Выстрелы Алека Болдуина на съёмках привели к гибели оператора

В США во время съёмок вестерна погибла оператор и тяжело ранен режиссёр. В них случайно выстрелил популярный голливудский актёр Алек Болдуин.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.

42-летняя оператор Галина Хатчинс умерла по дороге в больницу. 48-летний режиссёр Джоэл Соуза госпитализирован в критическом состоянии.

Что именно произошло на площадке и почему оружие выстрелило, неизвестно. Полиция расследует, как именно использовалось оружие. Съемки фильма остановлены на время расследования. Полицейские уже допросили Болдуина. Какие-либо обвинения по этому делу никому не предъявлены, никто не арестован. Газета Santa Fe New Mexican опубликовала снимки потрясенного Болдуина . Журналист издания рассказал, что видел актера плачущим после разговора с полицейскими.

Киногруппа снимала фильм "Rust" ("Ржавчина") на ранчо возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Алек Болдуин не только исполняет главную роль, но и выступает как продюсер картины. Он играет знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и приговаривают к смерти. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.

В 1993 году на съёмках фильма "Ворон" в результате случайного выстрела из неправильно заряженного пистолета погиб актёр Брэндон Ли.