Высшая военная награда США вручена 83-летнему ветерану Вьетнамской войны

Президент Джо Байден вручил высшую военную награду США - Медаль Почета - отставному полковнику Пэрису Дэвису, командиру спецназа в годы Вьетнамской войны. На многолюдной церемонии награждения в Белом доме Дэвис не столько сетовал на многолетнее ожидание, сколько подчеркнул важность события, которое, по его словам "служит интересам США". Об этом сообщает агентство Associated Press.

Многолетнее опоздание с награждением 83-летнего ветерана из штата Вирджиния связано с потерей первого представления к награде. Было написано второе представление, но и оно также была потеряно среди наградных списков. В конце концов, в 2016 году, спустя полвека со дня спасения Пэрисом Дэвисом своего солдата из-под огня противника, юристы восстановили необходимые документы.

Президент Байден назвал Пэриса Дэвиса "настоящим героем", рисковавшим жизнью ради спасения из-под огня подчинённых ему солдат. Дэвис был одним из первых чернокожих командиров в составе американских войск во Вьетнаме, отмечает агентство AP.