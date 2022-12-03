Выступающий против войны алтайский журналист покинул Россию

Журналист и блогер из Республики Алтай Амыр Айташев покинул Россию и находится в настоящее время в Стамбуле. Свой отъезд он объясняет опасением, что против него намеревались возбудить уголовное дело. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее Айташева дважды штрафовали по статье о дискредитации российской армии.

"Поводом для штрафов стал репост обращения Арнольда Шварценеггера в марте этого года о губительных последствиях войны и репост из канала историка Камиля Галеева о губительных последствиях мобилизации для россиян", - пояснил Айташев.

По его словам, против него намеревались возбудить уголовное дело в связи с высказываниями о войне в Украине. Повторная дискредитация может быть наказана лишением свободы сроком до трёх лет.