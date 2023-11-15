Взрыв на Тамбовском пороховом заводе расследуют как теракт

Взрыв, произошедший 11 ноября на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске, расследуется по статье о теракте. Об этом пишет "Коммерсантъ".

На заводе в результате взрыва и начавшегося после него пожара было разрушено здание площадью более 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС, никто не пострадал.

Как сообщили источники издания, в разрушенном взрывом здании следователи обнаружили фрагменты беспилотника, который, как предполагается, атаковал завод. С места были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и другие детали предполагаемого дрона. Судя по характеру повреждений, удар пришёлся по крыше здания.

Делом о пожаре на Тамбовском пороховом заводе занимается четвертый следственный отдел управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета России.

Именно это подразделение, как пишет "Коммерсантъ", расследует все значительные преступления, совершенные с использованием беспилотников и ракет на территории России.

Утром 14 ноября на Тамбовском пороховом заводе пожарные ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Причины его устанавливаются. Как пишет телеграм-канал "База" Тамбовский пороховой завод пытался атаковать беспилотник.