"Выводили и расстреливали по одному". Убийства под Черниговом

Радио Свобода нашло свидетельства убийств российскими военными жителей двух сел в Черниговской области. В первый день, когда российские войска захватили деревню Старый Быков, они расстреляли шестерых местных жителей, которых схватили на улице. В соседнем селе, Новый Быков, в подвале котельной российские военные устроили временную тюрьму, где содержали не менее 40 человек. Украинская служба Радио Свобода отыскала одного из пленных, который был свидетелем того, как солдаты выводили пленников по одному и расстреливали на сельском кладбище. Журналистам удалось идентифицировать личности трех убитых, найти фотографии места их смерти, а благодаря источникам в Вооруженных силах Украины установить российские подразделения, которые последними выходили из Нового Быкова.



Старый и Новый Быков – соседние села, соединенные мостом. В общей сложности там проживает около двух тысяч человек. Эти два небольших населенных пункта больше месяца прожили под российской оккупацией. Российские военные заняли местную школу, больницу, детсад, а в бомбоубежище местного клуба сделали свой штаб. После боевых действий в селе разрушены около 100 домов, практически уничтожена вся инфраструктура.

Расстрел шести мирных жителей Вечером 27 февраля, в первый день оккупации Старого Быкова, российские военные расстреляли шесть гражданских мужчин. Их схватили просто на улице. Как утверждают свидетели, это была реакция на взорванный украинскими силами мост и обстрел их военной колонны. "Ребята, отпустите сына и зятя!" – умоляла Виктория Вовк, когда ее родных схватили прямо во дворе ее дома. Военные обещали, что после допроса отпустят этих мужчин, но вскоре Виктория услышала звук выстрелов. Тогда она не подозревала, что расстреливали ее сына Богдана Гладкого и зятя Александра Могирчука. "Их убили выстрелом в голову", – говорит Виктория.

На следующий день Виктория Вовк с односельчанами оправилась на место, откуда раздавались выстрелы, и нашла у заброшенного здания на сельском лугу тела своих родных. Там лежали тела еще четырех ее односельчан.

При этом российские военные не разрешили забрать тела для похорон: только на девятый день казненных мужчин удалось вывезти и похоронить на местном кладбище. "Мы похоронили ребят, в чем они были одеты, в покрывалах…" – рассказывает Виктория Вовк.

После того как российские войска были оттеснены из Черниговской области, Национальная полиция Украины провела эксгумацию тел казненных. Оказалось, что перед смертью мужчин еще и пытали. "Их не только расстреляли выстрелом в голову, над ними еще и издевались. Зятю перерезали сонную артерию, а сыну прокололи сердце, ребра разбили", – говорит Вовк.

Вот поименный список шести мирных жителей, которых российские военные расстреляли 27 февраля в селе Старый Быков: Богдан Гладкий – 29 лет

Игорь Явон – 32 года

Олег Явон – 33 года

Александр Могирчук – 38 лет

Александр Василенко – 39 лет

Владимир Путята – 46 лет

Расстрел четырех мирных жителей В котельной клуба соседнего села Новый Быков российские военные устроили временную тюрьму, через которую прошли по меньшей мере 40 человек.

"Пленных били по голове стеклянными бутылками, выпускали рядом с ними автоматные очереди, избивали прикладами, а одному пленному вставляли оружие в рот и говорили, что сейчас расстреляют", – рассказывает один из пленников, 21-летний Максим Дидык, которого держали в заточении 12 дней. Его безосновательно обвинили в корректировке огня Вооруженных сил Украины. В общей сложности в котельной преимущественно находились гражданские пленные. Лишь однажды Максим видел среди пленников настоящих военных – трех военнослужащих ВСУ.

Российский военнослужащий заставил Максима выполнять в плену разную работу – ему развязали руки и сняли повязку с глаз. Следовательно, Дидык мог своими глазами увидеть, что происходит. В отличие от других пленников. Когда под натиском украинских сил российские войска начали 29–30 марта уходить из села, российский военный, который был надзирателем временной тюрьмы, начал выводить из котельной пленников по одному и расстреливать их. "Вскоре я услышал выстрелы неподалеку, а потом тишину, – вспоминает Максим Дидык. – После того как он застрелил одного деда, военный вернулся в котельную и попросил у меня тряпку. На его ногах была кровь".

И Максима впоследствии вывели на расстрел, но военный его пожалел. Он признался парню, что казнил четырех пленников, а шестерых отпустил.



Сразу после освобождения села на деревенском кладбище, которое расположено буквально в ста метрах от котельной, где содержались пленные и откуда их выводили на расстрел, были найдены тела трех убитых мужчин.

Журналистам Украинской службы Радио Свобода удалось найти фотографии места казни пленных и идентифицировать их:



Александр Лысак, 52-летний житель Старой Басани. Родился в Подольске Московской области. По словам двух пленных, Лысака вывел на расстрел российский офицер-надзиратель после того, как Александр попросил у него "выпить кофе с молоком".

Владимир Вовк – 38-летний сотрудник школы-интерната в селе Старая Басань. Был сиротой, жил сам. Российские военные подозревали его в том, что Владимир якобы был в засаде, когда погиб их водитель. Сам Владимир Вовк это неоднократно опровергал. Один из пленных рассказал, что Владимир не владел русским, а это нервировало российских военных и могло стать еще одним поводом для расстрела.

Михаил Ивашко родом из поселка Лосиновка в Черниговской области, 64 года. У него была инвалидность из-за психоневрологических проблем. 22 марта Михаил отправился в соседнее село, а по дороге его схватили российские военные. Перед расстрелом ему налили водки и предложили выбрать вместо себя кого-то другого, если он сам не хочет умереть. Ивашко отказался и был убит.

Кто несет ответственность за расстрел мирных жителей? На месте, где, по свидетельству пленных и многих местных жителей, лежали убитыми Владимир Вовк и Михаил Ивашко, корреспондент Радио Свобода нашел три гильзы, которые лежали неподалеку друг от друга. По их маркировке можно установить, что они были изготовлены на Барнаульском патронном заводе в 1994 году.

Личность российского военного, удерживавшего людей в неволе и проводившего казни, установить пока не удалось. По свидетельствам выживших, это мужчина в возрасте около 50 лет, россиянин по национальности. Из его разговоров казалось, что это не первая война, в которой он участвует.



Благодаря источникам Радио Свобода в Вооруженных силах Украины удалось установить российские подразделения, которые последними выходили из Нового Быкова, когда произошли расстрелы пленных: 30-я отдельная мотострелковая бригада РФ, дислоцирующаяся в поселке Рощинский Самарской области. На вооружении у бригады есть дивизион 122-мм гаубиц Д-30А, 23-мм установки ЗУ-23, 122-мм РСЗО "Град". Это одно из первых подразделений, начавших широкомасштабное вторжение России в Украину 24 февраля. 24-я отдельная бригада спецназначения Главного разведывательного управления России, которая дислоцируется в Новосибирске. Бойцы этой военной разведки сражались в первой и второй чеченской войнах. Также не менее 300 бойцов новосибирского спецназа участвовали в войне в Сирии.

Среди многих граффити, которые оставили российские войска на стенах в Новом Быкове, есть летучая мышь на стене общественного туалета. Это именно то изображение летучей мыши (на военном жаргоне "мышка"), которое является неофициальным символом разведки России. Несколько человек, побывавших в плену, рассказали, что экипировка военных, которые их удерживали, была гораздо качественнее, чем у рядовых солдат, которых они видели на улицах села.

Примечательно, что изображение "мышки" находится в 50 метрах от сельского клуба, где российские войска обустроили свой штаб, и в десяти метрах от котельной, где содержались пленные и откуда их выводили на расстрел. Пропавшие без вести Судьба двух пленных, удерживаемых российскими военными, до сих пор остается неизвестной. Виктория Андруша – 25-летняя учительница математики из Броваров, которая после начала вторжения России приехала к родителям в Старый Быков. Оттуда 25 марта ее забрали российские военные якобы по обвинению в передаче ВСУ информации о передвижении их войск. Несколько дней Виктория Андруша удерживалась вместе с Максимом Дидыком и другими пленными в помещении котельной.

"Виктория говорила с русскими военными только на украинском языке, – вспоминает Дидык. ‒ Говорила, что она украинка, патриотка. В последний раз я ее видел 27 марта. После этого солдаты куда-то ее забрали". По состоянию на конец апреля 2022 года никакой информации о Виктории Андруше нет.

Также никаких данных до сих пор нет и о 52-летнем Александре Игнатове – еще одном пленнике, которого российские военные содержали в котельной в Новом Быкове. Два года тому назад Александра сбила машина. После аварии и комы у мужчины – частичная амнезия, сложности с восприятием реальности, проблемы с запоминанием. Согласно свидетельствам пленных, Александра Игнатова российские военные избивали больше всего.