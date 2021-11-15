Взрыв машины такси в Ливерпуле расследуется как теракт

Британская полиция расследует как теракт взрыв автомобиля службы такси около крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле. Взрыв произошёл накануне, его жертвой стал один человек - пассажир такси. Водитель пострадал. В связи со взрывом были задержаны 4 человека, их проверяют на причастность к подготовке теракта.

Полиция официально не сообщает о возможной причастности погибшего к взрыву, не называется и его имя. По сообщениям британских СМИ, однако, именно пассажир такси, который сел в машину незадолго до взрыва, вёз самодельное взрывное устройство. Власти Ливерпуля - а вслед за ними премьер-министр Борис Джонсон - заявили, что водитель такси, заметив взрывное устройство, успел выскочить из машины до взрыва, заперев в ней пассажира. Однако на распространённой впоследствии записи видно, что таксист покинул машину спустя несколько мгновений после взрыва.

Одной из версий предполагаемого теракта является то, что смертник собирался взорвать бомбу у кафедрального собора, где проходила служба в честь Дня поминовения павших военнослужащих, однако такси не смогло подъехать к собору. Расследование продолжается.