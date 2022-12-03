Выступающий против войны алтайский журналист покинул Россию

Журналист и блогер из Республики Алтай Амыр Айташев покинул Россию и находится в настоящее время в Стамбуле. Свой отъезд он объясняет опасением, что против него намеревались возбудить уголовное дело. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее Айташева дважды штрафовали по статье о дискредитации российской армии.
"Поводом для штрафов стал репост обращения Арнольда Шварценеггера в марте этого года о губительных последствиях войны и репост из канала историка Камиля Галеева о губительных последствиях мобилизации для россиян", - пояснил Айташев.
По его словам, против него намеревались возбудить уголовное дело в связи с высказываниями о войне в Украине. Повторная дискредитация может быть наказана лишением свободы сроком до трёх лет.
- Ранее Алтай покинул бывший кандидат в депутаты горно-алтайского совета Владимир Пушилин. Он уехал за границу и, по некоторым сведениям, попросил политического убежища в США "в связи с нежеланием принимать участие в военных действиях", - сообщает Сибирь.Реалии.
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