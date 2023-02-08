Выступавший с "черепом украинца" Игорь Мангушев умер после ранения

Политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, известный тем, что прошлым летом выступал со сцены, держа в руках, по его словам, череп убитого украинского военного, умер в больнице после тяжёлого ранения в голову, полученного 4 февраля в Луганской области. Об этом сообщил РИА Новости его друг, военкор Аким Апачев.
По словам Апачева, накануне он навещал Мангушева в больнице. Тот находился в атонической коме, и шансов выжить уже не имел.
Мангушев был ранен в голову при невыясненных обстоятельствах. По данным телеграм-канала "МИГ", это произошло на блокпосту около Стаханова (расположен на подконтрольной России территории Луганской области, официальное украинское название – Кадиевка), в Мангушева якобы стреляли из пистолета с близкого расстояния. Кто мог в него стрелять и почему, пока не ясно.
Видео с выступлением Мангушева с черепом в руках было распространено в августе прошлого года. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены". Также он сказал, что ему плевать на то, сколько и как нужно убить украинских солдат. По его словам, череп принадлежал украинцу, убитому при штурме Мариуполя; это утверждение не верифицировано.
Власти Украины после публикации видео официально обратились в ООН.
- Мангушева российские СМИ называли одним из основателей частной военной компании "Е.Н.О.Т." ("Единые народные общинные товарищества") и политтехнологом, близким к создателю "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину.
- Члены "Е.Н.О.Т." участвовали в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии, а также в аннексии Крыма в 2014 году.
- Сейчас телеграм-каналы называют Мангушева капитаном российской армии. Сам о себе он говорил как о командире подразделения по борьбе с беспилотниками так называемой Народной милиции "ЛНР".
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