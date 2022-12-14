"Вытащили? Отрабатывай". Блогеры о политической карьере Виктора Бута

Новость о возвращении в Россию "оружейного барона" Виктора Бута породила многочисленные спекуляции о его политическом будущем, отметил директор Transparency International Илья Шуманов:

Торговцу оружием Буту, отсидевшему в США и вернувшемуся в Россию, рисуют невероятные политические перспективы: от малоинтересного членства в Общественной палате до должности топ-менеджера в Роснефти. Также говорят, что греют депутатское кресло для него в Госдуме. Почему-то такой прием апоминает воровскую традицию: встречу у ворот тюрьмы отсидевшего заключенного, которого ожидают его подельники, потом выдают ему квартиру, машину, а в качестве синекуры должность в дружественной компании.

Действительность превзошла ожидания: всего спустя 4 дня после возвращения Виктор Бут вступил в ЛДПР. Партийный билет ему торжественно вручил лидер партии Леонид Слуцкий.

Михаил Оверченко

«Мужественный человек, который стал символом борьбы за принципы, за духовные и нравственные устои сегодняшней России», — заявил лидер партии Леонид Слуцкий по случаю приема Бута в ряды ЛДПР.

Осужденный в США за торговлю оружием и поддержку терроризма Виктор Бут вступил в ЛДПР через четыре дня после возвращения в Россию.

Ну что - все правильно Слуцкий сказал. Даже не соврал, как обычно. Идеально точно сформулировал. Таковы они, принципы, духовные и нравственные устои сегодняшней России.

Многие пропагандистские каналы, в том числе канал Владимира Соловьева, перепостили хвалебный текст, где Бута превозносят как будущего "ценного члена команды".

ПРАВДИВАЯ ПРАВДА

Вступление Виктора Бута в ЛДПР - это в первую очередь признак активной работы руководства партии по формированию своего образа. С уходом Владимира Вольфовича стало очевидно, что среди лидеров организации нет по-настоящему харизматичных спикеров.

Виктор Бут с первых дней на свободе демонстрирует «хорошую политическую форму»

Виктор Бут с первых дней на свободе демонстрирует «хорошую политическую форму», неподдельный патриотизм и понимание глобальных политических процессов. Конечно, он не заменит Жириновского, но может стать ценным членом разносторонней команды.



Полагаем, что длительное доминирование «Единой России» ведет в том числе к тому, что большинство молодых перспективных политиков предпочитают идти именно в партию власти, поэтому развитие партий парламентской оппозиции становится довольно сложной задачей, в которой некоторые лидеры совершают довольно серьезные ошибки, как, например, неудачные заигрывания КПРФ с несистемной оппозицией.

Мысль, что после смерти Жириновского ЛДПР переживает "кризис идентичности" и ищет новых заметных представителей, звучит у многих околовластных комментаторов, но не только у них.

Илья Гращенков

Бут будет медийным лицом, каким стала Мария Бутина

Слуцкий – не харизматик. Он пытается найти какие-то новые медийные лица, но такие, которые бы он мог контролировать. То есть не опытных политиков, а, наоборот, людей, которые в повестке, но при этом не сами по себе, а скорее их вынесла федеральная волна. До Бута это был Пригожин, который жестко отказал. Бут будет медийным лицом, каким стала Мария Бутина (сидела в американской тюрьме за работу без лицензии в качестве иноагента, после возвращения в РФ была избрана депутатом Госдумы в 2021 году – БП) у «Единой России». Будет такая конкуренция Бута и Бутиной между ЛДПР и «Единой Россией» — двух сидельцев в американской тюрьме, которые этим, собственно, и знаменательны.

Ксения Собчак

Слуцкий, так или иначе, всё ещё автор фразы про «зайчутку»

ЛДПР нужны новые герои. Жириновский всё вывозил на харизме, а Слуцкий, так или иначе, всё ещё автор фразу про «зайчутку» и герой скандалов о харрасменте. У него нет легендарности Жириновского, поэтому он набирает личные политические очки с помощью чужих фамилий. Возможно, и публичный недоконфликт с Пригожиным служит этим же целям. Есть ещё Дегтярёв, существование которого оправдывается только тем, что он – замена Фургалу, поэтому нужен кто-то с более яркой и понятийной харизмой. И Нилов - ну, тут нет претензий, он как раз работает, но всё равно не герой поколения как Жириновский.

Новый член партии может затмить Слуцкого, предполагает оппозиционная журналистка Фарида Рустамова.

На месте сменившего Жириновского на посту лидера главной бандитской партии ЛДПР депутата Слуцкого с нулевой харизмой я бы заволновалась.

Другие оппозиционные комментаторы не жалеют сарказма.

Александр Невзоров

Если потери в армии рф можно как-то восполнить уголовниками из простых российских зон, то для компенсации партийных потерь- русские тюряги не годятся. Не солидно. Приходится скрести по сусекам таких почтенных тюрем, как ADX FLORENS ( Колорадо) и МАРИОН (Иллинойс). Вот, наскребли там вислоусого «бута». Он снабжал оружием самые дикие банды террористов по всему миру, получил свои 25 лет. Его « наковыряли», выменяли, привезли.Вчера бута торжественно приняли в ряды «обезЖИРенной» лдпр, пополнив коллекцию партийных международных уголовников.

Многие уверены, что карьера Виктора Бута только начинается.

Часто звучит версия, что "политической карьерой" Бут отрабатывает некую повинность перед теми, кто добился его освобождения.

Андрей Никулин

Не успев насладиться долгожданной свободой Бут был вынужден получить партбилет ЛДПР))

Олег Кашин

Клоунская карьера - наказание за то, что попался в ловушку, заставил за себя хлопотать

На сцене Колонного зала ему торжественно вручают партбилет ЛДПР, и каким бы хитрым и проницательным он ни был, что он сейчас чувствует, что вообще понимает? Для людей его типа политики и, скорее всего, публичные люди вообще — по умолчанию клоуны в самом нехорошем, укорененном в отечественной криминально-этической традиции значении этого слова, а тут ему кто-то сказал стать клоуном самому, и, видимо, не та была ситуация, чтобы выбирать, чтобы ответить, что нет, мол, предпочту непубличность. Может, клоунская карьера (как ранее и у Лугового, и отчасти у «Петрова и Боширова») — такое наказание за то, что когда-то попался в ловушку, заставил за себя хлопотать, доставил значительные неудобства самым серьезным людям, и за это теперь вступай в клоунскую партию, сиди до скончания века в Госдуме, вноси законопроекты, выступай — делай все, что ты на самом деле не любишь. Вот тебе твоя почти однофамилица с похожим американским опытом, парой будете ходить, все будут смеяться — Бут и Бутина, Пат и Паташон, — тоже, наверное, неприятно, но с другой стороны, и не тюрьма ведь, правда же?

Зато для общества герой. В самом общем виде — наш человек, которого много лет американцы зачем-то удерживали в тюрьме, и тут весь набор понятных ассоциаций — понятно, кто враг, понятно, за кого болеем, понятно, что когда «мальчик, водочки, мы домой летим», это хэппи-энд, но любые детали здесь во вред. Герой — что-то делал героическое?

Анатолий Несмиян

Ему вполне могут мягко намекнуть: мы тебя вытащили? - Отрабатывай

Бут вступил в ЛДПР. Или, если точнее, его вступили. К нему самому вопросов почти нет. Человек еще на 90 процентов состоит из американских гамбургеров, которые из него просто не успели выйти, еще неделю назад вокруг него были только негры преклонных годов и прочие латиносы, так что дезориентация и шоковое состояние гарантированы. Кроме того, ему вполне могут мягко намекнуть: мы тебя вытащили? - Отрабатывай.

ЛДПР пытаются укрепить кадрами с одной поляны - то Пригожиным, то теперь Бутом. Значит, решено структуру не хоронить, а еще попользовать. Что логично - электорат-то нужно под кем-то держать. Без Жириновского это банальный труп, поэтому пытаются этот труп превратить хотя бы в зомби.

Во многих лоялистских каналах пишут, что интерес к тому, что нынче в России выдают за политику, фигура Бута не возродит.

Сергей Старовойтов

Бута обсуждают как что-то важное по одной причине - больше обсуждать нечего

Грядущее депутатство Бута и голосование с 16 лет обсуждают как что-то важное для всей России по одной причине - больше обсуждать нечего. СВО замерла, мобилизация - тема токсичная, политическая конкуренция - нежелательна. Отсюда и угасание интереса аудитории к политическим шоу и попытка дискурсмонгеров заместить содержательный контент белым шумом.

Кирилл Шулика

Какие у Бута перспективы в ЛДПР?

Ну не более чем у Лугового. Правда, и не менее. Ему хватит, а для нас никакой разницы.

Впрочем, сейчас действительно все равно, кто в какую партию вступает.

У множества "патриотов" известие о вступлении Бута в ЛДПР тоже не нашло одобрения.

Сталина Гуревич

ИА Панарама стала очевидно проигрывать реальным новостям

Сергей Мардан

Думаю, что Бут еще не отдохнул и не прошел акклиматизацию. Ни чем другим такой выбор объяснить не могу. За последние дни он набрал такой огромный медийный и общественный вес, что мог бы основать собственную партию. Тут вопросы - к "старшим товарищам", которые отдали приказ.

Зачем обнулять героический образ несгибаемого русского разведчика участием в безнадежном политическом шапито - совершенно непонятно.

Марат Баширов

Бута быстро запустили во внутриполитический оборот. Приняли в ЛДПР. Он же ещё не отошёл от сидения в американской тюрьме?

…

У нас такой кризис жанра и патриоты напрягают?

Есть и предположения, что "коллективный Путин" просто не мог поступить иначе.

Николай Митрохин

У Путина это типа патологии - делать разоблаченных и получивших на Западе в этом качестве известность шпионов - депутатами Госдумы. Сейчас место там будет и для Бута, быть может даже во главе ЛДПР.

С другой стороны ещё раз повторю старую мысль - Путин на всех уровнях старается окружать себя людьми либо работавших в спецслужбах, либо бывших их агентами. Это, конечно, не всегда возможно (потому и существуют при нём "технократы"), но в областях где квалификация не столь важная - т.е. в политике и общественной сфере - почти обязательно.

Так что его идеал - российская Дума, полностью состоящая из агентов и агентов агентов.

После новости о вступлении Бута в ЛДПР никого уже не удивило, когда в свежесозданном телеграм-канале, подписанном именем Бута, появилось сообщение, в котором автор благодарит Пригожина (причем не Евгения, а Иосифа) за назначение директором "Вагнер-центра" в Санкт-Петербурге.

В "патриотических" каналах сразу усомнились, что этот телеграмный Бут - настоящий.

Анастасия Кашеварова

Появилось много телеграм-каналов от Виктора Бута. Сообщаю, что Бут не имеет на сегодня своей официальной соцсети.

Также, как сказала Алла Бут, «все новости, что сейчас выходят, якобы со ссылкой на его телеграм-канал - фейк! Манипуляции».

И как только такая площадка появится, мы вам сообщим, и дадим ссылку.

Игорь Молотов

Подтверждаю. Есть канал «Бут говорит», который был создан нами как персонализированный новостной агрегатор еще несколько лет назад. Остальные вообще никак не имеют отношения к Виктору.

Такие дела. Не ведитесь.

Канал действительно оказался фейковым: его создатель признался в этом сам и высмеял те СМИ, которые выпустили новостные заметки по следам его постов.