Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе расследуют как теракт

Обломки беспилотника (архивное фото)
Обломки беспилотника (архивное фото)

Взрыв, произошедший 11 ноября на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске, расследуется по статье о теракте. Об этом пишет "Коммерсантъ".

На заводе в результате взрыва и начавшегося после него пожара было разрушено здание площадью более 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС, никто не пострадал.

Как сообщили источники издания, в разрушенном взрывом здании следователи обнаружили фрагменты беспилотника, который, как предполагается, атаковал завод. С места были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и другие детали предполагаемого дрона. Судя по характеру повреждений, удар пришёлся по крыше здания.

Делом о пожаре на Тамбовском пороховом заводе занимается четвертый следственный отдел управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета России.

Именно это подразделение, как пишет "Коммерсантъ", расследует все значительные преступления, совершенные с использованием беспилотников и ракет на территории России.

Утром 14 ноября на Тамбовском пороховом заводе пожарные ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Причины его устанавливаются. Как пишет телеграм-канал "База" Тамбовский пороховой завод пытался атаковать беспилотник.

  • Тамбовский пороховой завод — один из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину предприятие нарастило производство на 34%. С января 2023 года завод входит в состав госкорпорации "Ростех".
  • Тамбовская область находится примерно в 700 километрах от границы с Украиной.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG