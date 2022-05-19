Депутат владивостокской городской Думы Виктор Каменщиков арестован на мексиканской границе США при попытке попасть в страну. Об этом сообщило дальневосточное издание PrimaMedia со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Факт задержания подтвердил также источник государственного агентства РИА "Новости", он не знает причину случившегося.

Из материала PrimaMedia следует, что депутат пытался попасть в США нелегально и должен быть отправлен в иммиграционную тюрьму. По данным издания, у Каменщикова в США есть сын‐гражданин страны.

32-летний Каменщиков представлял в городском парламенте партию КПРФ, но заявил о выходе из неё после того, как в конце февраля выступил против признания независимости пророссийских сепаратистов и вторжения России в Украину. В интервью редакции Сибирь.Реалии он заявил, что выступает против любых войн и не хочет разделять ответственность за случившееся.

"Уже сейчас люди бегут из России. Но бежать и не выразить своего мнения – это значит бежать в статусе оккупанта", — сказал он, заявив, что прощается с политической деятельностью в России и планирует продолжить работать программистом. РИА "Новости" уточнило, что с конца февраля он не посещал заседаний городского парламента.