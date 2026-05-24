Тяжелораненых российских военных, получивших категорию "Г" (временно не годен), проводят через новую военно-врачебную комиссию и вновь отправляют на войну. Медики признают годными даже слепых. Жалобы, обращения в военную прокуратуру и суды не помогают. Последнее время, говорят правозащитники, тяжелораненые часто даже не доезжают до госпиталя – их отправляют в новый штурм.

"Он слепой, ходить один не может"

38-летний Павел Подгрушний из Краснодара завербовался в армию из колонии в конце 2023 года. По словам родных, "из безысходности".

– Деталей Паша не говорил, но я поняла, что заставили – не успел сесть за смертельное ДТП в сентябре, как в декабре уже отправили на фронт. Думаю, что 8 лет он бы отсидел, если бы не давили, – считает его родственник Дмитрий (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР). – В апреле 2024 года его уже госпитализировали.

Павел был тяжело ранен осколками разорвавшейся мины.

– У него была травма головы, груди. Левый глаз он потерял. Слуха лишился – барабанные перепонки лопнули. В 2024 году его признали негодным к службе, дали категорию "Г". А документы так и не выдали. Главврач волгоградского госпиталя тогда заявила, выпуская его долечиваться дома: "Ну не пришли еще документы из Ростова, что вы так волнуетесь? Придут попозже, не заберут же его без глаза обратно в армию!", – цитирует Дмитрий. – Ну как видите, и без глаза забирают.

Уже в сентябре 2025 года Павлу пришла повестка в распределительный центр Ростова.

– В случае неявки его угрожали объявить СОЧ (самовольно оставивший часть). Семья подключила адвоката, подавали жалобы в военную прокуратуру, СК. Куда только ни обращались. В части подтвердили, что диагноз совпадает с категорией "Г". А ответ прокуратуры знаете какой потом пришел? "Нарушений нет!", – говорит Дмитрий. – Человек ходит наощупь. Он в обычную больницу весь этот год ездил то с женой, то с сестрой, то еще с кем-то. Детей приходилось постоянно с кем-то оставлять. Да что там больница – в туалет дорогу один найти не мог поначалу. Или поесть себе достать из холодильника! Слух так и не восстановился. А его дезертиром объявили! Когда омбудсмен при нем звонил в военную медсанчасть, знаете, что ему ответил начальник части? "А пусть жена с ним отбывает на фронт!"

Полгода с лишним Павел добивался увольнения.

– Первое время он ездил передавать документы в часть со своим адвокатом, все было нормально. Потом раз и его задержали, телефон отняли. Сейчас он не выходит на связь, – говорит Дмитрий.

Родные опасаются, что Павла уже увезли в "зону боевых действий", как обещали ранее.

– Он просто там и месяца не выживет. Я не понимаю, зачем им инвалиды, которые только мешаются под ногами. Они ему в апреле протез на глаз делали. И сейчас повезли на фронт. Чтобы что?! В голове не укладывается, – повторяют родные Павла.

Правозащитник Игорь, знакомый с его делом, рассказывает, что уже были случаи, когда на фронт отправляли невидящих военных.

– Несколько кейсов из воинской части в Сергеевке. Сирота Михаил, воспитанник детдома. Пошел на контракт в июне 2024 года, а через три месяца уже был тяжело ранен. Один глаз полностью выбит, второй – видит очень размыто, только темные предметы, силуэты, – говорит Игорь. – Михаил после госпиталя еще полгода ходил выбивал себе военно-врачебную комиссию. Мы с этим помогали, потому что его даже лечить отказывались. Я даже не про глазной протез – вообще долечить рану, реабилитацию. Все пришлось выколачивать из государства. В итоге на протез мы объявляли благотворительный сбор. На глаз раненому всем миром собирали! Ему пришла бумага о трех наградах – их ему до сих пор не присвоили. Зато в январе ему наконец назначили ВВК в казарме. Пришлось идти лично, хотя до этого бумаги передавали через нас. В итоге его за 5 минут признают годным, задерживают и на следующий день слепого пересылают на фронт! Поэтому, пожалуйста, даже на ВВК не ходите в часть лично. В крайнем случае – дождитесь адвоката. Хотя вот я даже с адвокатом в такой ситуации поостерегся бы. Потому что все ВВК сейчас абсолютно липовые.

По словам Игоря, в последнее время комиссованных по состоянию здоровья после военно-врачебной комиссии военные стали забирать на войну из дома.

– Таких заставляют подписать новый контракт. Их, как правило, садят на гауптвахту на несколько дней. Тупо оставляют в казарме, в камере, без еды и воды. И принуждают подписать бумагу о том, что последняя ВВК была "фальшивой". После этого организуют им новую комиссию. Она уже признает комиссованного годным к службе. Никакой рапорт о том, что контракт был подписан под давлением уже не проходит. Обратной дороги нет, – говорит правозащитник. – Раненые и их родные сейчас просто офигевают, как родная армия вытаскивает их слепых и на костылях из домов. Но ситуация ужесточается еще сильнее. Чтобы не искать раненых по родственникам, где они не прописаны, командование стало выдергивать калек прямо из госпиталя.

"Рука просто висит"

26-летнего Андрея Перевалова офицеры 11-го танкового полка увезли на фронт прямо из Центрального военного госпиталя имени Вишневского Саратовской области.

– Переломы, множественные осколки по всему телу, разрыв лучевого нерва, артроз и полностью нерабочая правая рука. Она у него просто висит, болтается. За два года контракта в 5-ой бригаде танкового полка у Андрея таких тяжких ранений было два. Сейчас он просто недееспособен. Даже за собой он с трудом ухаживает, – говорит друг раненого Сергей. – В итоге с висящей рукой, хромающего его повезли прямиком на Покровское направление! В зону боевых действий. Он записывает голосовые мне – там слышны на заднем фоне взрывы!

Несмотря на то, что у Перевалова при себе была бумага с направлением на госпитализацию, а после госпиталь имени Вишневского прислал прямо в часть направление на операцию (есть в распоряжении редакции), командование отправило Андрея в бой.

– Это ужас! Он ведь в таком состоянии не боец, а они дают команду "идти дальше". Это что? Они тупо закидывают телами Украину? Выжимают нас до последней капли крови? – возмущается Сергей.

"Даже до госпиталя не доехал"

Правозащитники, регулярно получающие жалобы от тяжелораненых, отмечают, что некоторые из них даже не успевают добраться до госпиталя – их отправляют в следующий штурм.

– Присылают свои данные ребята. Прямо из окопа или разрушенного дома. Сообщают имя, возраст, где и как ранен. В госпитализации им командиры просто отказывают. Даже если открытые раны, – говорит адвокат Игорь. – Например, недавний случай с Донецкого направления – парню 23 года, позывной "Поэт", зовут Артем Широков. После очередного штурма был тяжело ранен – осколок в ноге, в руке, в спине. "Хромаешь и истекаешь кровью, но передвигаться можешь? Идешь в штурма!" Вернется такой "боец" со следующего "боевого задания"? Вряд ли.

34-летний Цыбенов Бато-Мунко служил в войсковой части 69647 бурятского города Кяхта, когда началась война с Украиной. В марте 2024 года стрелок-помощник гранатометчика в составе 37-й мотострелковой бригаде получил первое минно-взрывное ранение.

– Первый раз он восстанавливался месяц, в апреле 2024 года его уже опять увезли на это "СВО", – говорит его соседка Дашима. – Через полгода он опять вернулся, но уже без ноги. На правой стопе, говорят, все пальцы ампутировали. Ходил по поселку еле-еле, с тростью. Так его в следующем апреле опять забрали! В том же месяце он и погиб, буквально через несколько дней. Да разве ж это удивительно?! Как калека может воевать? Мы другому удивлялись всем Моготуем – что там совсем никого не осталось, что инвалидов на фронт возвращают? Трое детей без отца остались!

Информацию о том, как военнослужащих, ставших инвалидами или получивших категорию годности Д (не годен к военной службе), принуждают продолжать участвовать в войне, периодически публикуют и российские медиа.

Из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова стало известно о судьбе контрактника из Минусинска. После ранения в мае 2024 года он стал инвалидом I группы и мог передвигаться только на коляске. В марте 2025 года военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию "Д". Однако командиры признали его самовольно оставившим часть и объявили в федеральный розыск.

В октябре 2025 года его заковали в наручники и собирались доставить в военную комендатуру прямо в инвалидной коляске. Об этом узнал отец и сумел свободить сына. Лишь в декабре 2025 года его уволили со службы после обращения краевого омбудсмена в Генеральную прокуратуру и к федеральному уполномоченному по правам человека.

Военнослужащего 168 танкового полка Даниила Печного 2001 г. р. избили в медицинской роте и пытались заставить подписать новый контракт, пишет ТГ-канал "Мобилизация". По его словам, срок прежнего контракта уже закончился, а сам он имеет тяжёлые ранения и категорию годности "Д". При этом после ранения не ему не сделали операцию, не назначили терапию от гепатита С. Травмированная нога почти не двигается, один глаз почти не видит. Военный говорит, что его уже избивали раньше, когда он пытался добиться прохождения военно-врачебной комиссии. У военнослужащего трое маленьких детей – двое родились в 2024 и 2025 годах, третий появился недавно. В конце апреля Даниила увезли в неизвестном направлении, и он пропал со связи с родными.