Выступавший с "черепом украинца" Игорь Мангушев умер после ранения

Политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, известный тем, что прошлым летом выступал со сцены, держа в руках, по его словам, череп убитого украинского военного, умер в больнице после тяжёлого ранения в голову, полученного 4 февраля в Луганской области. Об этом сообщил РИА Новости его друг, военкор Аким Апачев.

По словам Апачева, накануне он навещал Мангушева в больнице. Тот находился в атонической коме, и шансов выжить уже не имел.

Мангушев был ранен в голову при невыясненных обстоятельствах. По данным телеграм-канала "МИГ", это произошло на блокпосту около Стаханова (расположен на подконтрольной России территории Луганской области, официальное украинское название – Кадиевка), в Мангушева якобы стреляли из пистолета с близкого расстояния. Кто мог в него стрелять и почему, пока не ясно.

Видео с выступлением Мангушева с черепом в руках было распространено в августе прошлого года. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены". Также он сказал, что ему плевать на то, сколько и как нужно убить украинских солдат. По его словам, череп принадлежал украинцу, убитому при штурме Мариуполя; это утверждение не верифицировано.

Власти Украины после публикации видео официально обратились в ООН.