрения – это и киевский Майдан, и одесский Дом профсоюзов, и, разумеется, Донбасс, но не только. Речь как о преступлениях против собственных граждан - гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, дискриминация русскоговорящего населения, - так и против России и ее граждан - блокирование Северо-Крымского канала, обстрелы территории Российской Федерации, нападения на российские диппредставительства на Украине, - а также против граждан третьих стран: крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии».

Жалоба имеет исторический характер

Это первое действие генпрокуратуры в рамках ее новых полномочий в рамках изменений закона «О прокуратуре Российской Федерации», которые Совет Федерации одобрил 23 июня этого года. В этом смысле жалоба имеет исторический характер, однако, убежден, она может иметь и исторические по масштабу последствия.

Как и в случае с рассмотрением «российских» дел, очень хотелось бы надеяться на столь же быстрые и действия Европейского суда по данной жалобе. Но увы - слишком часто ЕСПЧ выносит крайне политизированные вердикты, следуя в фарватере логики европейских политиков. По данным правозащитников, в ЕСПЧ подано 10 650 заявлений по вопросам нарушения прав граждан в ходе гражданского вооруженного противостояния в Украине. Восемь тысяч — это Крым и Донбасс, из них 7 000 - с Донбасса, причем 6 000 — жалобы исключительно против Украины. При этом ни одна жалоба по делам, связанным с конфликтом в Донбассе, рассмотрена не была.

Однако сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся «отмазывать» наломавшие гнилых дров киевские власти.

Российская оппозиция считает факт подачи этой жалобы проявлением беспрецедентного цинизма и лицемерия.

Дмитрий Гудков

Громче всех кричит "держи вора" – сами знаете, кто.

Так и Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за… развязанной на Донбассе войны, сбитого Боинга, преследования СМИ и других вещей, которыми каждый день Путин любуется в зеркале.

Это, конечно, шизофрения чистой воды.

С одной стороны, даешь поправки про отмену приоритета международного права, ЕСПЧ нам не указ, а с другой – да здравствует их суд, самый европейский суд в мире.

С другой стороны, статью Путина про один народ Кремль, высунув от усердия язык, переводит на украинский – и после этого – нна тебе, один народ, финку под ребро.

Даже те украинцы, кто еще сомневается, сейчас трут глаза. Это вот что? Это вот им, «одному народу», иск в ЕСПЧ?!

А с третьей стороны, уже ведь никто не удивляется. «Кремль» и «адекватность» – эти два слова хоть сейчас можно разбирать в пятом классе как пример антонимов.

Виктория Ивлева

Сегодня Российская Федерация подала в ЕСПЧ иск к Украине за все, произошедшее с Майдана, забыв отметить, правда, своих зеленых человечков, Дебальцево и Иловайск, гиркина и его мразоту, захвативших Славянск и фактически начавших горячую фазу войны, бурятских танкистов, заблудившихся в украинских степях, аннексию Крыма, украинских политзеков и их пытки в российских тюрьмах, пропагандистское натравливание одних украинцев против других и многое, многое другое не менее страшное...

Про тринадцать тысяч погибших граждан Украины, которых не было бы, не сунься Россия в эту кровавую и абсолютно подлую авантюру, про толпы беженцев, которых тоже не было бы, моя страна ничего не говорит.

Именно для этого иска и писалась путинская статья

Вот не велят ничего ни с чем сравнивать. а то по башке настучат, ну а как тут не сравнивать - это как если бы Германия подала иск за немцев, погибших под союзническими бомбардировками или в Сталинграде, или под блокадным Ленинградом. Или за разрушенные нашей авиацией города и веси Германии...

Один пункт иска хочу выделить особо, настолько он циничен и подл:

- крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек - всех пассажиров и членов экипажа.

Это же уму непостижимо - то есть Боинг с пассажирами погиб не потому, что гиркинские ублюдки и российские военные звезданули по нему из специально привезенного из России БУКа, а потому что Украина не закрыла пространство, то есть, получается, закрой Украина пространство, БУК бы просто в воздух стрельнул, так, поиграться, и был бы опять мир над полями подсолнухов, и счастье, и жвачка.

Я бы хотела сказать, что к этому иску я не причастна, да не получится: причастна, причастна, как и все остальные граждане моей страны, увы.

Становится понятно, что именно для этого иска и писалась путинская статья.

Я с удручением думаю, что же выберет ЕСПЧ - правду о войне с Украиной или Северный Поток?

Между струйками, высокоумные страсбургские мудрецы, уже не получится. [...]

Этот иск - снос крыши, мозга, совести, сердца и чести.

Один, говорите, народ?

Ну-ну...

Александр Готц

Иск России к Украине в ЕСПЧ - небывалый цинизм даже для путинского режима.

По сути, иск о том, что Украина не смогла помешать России начать войну, протащить на свою территорию ракетный комплекс "Бук" и сбить пассажирский Боинг. По этой логике, в военном преступлении виноват не оккупант, а тот, чью землю оккупируют регулярные войска.

Казалось бы, Россия уже достигла в лживости и цинизме всех своих пределов. Но каждый раз - это новое дно.

tall ship sailor

В следующем иске Украину будут обвинять: в утоплении "Курска", отравлении на Дубровке, убийстве детей в Беслане, расстреле Политковской и Немцова, росте цен и курса доллара, отравлении Навального.

Комментаторы по обе стороны российско-украинской границы не жалеют для российских властей нелестных сравнений и напоминают, что Россия выполнять решения ЕСПЧ не спешит.

Николай Полозов

Подача межгосударственной жалобы против Украины в ЕСПЧ властями РФ напоминает поведение трусливого хулигана, который первым напал, а потом тоже побежал снимать побои в травму и писать встречное заявление участковому.

Какой ЕСПЧ? Вы его решения не исполняете регулярно.

Дядюшка Шу

Россия подала жалобу в ЕСПЧ на Украину, обвинив её в гибели MH17 вследствие того, что она не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

МАНЬЯК ПОДАЛ ЖАЛОБУ НА ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ, ОБВИНИВ ЕЁ В ТОМ, ЧТО ОНА НЕ ЗАКРЫЛА ПАРК, ГДЕ ОН УБИВАЛ ЛЮДЕЙ.

Алексей Петров

Россия подала на Украину жалобу в ЕСПЧ. Дескать воду хотим в оккупированный Крым, а Украина не даёт.

Высшая степень цинизма. Вор угнал у тебя машину, а потом подаёт на тебя в суд. Дескать ты до такой степени обнаглел, что не оплачиваешь ремонт и заправку угнанного автомобиля.

Одно из решений ЕСПЧ депутат Госдумы Сергей Миронов предлагал "выкинуть в помойку" всего несколько дней назад.

Сегодня российские власти проигнорировали еще одно решение этого суда.

Впрочем, некоторые комментаторы считают, что подача жалобы в ЕСПЧ - признак того, что Россия учится улаживать разногласия цивилизованными методами.

Кирилл Шулика

Во-первых, для власти вот и ЕСПЧ пригодился, во-вторых, Украина опять зачесалась. Но уже иначе. Раньше в этом случае начинали воевать, а теперь пишут статьи и заявления в суды. Так что в этом смысле с 2014 года поменялось многое.

Антон Орех

Я, кстати, считаю, что это хорошая практика. Не по сути претензий, а по форме. У вас есть вопросы к другому государству, вы чем-то недовольны? Подаёте жалобу, начинаете судиться, протестуете. Выражаете свое недовольство любым доступным способом, кроме применения силы. Это правильно. Но наша страна, к сожалению, гораздо обширнее прибегает к иным практикам.

Станислав Белковский

Слава Богу. Это значит, что в обозримом будущем РФ не выйдет из Совета Европы.

Другие расценивают поведение России как обычный троллинг.

Татьяна Становая

Троллинг международного масштаба.

Провластные блогеры, конечно же, рады.

Кирилл Вышинский

ЕСПЧ - не чемпион по скорости отправления правосудия, особенно в межгосударственных жалобах. Дело "Кипр против Турции" рассматривалось 20 лет. С 94-го по 2001 - по сути жалобы с вынесением общего вердикта. В 2014 было окончательное решение по размерам компенсации Кипру со стороны Турции за урон, нанесённый в Северном Кипре - 90 млн.евро. Так что у жалобы России по поводу нарушения прав и свобод на Украине быстрого решения не будет. Не очень хорошая новость. Хорошая - решение точно будет, пусть даже через годы. Уверен, оно должно быть справедливым - с признанием ответственности за все нарушения на территории Украины.

Русский Сыч

...Давно надо было дать понять, что в эту игру — перестукиваться через Брюссель и прочие замечательные города — могут играть не только соседи, соседи соседей и пр. Как минимум на уровне аргументированной и регламентированной постановки вопроса из серии "что нам в вас не нравится". Для чего годится приблизительно любая легитимная международная площадка; и почему бы не ЕСПЧ.

А настоящий вердикт по украинскому делу — по крайней мере на данный момент и на ближайшее будущее — уже вынесен. По линии "Северный поток-2". Вследствие чего рискну даже предположить, хотя могу быть и неправ, что никакой встречи Зеленского с Байденом в самом конце августа может и не состояться, как это дело ни анонсируй. Если, конечно, внутрисоседские доминошки, сдвинутые последними событиями вокруг СП-2, наберут за месяц с небольшим достаточное ускорение и прыть. Но это абсолютно частное мнение, в отличие от российской бумаги для ЕСПЧ.

Пропагандистские трюки разоблачает телеграм-канал На самом деле нет:

На Первом канале в сюжете о российской жалобе на Украину в ЕСПЧ представитель ДНР рассказывает, что Верховная Рада приняла постановление об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека и тем самым сама себе разрешила творить на Донбассе «правовой беспредел». На самом деле в постановлении говорится, что Украина слагает с себя ответственность за соблюдение прав человека на территориях, фактически контролируемых Россией.

Даже если ЕСПЧ обяжет Украину принять какие-нибудь меры в связи с российской жалобой, ничто не мешает ей проигнорировать это распоряжение - точно так же, как распоряжения этого суда игнорирует Россия, отмечает Алексей Макаркин:

Само дело может рассматриваться годами. Если жалоба будет признана обоснованной, то решение по ней может быть принято где-то ближе к 2030 году – с учетом большого количества нарушений, которые Россия инкриминирует Украине. Но суд может вынести решение об обеспечительных мерах, которые сторона-ответчик, в принципе, должна реализовать немедленно. Это нечастая мера применяется, если есть опасность причинения непоправимого и одновременно существенного вреда жизни, здоровью, а в исключительных случаях – личной и семейной жизни заявителя.

«В принципе» - потому что санкций за отказ выполнять эти меры не предусмотрено. В нынешнем году ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры потребовал от России освободить Алексея Навального. Российская сторона в резкой форме отказалась – и никаких инструментов для того, чтобы настоять на своей позиции, у ЕСПЧ нет. Однако решение о применении обеспечительных мер может иметь моральное значение и быть аргументом во внешнеполитических спорах.

Если суд не пойдет навстречу России, отношение к нему в Москве может ухудшиться

Какими, с точки зрения России, могут быть обеспечительные меры? Скорее всего, речь может идти о разблокировке Северо-Крымского канала, по которому поступала вода в Крым (здесь можно апеллировать к возможности ухудшения состояния здоровья из-за дефицита воды). Вопрос о его блокировке – один из элементов российской жалобы. Еще один аспект жалобы, по которому Россия может настаивать на принятии таких мер – это обстрелы на Донбассе. При этом российские политики заявляют, что реакция на жалобу будет проверкой суда на объективность, явно имея в виду, что если суд не пойдет навстречу России, то отношение к нему в Москве может еще более ухудшиться.

В то же время и ЕСПЧ недоволен тем, что Россия оставляет за собой право не исполнять не только обеспечительные меры, но и решения суда (эта позиция была первоначально зафиксировано в решении Конституционного суда, а в прошлом году включено в Конституцию). Впрочем, Москва пока осторожно относится к праву не исполнять решения – пока что оно использовалось дважды – в деле ЮКОСа и в деле о праве заключенных голосовать на выборах. Да и то в деле о заключенных были приняты некоторые меры – разрешение голосовать отбывающим принудительные работы – которые позволили европейцам посчитать, что решение исполнено. Так что стороны стремятся не обострять отношения.

Зато обострять отношения с Украиной Россия не боится, несмотря на уверенность президента Путина в том, что украинцы и россияне - "один народ".

Разгадка, для чего понадобилась эта жалоба, может лежать на поверхности: подходит к завершению разбирательство по делу "Боинга" MH-17, и все идет к тому, что российской стороне придется отвечать за гибель самолета.