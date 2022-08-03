"Взломали самого Медведева". Блогеры о постах экс-президента

Дмитрий Медведев, за последние месяцы написавший немало провокационных постов в соцсетях, не заставляет блогеров долго по себе скучать. В ночь с воскресенья на понедельник в аккаунте замглавы Совета Безопасности в ВК появились посты, в которых Казахстан был назван "несуществующим государством", а о Грузии утверждалось, что до присоединения к СССР ее "вообще не существовало".

"После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедовавших придуманное ими украинство, Русь вновь станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства. После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдём в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются", - говорилось в посте. Жители постсоветских стран, особенно Казахстана и Грузии, заметно напряглись.

Сергей Абашин

Тема Казахстана явно чешется в Кремле

Лара Гагуа

Дух жириновского вселился в медведева? Тот сапоги в индийском океане мыл (мысленно), этот мечтает ссср восстановить. Грузия и Казахстан на очереди?

Сакен Шинтасов

Надо проводить в августе срочно военные учения с Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и другими тюркскими странами

Дмитрий Медведев выложил пост в котором уже не намекает, а в открытую говорит, о своих планах, о нападении на Казахстан. Видимо выходят из Украины несолоно хлебавши? И теперь готовятся к вторжению в Казахстан? Об этом можно писать посты я так думаю? Надо проводить в августе срочно военные учения с Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и другими тюркскими странами. Это может послужить мощным сигналом. Даже если учения будут не большими. Значимость их сложно будет переоценить! Зима близко... Надо к ней готовится уже вчера.

Малик Жумагалиев

По их версии Украины не существовало, Грузии не было, Казахстан неизвестно откуда появился. Поэтому в Украину вторглись, у Грузии земли отвоевать хотят, и на Казахстан напасть.

Ну-ну, сейчас напишут, что взломали... Ежели это правда, РФ так получит фронты на всех своих направлениях со стороны тюркоязычных государств, включая тюркские автономии внутри РФ + Китай и США будут вынуждены объединиться для защиты собственных интересов в Казахстане.

(С) "Враг моего врага мой враг"

Со страницы в ВК эти посты довольно быстро исчезли, но скриншоты успели разойтись по сети. У большинства комментаторов было наготове простое объяснение.

Внимательные читатели обнаружили в посте фрагменты чужого текста.

Константин Сонин

ЕЩЁ И ПЛАГИАТОР

Вчера Дмитрий Медведев, бывший премьер-министр, написал очередной ультра-националистический пост в ВКонтакте. То ли потому что бьётся за новое преемничество, то ли потому что стыдится прошлой либеральности, то ли просто по пьяни. Но он не просто написал он пост, он в него скопипастил кусок популярной лекции из Арзамаса (https://arzamas.academy/materials/1544). Слова переставил, как студент. А сегодня удалил....

Андрей Десницкий

Если говорить о денацификации, успешнее всех справляется с этой задачей Дмитрий Анатольевич Медведев.

Сначала запостил в соцсеть совершенно нацистский текст, потом опомнился и собственный блог денацифицировал.

Горячо приветствую!

"Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в ВК взломали", - написала Ксения Собчак, опубликовавшая в своем канале скриншоты этих постов.

У многих это предположение вызвало только скептические ухмылки - и заставило гадать, как связано появление постов и их последующее исчезновение с тем, что "ВКонтакте" управляет сын Сергея Кириенко.

Артем Рондарев

Чо там у нас, на повестке дня позабытый жанр "Май аккаунт воз хакт"?

Малюта Скуратов

Дмитрий Медведев почувствовал себя ночью десантником и пустился во все тяжкие. Сначала опубликовав, а затем удалив пост с обвинениями властей Казахстана в геноциде русских и пообещав воссоздание СССР.

Или это такой троллинг от Сергея Кириенко, чей сын в руководстве VK?

И теперь весь мир, особенно наши соседи, гадают - это он перепил или же его страницу VK взломали. Если второе, то вопросы к руководству главной социальной сети страны, где каждый чиновник должен иметь аккаунт. Если Медведева не уберегли, то что уж говорить про остальных. Или это такой троллинг от Сергея Кириенко, чей сын в руководстве VK?

Но самое печальное, что Россия дошла до того момента, когда версии о неадекватности руководства как действующего, так и бывшего на полном серьезе имеют право на существование. Медведев же вообще становится каким-то всеобщим бедствием и недоразумением.

Дмитрий Колезев

Медведев написал ночью пост, а Кириенко прочитал, схватился за голову, позвонил сыну и говорит: удаляй!

Татьяна Фельгенгауэр

Божественный уровень безопасности у этой соцсети. Хотя… есть мнение, что все же не было никакого «стороннего пользователя»))

Александр Плющев

Если к замсекретаря Совбеза на страницу может зайти посторонний, это невероятное позорище. И повод для отставки главы соцсети, а не пресс-релиза.

Именно взломом и объяснил появление постов помощник Медведева на следующее утро. В лоялистских каналах эту версию горячо поддержали, хотя местами Медведева за эти посты уже успели похвалить.

Мобилизационная экономика

Прав был Путин, когда в марте далёкого 2008 года сказал, что Медведев не меньший русский националист, чем он сам. Сегодня мы неожиданно увидели не ястреба, не либерала, а русского националиста. В преддверии 14-й годовщины августовской войны Медведев очень ярко напомнил о себе.

Егор Холмогоров

Выражаю поддержку Дмитрию Анатольевичу Медведеву в связи со взломом натовцами его аккаунтов.

На всякий случай дисклеймер: если вы у меня в аккаунте прочли слова о том, что Казахстан НЕ искусственное государство - то меня точно тоже взломали.

Мейстер

Нет особых сомнений в том, что взлом был не шалостью залетных хакеров, а продуманной провокацией. Украинские власти с начала конфликта пытаются показать, что спецоперация вызвана не проектами создания неонацисткого государства с ядерным оружием под боком у нашей страны, а якобы неоколониальной политикой России, ее реваншизмом. И на этой почве они пытаются, с одной стороны, запугать соседей России, а с другой – разделить Россию на части путем разжигания межэтнических конфликтов на ее территории. Внесение в Раду законопроектов о признании Ичкерии в качестве независимого государства, а также мечты главы Минобороны Украины Алексея Резникова о грядущем развале России – верное тому подтверждение.

Однако надежды киевского режима и его союзников тщетны – спецоперация не привела к ухудшению отношений России с соседями. Казахстан, к примеру, сейчас активно развивает сотрудничество с Россией на Каспии, а на июльской выставке «Иннопром-2022» страны подписали план по кооперации в промышленности на $6,5 млрд. Качать внутри страны тоже не выходит - пока ЦИПсО пытается набрасывать на вентилятор, представители всех народов России не словом, а делом демонстрируют свое единство на фронте, плечом к плечу уничтожая режим, пытающийся их разобщить.

Во взлом верит политолог Татьяна Становая:

Те, кто это сделали, безусловно, хорошо просчитали, что эффект будет многогранным: и про алкоголизм, и про якобы ушедшую жену...

Почти не сомневаюсь, что Медведева взломали: текст был бы вызовом не только Казахстану и Грузии, но и Путину. Медведев может иметь разные проблемы, но чувство политической интуиции, в плане стремления приспособиться к новой реальности, а не порвать с ней, у него сейчас зашкаливает. Те, кто это сделали, безусловно, хорошо просчитали, что эффект будет многогранным: и про алкоголизм, и про якобы ушедшую жену... Катком проехались. Но что забавно, это уже второй подобный случай. В июне также подставили Кириенко. Становится модно взламывать - хайпа много, практически безнаказанно (кто же сейчас побежит жаловаться Путину, сопли, так сказать, жевать, когда тому и там есть чем заняться, делами поважнее). Может даже это одна и та же группа. Хотя даже если это так, явление может стать гораздо более массовым - эффективно и безнаказанно.

Вместе с тем Медведев выступает в подобном духе регулярно, на что указывает в том числе прокремлевский политолог Сергей Марков:

Ночью на странице Дмитрия Медведева от его имени появился крутой текст где Медведев угрожает всем соседним государствам и возьмёт военным путем их территории. Позже текст был удалён и были неофициальные заявления, что страница Медведева в Вконтакте была взломана. Поосторожнее надо с заявлениями. Тогда и никто не будет думать, что такие заявления могут быть правдой. Жестче надо быть в делах, а не на словах.

Многим оппозиционным комментаторам в авторство Медведева поверить легче, чем во взлом.

Дмитрий Колезев

Давайте все же допустим вероятность (в районе 1%), что действительно взломали, но Дмитрий Анатольевич ведь сам все сделал для того, чтобы казаться реалистичным автором таких постов.

Андрей Шипилов

Помощник военного преступника Дмитрия Медведева, называющего себя... а хрен его знает, как он там себя называет, да это и не суть важно... Короче его помощник объявил, что аккакунты упомянутого Дмитрия Медведева были взломаны, и он никогда не публиковал той хрени, что ранее публиковалась от его имени.

Федор Крашенинников

История с постом Медведева наводит на мысль, что к нему уже приставлен специальный куратор

История с постом Медведева наводит на мысль, что к нему уже приставлен специальный куратор, который в случае публичной пьяной истерики или сам может звонить ему и требовать срочно убрать, или сигнализирует кому-то, кто может позвонить и потребовать. Зазор в 10 минут говорит о том, что механизм отлажен. Впрочем, скорее всего за публикацию отвечает специально обученный человек, который сразу после размещения сам сигнализирует куда следует: мол, шеф опять налакался и настрочил ерунды, что делать? А ему говорят: так, ну закрывай пост, а с ним поговорят. В любом случае, Медведев выглядит все более жалко, хотя казалось бы куда уже.

Олег Пшеничный

Те, кто думают, что Медведева взломали, — какие отличия они видят от него «невзломанного»?

Станислав Белковский

...Стилистика и базовый контент сообщения – типично медведевские. Стало быть, именно так и думает его патрон Владимир Путин, чья главная ролевая модель на сегодня – св. Александр Невский.

Смотрим с восторженным недоумением.

Кирилл Гончаров

Дмитрий Анатольевич играл, играл и переиграл сам себя. Пришлось давать заднюю и признать взлом. Хотя тональность и посыл поста про Казахстан - идут в ногу с тем, что он писал ранее. Думаю, ни у кого нет сомнений, что настоящий автор - он.

Наталья Геворкян

Кто-то взломал самого Медведева. И это не лечится

Уверена, что аккаунт Медведева в VK никто не взламывал, этот (удаленный уже) пост про Казахстан и Грузию не сильно отличается по агрессивности и интонационно от того, что он писал все это время в соцсетях. Но кто-то взломал самого Медведева. И это не лечится.

Михаил Виноградов

Все комментаторы сходятся на том, что Медведева действительно взломали. Но у них нет общего мнения, когда это случилось - вчера или в начале года

Сергей Немалевич

Пост Дмитрия Медведева в Совете Безопасности был удалён как созданный по ошибке

Евгения Альбац

Сообщают, что эккаунт Медведева вскрыли. Пресс-секретарь Медведева заявил, что пост об "искусственном" Казахстане и "несуществующей" Грузии был результатом взлома . Ой ли? Написанное тут вполне соответствует риторике, которая слышится из властных кабинетов. Пару недель назад о грядущем возвращении Советского Союза говорил Шойгу. Правда, говорят, что фрагмент был вырван из контекста

Роман Попков

Но ведь действительно, Медведев наслушался на очередной пьянке с шашлыками в Совбезе про Грузию и Казахстан, как хорошо бы покарать неблагодарного предателя Токаева, и давай пересказывать, что взрослые дяди чекисты говорят.

Сергей Смирнов

Два тезиса о медведевском позорнейшем посте про Казахстан.

Первое. Вижу много объяснений, что дело в злоупотреблении алкоголем. Да и мы в чате то же самое пишем. Типа опять набухался и так далее. Причем в очередной раз. И мне кажется тут в целом речь о каком-то частичном оправдании Медведева. Мол Путин вернулся, Дмитрий Анатольевич, весь такой полулиберальный расстроился и с тех пор бухает. Мне почему-то видится часто в этом некое сочувствие к Медведеву. Чего конечно быть не должно. Давайте мы перестанем сочувствовать людоеду!

Не сомневаюсь, что на Совбезе все эти чекисты и околочекисты примерно таким словами и обсуждают Казахстан

Второе. Не сомневаюсь, что на Совбезе все эти чекисты и околочекисты примерно таким словами и обсуждают Казахстан. Если не жестче. Другое дело, что пока публично не пишут, хотя проскальзывает. Хитрый Шойгу, он думаете искренне вещает дичь про Советский Союз? Нет, он разговоры транслирует. Вот и пьяный Медведев транслирует.

Так что этот пост неофициальная позиция Совбеза. А жалкие оправдания про взлом и комментировать не хочется

Рустем Адагамов

У меня есть простое объяснение необычной активности Д.А.Медведева в соцсетях. Хорошо известно, что собаки, особенно охотничьих пород, любят обмазываться найденным говном и всякой дрянью, валяться в нем, рассчитывая на то, что говно отобъет их собственный запах и хищник собаку не заметит, не почует. Мне кажется, что такое поведение на уровне инстинкта и демонстрирует нам сейчас экс-президент РФ.

Кирилл Шулика

Что касается поста на странице Медведева во "ВКонтакте", то он, конечно, мог бы поссорить России со всем постсоветским пространством, включая Казахстан, а также поменять позицию Грузии, да и Лукашенко не был бы рад.

И если бы это была страница какого-нибудь Олега Матвейчева, можно было бы поверить во взлом, ибо в ВК аккануты ломают, как спички. Но акканут бывшего президента - один из главных активов сети и за ним следят так, что боятся даже дышать. И если его взломали, это огромные вопросы к безопасности.

Желающих полно, а ломают только Медведева

Кроме того, у Медведева это уже не первый пост, который появился и исчез после объявления виновными хакеров. Но почему других не ломают? Скажем Байдена в Твиттере или Маска? Желающих же полно, а ломают только Медведева. Даже Рогозина миновала сия чаша.

Именно поэтому у меня много вопросов к официальной версии. Первый раз я бы поверил. Даже поверил бы, если бы в Твиттере, но во ВКонтакте... И да, а в Телеграме ни разу не ломали, хотя там тоже такая практика есть. Пост, кстати. длинный и в Телеграм в одну запись не поместился бы. Но я думал на Телеграм, когда там появилась картинка со свиньей, однако ее не объявили результатом действий хакеров. До сих пор висит.

В пользу версии о взломе говорит то, что в телеграм-канале Медведева этот текст не публиковался. Впрочем, уже на следующий день после скандального поста экс-президент РФ опубликовал новый, немногим лучше.

Николай Травкин

Вот и гадай — опять фейк или просто бред?