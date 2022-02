Выстрелит ли пистолет? Андрей Остальский - о логике войны

Излишняя самоуверенность бульварной газеты The Sun, попытавшейся с точностью до часа предсказать время российского нападения на Украину, стала для некоторых в Москве символом журналистской некомпетентности и даже "британской русофобии". Со ссылкой на американские разведывательные источники эта газета писала, что массированный ракетный удар произойдет в 3 часа ночи 16 февраля, а за ним последует и вторжение сухопутных российских войск. После того как война в назначенное время не началась, The Sun откорректировала текст на своём сайте, признав, что "холодное чистое небо над Киевом осталось безмолвным, за исключением шума пролетающих гражданских самолетов". При этом подчёркивалось, что Украина остается "осаждённой страной" и "подготовка к обороне от российского нападения будет продолжаться, несмотря на сообщения о том, что Путин отводит часть войск от границы". Украинский военный представитель сообщил корреспонденту газеты: "Мы не можем принимать за чистую монету все, что говорит или делает Россия. Мы должны быть готовы защитить себя".



Как и положено классической бульварной газете, The Sun действительно регулярно допускает неточности, а то и небрежное обращение с фактами, на какую бы тему она ни писала. Все это ради сенсаций, которые обеспечивают тиражи и доходы от рекламы. Было бы странно, если бы газета отказалась от своих "принципов", освещая самую острую международную тему дня. Однако на этот раз выделять именно эту редакцию не очень справедливо, ведь о высокой вероятности российского вторжения в районе этой даты говорили на Западе многие. Источником информации были западные спецслужбы.

Так что же случилось? Дату просто перепутали, а вторжение произойдет, но не 16-го, а 20 февраля, а то и несколько недель спустя? Или же Кремль не ожидал такой мощной, единодушной реакции со стороны стран Запада и в последний момент не решился ударить, а теперь может и вообще воздержаться от резких действий? В таком случае шум, поднятый и политиками, и журналистами вокруг предполагаемого момента нападения, может быть, не напрасен, может быть, даже предотвратил войну. Ведь если существовал хоть малейший шанс, что именно таковы были реальные планы Москвы, то в качестве превентивной меры их надо было сделать достоянием гласности, и заодно посмотреть, как Кремль на это отреагирует.

Прагматичным, привыкшим логически мыслить западным лидерам трудно понять мышление российской стороны

И есть ещё одна вероятность – чего ведь не бывает в сплошном тумане шпионского мира – что за информацией об атаке в минувший четверг стоит хитроумная игра Москвы, попытка, с одной стороны, всех запутать, а с другой – создать известный "синдром козлёночка" – того самого, который всё кричал попусту "Волк, волк!", а когда волк появился на самом деле, несчастному животному уже не поверили и не пришли на помощь. Ведь теперь, когда называются другие возможные даты, очень многие выражают свой скептицизм: ошибись единожды, кто тебе поверит? И если удар всё же когда-нибудь нанесут, то внезапность будет обеспечена, подготовку к нему мировая пресса, а значит, и общественность фактически проигнорирует. Таков, по крайней мере, теоретически мог бы быть замысел.

Главная проблема в том еще, что прагматичным, привыкшим логически мыслить западным лидерам трудно понять мышление российской стороны. Вот свежий пример: министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отказывается поверить в то, что грандиозная концентрация российских войск и военной техники на украинской границе может закончиться ничем. До ухода в политику он был офицером британской армии, закончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте. "Я вижу то, что вижу, и не могу себе представить, чтобы кто-то мог потратить такое несметное количество денег, сконцентрировать в районе такое количество войск, самолетов и кораблей, если не предполагаются боевые действия", - говорит Хиппи. Но тут же спохватывается, видимо, вспомнив, что он теперь политик и, противореча самому себе, добавляет: "Неизбежно не значит немедленно… у меня есть надежда, что дипломатический процесс может быть успешным, потому что иначе могут погибнуть десятки тысяч людей". Вот как запутал весь мир мистер Путин…

Британские официальные лица и многие журналисты по-прежнему настаивают на том, что угроза вторжения остается реальной. Высокопоставленный сотрудник одной из западных спецслуж заявил: "Мы достигли точки, когда заряженный пистолет должен быть убран в кобуру". И действительно: зачем надо создавать у всего мира (а не только у бульварных газет) четкое впечатление, что полностью подготовился к началу военных действий, если на самом деле не собираешься этого делать? Разве что запугать Запад и подорвать украинскую экономику… Но ведь заряженный пистолет в боевом положении, подобно чеховскому ружью, может выстрелить, даже если это не входило в изначальные планы.

"Хроника несостоявшегося (пока) нападения" дала повод критикам политики Лондона и Вашингтона поставить под сомнение весь курс стран Запада в отношении событий вокруг Украины. В британском обществе нет такого резкого раскола, как в США и некоторых странах континентальной Европы. Но и полного консенсуса тут тоже не существует. Ыот что любопытно: против политики Лондона возражают не оппозиционные партии, обычно жестоко критикующие консерваторов в парламенте почти по любому поводу, а правые и левые радикалы. И те, и другие как будто заговорили на одном языке. Самое заметное выступление в поддержку позиции Москвы принадлежит весьма влиятельному человеку, который, как считается, сделал больше, чем кто-либо другой для того, чтобы Британия покинула ЕС. Найджел Фарадж опубликовал в The Telegraph программную статью, в которой категорически требует, чтобы Украине было навсегда отказано во вступлении в НАТО. И это требование якобы продиктовано самыми благородными мотивами – стремлением не допустить кровопролития. При этомФарадж делает комплименты российскому президенту: "Я уважаю Владимира Путина как политического деятеля. Он на голову выше наших лидеров".

В той же газете ее бизнес-редактор Эмброуз Эванс-Причард выражает восторг по поводу экономических успехов России, которая якобы находится в куда более завидном положении, чем западные страны и даже дает понять, что Москва ведет консервативную финансовую политику, о которой на Западе могут только мечтать. Он также делается вывод, что никакие западные санкции России не страшны. "У Путина есть неповторимый шанс разрушить систему мироустройства, сложившуюся после холодной войны, и вновь утвердить доминирование России в своем ближнем зарубежье. Ничто в нынешнем меню санкций не изменит его расчеты, - пишет Эванс-Причард, - Рынки косвенно делают ставку на то, что вероятным исходом будет уступка Запада и согласие на условия Путина и что на Украину будет оказано давление, чтобы она "добровольно перестроилась", как чехи в 1938 году. Запад тогда сможет продолжать business as usual. Полный цинизм, как правило, это самая надежная ставка".

И всё же создается впечатление, что такого рода умозаключения - попытка выдать желаемое за действительное. Популярный блогер и радиоведущий Иан Дэйл называет "либо идиотами, либо предателями" людей, которые «пытаются дать Путину кредит доверия и сомневаются в мотивах НАТО или собственного правительства". На читательском форуме The Telegraph даже многие брекзитеры возражают Фараджу. Тексты с выражением солидарности с Кремлем появились и в левой прессе, прежде всего в газете The Independent. Лауреат премии "Валдайского клуба" Мэри Дежевски, в частности, сетует на то, что, по её мнению, Запад так и не понял, что движет Путиным, и резко критикует западных лидеров за "нежелание даже попытаться взглянуть на ситуацию с российской точки зрения". Представление об агрессивности путинской России Дежевски называет "мифом".

Поразительно, что нет особой разницы между позицией Дежевски и того же Фараджа, они в одном лагере по самому острому вопросу сегодняшнего мира. Но, судя по опросам, большинство британцев готовы согласиться с позицией, вновь сформулированной премьер-министром Борисом Джонсоном: "Еще есть время избежать катастрофы, катастрофы для России, катастрофы для Украины и для всего мира. Если Россия будет настолько безумна, чтобы вторгнуться, никто не должен воображать, что это быстро закончится. Это будет кровавый и затяжной конфликт, в котором, я боюсь, будет много жертв, в том числе много российских жертв. Я просто надеюсь, что люди в России понимают это".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции